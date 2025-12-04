Ena skrb manj za Conorja McGregorja

Američanka, ki je razvpitega zvezdnika mešanih borilnih veščin Conorja McGregorja obtožila spolnega napada na košarkarski tekmi lige NBA, je umaknila tožbo proti irskemu borcu.

Sedemintridesetletni Conor McGregor, eden najbolj znanih in dobičkonosnih borcev v ligi Ultimate Fighting Championship, je zanikal obtožbe o spolnem napadu po tekmi Miami Heat leta 2023.

Odvetniki ženske, ki je bila v prvotni tožbi opredeljena kot 49-letna direktorica z Wall Streeta, so v torek na sodišču na Floridi vložili obvestilo o prostovoljni odpovedi. Tožilci so že zavrnili vložitev kazenske ovadbe zaradi domnevnega incidenta.

McGregor se je junija 2023 udeležil četrte tekme finala lige NBA med Miami Heat in Denver Nuggets v okviru sponzorskega dogovora za promocijo blagovne znamke pršila za lajšanje bolečin.

Po prvotni tožbi se je McGregor z anonimno žensko srečal na koncu tekme v VIP delu prizorišča. Po dostopnih informacijah naj bi McGregorjev znanec žensko kasneje odpeljal na moško stranišče, kjer naj bi žensko McGregor napadel v straniščni kabini.

Lani spoznan za krivega zaradi spolnega napada

V ločenem primeru spolnega napada na Irskem lani je bil McGregor spoznan za krivega in mu je bilo naloženo, da plača približno 250.000 dolarjev (214.000 evrov) odškodnine ženski, ki ga je obtožila posilstva.

Prejšnji mesec je bil nekdanji prvak UFC v peresni in lahki kategoriji suspendiran za 18 mesecev, potem ko je v 12 mesecih izpustil tri dopinške teste.

Se bo vrnil pravočasno?

Ker je izključitev veljala za nazaj, od septembra 2024, se bo McGregor lahko znova boril od marca prihodnjega leta. To bi mu lahko omogočilo, da se bo udeležil dogodka UFC, ki bo 14. junija v Beli hiši, na rojstni dan ameriškega predsednika Donalda Trumpa, velikega privrženca irskega borca.

