D.K., STA

Sreda,
3. 12. 2025,
9.32

1 ura, 20 minut

Policisti zaradi grožnje varnostniku prijeli 20-letnika in dva mladoletnika

D.K., STA

Novo mesto, policija, varnost | Foto PU Novo mesto

Foto: PU Novo mesto

Policisti so v torek okoli 18.30 posredovali v Novem mestu, kjer naj bi neznanec v prodajalni napadel varnostnika in skupaj s še dvema osebama pobegnil. Policisti so na območju Bršljina kmalu izsledili in prijeli 20-letnega storilca, mladoletnico in mladoletnika. Kot so danes sporočili s Policijske uprave Novo mesto, bodo 20-letnika ovadili.

Policisti so ugotovili, da se je 20-letnik pred prodajalno sprl z varnostnikom, vpil nanj in mu zagrozil z izvijačem, potem pa pobegnil. Izvijač, s katerim je grozil, so policisti našli in zasegli. Zoper 20-letnika so odredili pridržanje in ga bodo ovadili na pristojno tožilstvo zaradi kaznivega dejanja ogrožanja z nevarnim orodjem pri pretepu ali prepiru. O ravnanju mladoletnikov so obvestili starše, ki so ju prevzeli na policijski postaji.

