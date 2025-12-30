Vodstvo španskega nogometnega prvoligaša Atletica iz Madrida je v ponedeljek zvečer sporočilo, da je pri 91 letih umrl legendarni krilni igralec Enrique Collar.

Nekdanji levi krilni igralec je za ekipo iz španske prestolnice, kjer trenutno brani slovenski reprezentančni vratar Jan Oblak, med letoma 1953 in 1969 odigral 470 tekem in dosegel 105 golov.

Collar je bil v šestdesetih letih minulega stoletja kapetan madridskega moštva. V dresu Atletica je v sezoni 1965/66 osvojil špansko prvenstvo, v letih 1960, 1961 in 1965 španski kraljevi pokal, v sezoni 1961/62 pa tudi nekdanji evropski pokal pokalnih zmagovalcev.

Za špansko reprezentanco je zbral 16 nastopov in igral na svetovnem prvenstvu v Čilu leta 1962.

Kariero je končal leta 1970 v dresu Valencie, igral pa je tudi za Cadiz in Murcio.