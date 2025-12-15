Po požaru v Ljubljani zelo visoka onesnaženost zraka. Kako je danes?

Po nedeljskem požaru v Sparovem skladišču na Letališki cesti v Ljubljani gasilska straža preventivno ostaja na požarišču , kriminalisti pa opravljajo ogled. Medtem so meteorološke meritve pokazale, da je imel požar v nedeljo največji vpliv na onesnaženost zraka na območjih južno in jugozahodno od mesta požara, danes pa vpliva ni več zaznati.

Nedeljske meteorološke meritve so pokazale šibke vetrove iz severnih in severovzhodnih smeri v popoldanskem času, zato je imel požar v skladišču Spara na Letališki cesti v Ljubljani največji vpliv na onesnaženost zraka na območjih južno in jugozahodno od požara, in sicer na območjih Fužin, Štepanjskega naselja, Kodeljevega in Most, so danes sporočili z agencije za okolje.

Najvišje ravni delcev so bile v nedeljo izmerjene v popoldanskem času na merilnem mestu Zadobrova, v poznih popoldanskih urah pa so manjši vpliv zaznali tudi na območju Bežigrada. "Na najbolj prizadetih območjih se meritve ne izvajajo, sklepamo pa, da so bile tam koncentracije delcev zelo visoke. Danes so ravni delcev na vseh merilnih mestih nizke, zato vpliva požara v Ljubljani ni več zaznati," so še navedli na agenciji.