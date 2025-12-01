Trenutek, ko sta trčili vozili in pristali na strehi #video

Preteklo sredo se je na Šmartinski cesti v Ljubljani zgodila huda prometna nesreča, v kateri sta bili udeleženi dve vozili. Na družbenih omrežjih je zaokrožil posnetek silovitega trka, po katerem sta obe vozili pristali na strehi.

Pred slabim tednom dni so policisti na ljubljanski obvoznici ustavljali voznika osebnega vozila, ki je storil hujši cestnoprometni prekršek. Voznik opozoril policije ni upošteval in se s pospešeno hitrostjo skušal izogniti kontroli. Med begom pred policijo je na križišču Servisne in Šmartinske ceste zaradi neprilagojene hitrosti vožnje izgubil nadzor nad vozilom in povzročil prometno nesrečo. Trčil je v voznika osebnega vozila, ki je ustavil pred semaforjem. Trenutek silovitega trčenja so ujele prometne kamere.

Povzročitelj je skušal peš pobegniti s kraja nesreče, a so ga policisti kmalu našli in mu omejili gibanje. Med postopkom so ugotovili, da je povzročitelj skušal pobegniti, ker ni imel vozniškega dovoljenja.

Osumljenemu so odredili pridržanje, zasegli vozilo, nadaljujejo tudi zbiranje obvestil zaradi suma storitve kaznivih dejanj nevarne vožnje v cestnem prometu in opustitve pomoči poškodovancem v prometni nesreči. O vseh ugotovitvah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.