Hujša prometna nesreča v Ljubljani, voznik pobegnil

Zjutraj se je v Ljubljani zgodila huda prometna nesreča, v kateri sta bili udeleženi dve vozili. Vozili sta po navedbah očividcev pristali na strehi, po informacijah Policijske uprave Ljubljana huje poškodovan ni nihče. Voznika, ki naj bi po nesreči skušal pobegniti, so policisti hitro prijeli.

Nesreča se je v križišču Šmartinske ceste in obvoznice zgodila okoli 9. ure.

Na kraju so kmalu posredovali policisti, ki so zaradi ogleda kraja prometne nesreče omenjeno križišče zaprli in za vsa vozila uredili obvoz.

"Po do zdaj znanih podatkih v nesreči ni bila huje poškodovana nobena oseba," so javili iz ljubljanske policijske uprave.

Zaradi neprilagojene hitrosti na streho

Očividka je, kot poroča Žurnal, povedala, da je opazila avtomobil, ki je vozil izjemno hitro in nepredvidljivo. Voznik je poskušal zaviti desno, vendar je zaradi prevelike hitrosti trčil v prometne znake in semafor. Vozilo je po njenem pričevanju dvignilo v zrak, se prevrnilo na streho in nato zadelo še drugo vozilo.

Očividka je videla mlajšega moškega, ki je zlezel iz prevrnjenega avtomobila in pobegnil, policistom pa zaklicala, v katero smer je stekel.

