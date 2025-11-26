Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Na. R.

Sreda,
26. 11. 2025,
10.11

Osveženo pred

4 minute

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
iskalna akcija voznik avtomobil Ljubljana nesreča nesreča

Sreda, 26. 11. 2025, 10.11

4 minute

Hujša prometna nesreča v Ljubljani, voznik pobegnil

Avtor:
Na. R.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
slovenska policija, policija, policijsko vozilo | Policija bo več podrobnosti sporočila po ogledu kraja nesreče, so še sporočili. | Foto Shutterstock

Policija bo več podrobnosti sporočila po ogledu kraja nesreče, so še sporočili.

Foto: Shutterstock

Zjutraj se je v Ljubljani zgodila huda prometna nesreča, v kateri sta bili udeleženi dve vozili. Vozili sta po navedbah očividcev pristali na strehi, po informacijah Policijske uprave Ljubljana huje poškodovan ni nihče. Voznika, ki naj bi po nesreči skušal pobegniti, so policisti hitro prijeli.

Nesreča se je v križišču Šmartinske ceste in obvoznice zgodila okoli 9. ure.

Na kraju so kmalu posredovali policisti, ki so zaradi ogleda kraja prometne nesreče omenjeno križišče zaprli in za vsa vozila uredili obvoz.

"Po do zdaj znanih podatkih v nesreči ni bila huje poškodovana nobena oseba," so javili iz ljubljanske policijske uprave.

prometna nesreča, Ljubljana, avtomobil, policija | Foto: X/@EdvardKadic Foto: X/@EdvardKadic prometna nesreča, Ljubljana, avtomobil, policija | Foto: X/@EdvardKadic Foto: X/@EdvardKadic

Zaradi neprilagojene hitrosti na streho

Očividka je, kot poroča Žurnal, povedala, da je opazila avtomobil, ki je vozil izjemno hitro in nepredvidljivo. Voznik je poskušal zaviti desno, vendar je zaradi prevelike hitrosti trčil v prometne znake in semafor. Vozilo je po njenem pričevanju dvignilo v zrak, se prevrnilo na streho in nato zadelo še drugo vozilo.

Očividka je videla mlajšega moškega, ki je zlezel iz prevrnjenega avtomobila in pobegnil, policistom pa zaklicala, v katero smer je stekel.

Na tem delu je popolna zapora. | Foto: promet.si Na tem delu je popolna zapora. Foto: promet.si

Prometna nesreča, zaprta primorska avtocesta
Novice Znane so podrobnosti hude prometne nesreče na primorski avtocesti
prometna nesreča
Novice Huda nesreča na primorski avtocesti, ena oseba umrla, druga hudo poškodovana
slovenska policija, policija, policijsko vozilo
Avtomoto Pod vplivom kokaina čelno trčil v vozilo, voznica se je v nesreči hudo poškodovala
iskalna akcija voznik avtomobil Ljubljana nesreča nesreča
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.