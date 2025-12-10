Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

STA

Sreda,
10. 12. 2025,
13.10

1 ura, 5 minut

Legendarni Hrvat prevzema Kirgizistan

Prosinečki novi selektor nogometašev Kirgizistana

STA

Robert Prosinečki je novi selektor Kirgizistana.

Robert Prosinečki je novi selektor Kirgizistana.

Hrvaški trener Robert Prosinečki, tudi nekdanji igralec in trener ljubljanske Olimpije, je bil danes imenovan za novega selektorja kirgiške nogometne reprezentance. Prosinečki je z nogometno zvezo Kirgizije podpisal pogodbo do konca leta 2026 z možnostjo podaljšanja za še eno sezono.

"Če bo kirgiška reprezentanca pod njegovim vodstvom uspešna na azijskem prvenstvu leta 2027, bomo pogodbo podaljšali za nadaljnja tri leta," je kirgiška zveza sporočila v izjavi za javnost.

Predsednik tamkajšnje zveze Kambiček Tašijev je izrazil prepričanje, da bo Prosinečki prinesel novo energijo, dvignil kakovost igre in izboljšal rezultate kirgiške reprezentance, ki je trenutno na 104. mestu Fifine svetovne lestvice.

Šestinpetdesetletni Prosinečki je nazadnje vodil Črno goro, bil je tudi selektor Bosne in Hercegovine ter Azerbajdžana, samostojno pa je treniral Crveno zvezdo, Kayseri, Denizli, Olimpijo in Rudeš.

Na svetovnem prvenstvu bodo posebni odmori
Mitja Mörec
Mitja Mörec ni več trener Linza
Neymar, Pele
Neymar odkupil Pelejevo blagovno znamko
