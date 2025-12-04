Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
A. T. K., STA

Četrtek,
4. 12. 2025,
10.52

Osveženo pred

56 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
sodišče Conor McGregor

Četrtek, 4. 12. 2025, 10.52

56 minut

Ena skrb manj za Conorja McGregorja

Avtorji:
A. T. K., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Conor McGregor | Razvpiti irski borec Conor McGregor ima eno skrb manj. | Foto Guliverimage

Razvpiti irski borec Conor McGregor ima eno skrb manj.

Foto: Guliverimage

Američanka, ki je razvpitega zvezdnika mešanih borilnih veščin Conorja McGregorja obtožila spolnega napada na košarkarski tekmi lige NBA, je umaknila tožbo proti irskemu borcu.

Sedemintridesetletni Conor McGregor, eden najbolj znanih in dobičkonosnih borcev v ligi Ultimate Fighting Championship, je zanikal obtožbe o spolnem napadu po tekmi Miami Heat leta 2023.

Odvetniki ženske, ki je bila v prvotni tožbi opredeljena kot 49-letna direktorica z Wall Streeta, so v torek na sodišču na Floridi vložili obvestilo o prostovoljni odpovedi. Tožilci so že zavrnili vložitev kazenske ovadbe zaradi domnevnega incidenta.

McGregor se je junija 2023 udeležil četrte tekme finala lige NBA med Miami Heat in Denver Nuggets v okviru sponzorskega dogovora za promocijo blagovne znamke pršila za lajšanje bolečin.

Po prvotni tožbi se je McGregor z anonimno žensko srečal na koncu tekme v VIP delu prizorišča. Po dostopnih informacijah naj bi McGregorjev znanec žensko kasneje odpeljal na moško stranišče, kjer naj bi žensko McGregor napadel v straniščni kabini.

Lani spoznan za krivega zaradi spolnega napada

V ločenem primeru spolnega napada na Irskem lani je bil McGregor spoznan za krivega in mu je bilo naloženo, da plača približno 250.000 dolarjev (214.000 evrov) odškodnine ženski, ki ga je obtožila posilstva.

Prejšnji mesec je bil nekdanji prvak UFC v peresni in lahki kategoriji suspendiran za 18 mesecev, potem ko je v 12 mesecih izpustil tri dopinške teste.

Se bo vrnil pravočasno?

Ker je izključitev veljala za nazaj, od septembra 2024, se bo McGregor lahko znova boril od marca prihodnjega leta. To bi mu lahko omogočilo, da se bo udeležil dogodka UFC, ki bo 14. junija v Beli hiši, na rojstni dan ameriškega predsednika Donalda Trumpa, velikega privrženca irskega borca.

Preberite še:

Tim Matavž
Sportal Tožilstvo v strokovni nadzor v primeru Tima Matavža

sodišče Conor McGregor
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.