Legendarni Hrvat prevzema Kirgizistan

Hrvaški trener Robert Prosinečki, tudi nekdanji igralec in trener ljubljanske Olimpije, je bil danes imenovan za novega selektorja kirgiške nogometne reprezentance. Prosinečki je z nogometno zvezo Kirgizije podpisal pogodbo do konca leta 2026 z možnostjo podaljšanja za še eno sezono.

"Če bo kirgiška reprezentanca pod njegovim vodstvom uspešna na azijskem prvenstvu leta 2027, bomo pogodbo podaljšali za nadaljnja tri leta," je kirgiška zveza sporočila v izjavi za javnost.

Predsednik tamkajšnje zveze Kambiček Tašijev je izrazil prepričanje, da bo Prosinečki prinesel novo energijo, dvignil kakovost igre in izboljšal rezultate kirgiške reprezentance, ki je trenutno na 104. mestu Fifine svetovne lestvice.

Šestinpetdesetletni Prosinečki je nazadnje vodil Črno goro, bil je tudi selektor Bosne in Hercegovine ter Azerbajdžana, samostojno pa je treniral Crveno zvezdo, Kayseri, Denizli, Olimpijo in Rudeš.