Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
R. K.

Ponedeljek,
1. 12. 2025,
12.20

Osveženo pred

4 minute

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,61

Natisni članek

Natisni članek
Policijska uprava Ljubljana prometna nesreča

Ponedeljek, 1. 12. 2025, 12.20

4 minute

Trenutek, ko sta trčili vozili in pristali na strehi #video

Avtor:
R. K.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,61

Preteklo sredo se je na Šmartinski cesti v Ljubljani zgodila huda prometna nesreča, v kateri sta bili udeleženi dve vozili. Na družbenih omrežjih je zaokrožil posnetek silovitega trka, po katerem sta obe vozili pristali na strehi.

Pred slabim tednom dni so policisti na ljubljanski obvoznici ustavljali voznika osebnega vozila, ki je storil  hujši cestnoprometni prekršek. Voznik opozoril policije ni upošteval in se s pospešeno hitrostjo skušal izogniti kontroli. Med begom pred policijo je na križišču Servisne in Šmartinske ceste zaradi neprilagojene hitrosti vožnje izgubil nadzor nad vozilom in povzročil prometno nesrečo. Trčil je v voznika osebnega vozila, ki je ustavil pred semaforjem. Trenutek silovitega trčenja so ujele prometne kamere.  

Povzročitelj je skušal peš pobegniti s kraja nesreče, a so ga policisti kmalu našli in mu omejili gibanje. Med postopkom so ugotovili, da je povzročitelj skušal pobegniti, ker ni imel vozniškega dovoljenja. 

Osumljenemu so odredili pridržanje, zasegli vozilo, nadaljujejo tudi zbiranje obvestil zaradi suma storitve kaznivih dejanj nevarne vožnje v cestnem prometu in opustitve pomoči poškodovancem v prometni nesreči. O vseh ugotovitvah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana. 

prometna nesreča, Ljubljana, avtomobil, policija
Novice Znano je, zakaj je bežal voznik, ki je povzročil nesrečo na Šmartinski cesti #foto
Policijska uprava Ljubljana prometna nesreča
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.