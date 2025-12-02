Manchester City zabil pet golov, a trepetal za zmago

Angleško nogometno prvenstvo se nadaljuje s polno paro. Med tednom se igra 14. krog. Manchester City je na gostovanju pri Fulhamu zmagal s 5:4, pa je vodil že s 5:1. Jaka Bijol se bo z Leedsom v sredo pomeril s svetovnim prvakom Chelseajem, navijači pa pričakujejo, da ga bo trener Daniel Farke uvrstil v začetno enajsterico. Vodilni Arsenal bo gostil Brentford, Liverpool pa Sunderland, Manchester United pa bo brez poškodovanega Benjamina Šeška v sklepnem dejanju kroga v četrtek gostil West Ham.

Manchester City je gostoval v Londonu pri Fulhamu. Statistika je bila njegova zaveznica, saj je proti Fulhamu nazadnje izgubil leta 2009, a je lahko varovance Josepa Guardiole skrbel skromen izkupiček na gostovanjih v tej sezoni. Izgubili so namreč pri Brightonu, Astonu Villi in Newcastlu. Nazadnje so v gosteh zmagali oktobra. Zdaj jim je le uspelo. Kazalo je, da jim bo z lahkoto, saj so v 54. minuti vodili že s 5:1. Sevea je zabil tudi Erling Haaland, a le enkrat. Dva gola je dal Phil Foden. A so sledile črne minute in Fulham je znižal na 4:5. Dvakrat je zadel Samuel Chukwueze. Do konca se rezultat vendarle ni več spremenil.

Dvoboj Newcastla in Tottenhama se je končal z 2:2. Bruno Guimaraes je domače popeljal v vodstvo v 71. minuti, sedem minut pozneje je izenačil Cristian Romero, Anthony Gordon pa je v 86. minuti z bele pike zadel za 2:1. Ko je že kazalo na slavje domačih, pa je v 95. minuti znova udaril Romero in s škarjicami poskrbel za 2:2.

Bijol z Leedsom proti svetovnim prvakom

Topničarjem je točko na gostovanju pri Chelseaju zagotovil Mikel Merino. Foto: Reuters Arsenal, ki mu gre v tej sezoni imenitno in lahko prvič po dveh desetletjih postane angleški prvak, bo v sredo gostil Brentford.

Branilec naslova Liverpoola se bo na Anfieldu pomeril z neugodnim Sunderlandom in iskal pot do nove zmage, s katero bi se v slačilnico rdečih vrnil prepotreben mir, Leeds United pa čaka na Elland Roadu nov zahteven izpit. Gostil bo svetovnega prvaka Chelsea, ki je v prejšnjem krogu z igralcem manj proti vodilnemu Arsenalu osvojil točko (1:1).

Jaka Bijol bi se lahko vrnil v začetno enajsterico Leedsa. Foto: Guliverimage Blizu točke je bil v prejšnjem krogu tudi Leeds, a je nato City na Etihadu prišel do zmage v sodnikovem podaljšku (3:2). Na tisti tekmi sta v drugem polčasu vstopila v igro Jaka Bijol in Dominic Calvert-Lewin. Nemški trener Daniel Farke je pri zaostanku z 0:2 spremenil formacijo in zaigral s tremi branilci. Tako se je Bijol pridružil standardnima Rodonu in Struijku, obrambna vrsta pa se je v tem delu srečanja izkazala in ustavila nevarnega Erlinga Haalanda.

Navijači Leedsa so prepričani, da bo trener Farke obdržal sistem 3-5-2 tudi za prihodnje izzive. V tem primeru bi se Korošec vrnil v začetno enajsterico, tako da bi se zanj na Otoku začeli boljši časi. Leeds bi tako lahko začel dvoboj proti svetovnim prvakom z zasedbo Perri; Rodon, Struijk, Bijol; Bogle, Gruev, Ampadu, Tanaka, Gudmundsson; Calvert-Lewin, Nmecha.

Bo Šeško počival še nekaj tednov?

V četrtek bo Manchester United na Old Traffordu pričakal West Ham. V napad rdečih vragov se vrača Matheus Cunha. Brazilec že trenira s soigralci, Benjamin Šeško pa bo moral na kaj takšnega še počakati.

Poškodba kolena še ni odpravljena, po zadnjih ocenah nekaterih otoških medijev bi se lahko vrnil na igrišče 15. decembra proti Bournemouthu. To bi zelo pomagalo trenerju Rubenu Amorimu, ki bo čez nekaj tednov izgubil kar nekaj pomembnih afriških varovancev, med njimi tudi prvega strelca Bryana Mbeuma. Na zadnji tekmi sta mrežo Crystal Palacea zatresla Joshua Zirkzee in Mason Mount.

