Avtor:
S. K.

Sreda,
17. 9. 2025,
17.51

Sreda, 17. 9. 2025, 17.51

Tina Šutej po bronastem odličju na SP

Tina Šutej dvakrat zelo blizu, tokrat pa na stopničkah: To je veliko olajšanje!

Avtor:
S. K.

Tina Šutej, Tokio 2025 | Tina Šutej je osvojila bronasto odličje na SP v Tokiu. | Foto Reuters

Tina Šutej je osvojila bronasto odličje na SP v Tokiu.

Foto: Reuters

"Medalja s svetovnega prvenstva na prostem šteje največ," se je danes smejalo slovenski junakinji petega tekmovalnega dne na svetovnem atletskem prvenstvu v Tokiu Tini Šutej. Slovenska rekorderka v skoku s palico je v današnjem finalu na Japonskem prišla do bronastega odličja, svojega prvega na svetovnih prvenstvih. Zaostala je le za izvrstnima Američankama Katie Moon in Sandi Morris.

Tina Šutej
Sportal Tina Šutej do uspeha kariere!

"Medalja s svetovnega prvenstva na prostem šteje največ," je bila v izjavi za slovensko nacionalno televizijo presrečna slovenska junakinja dneva na prvenstvu v Tokiu. Na zadnjih dveh svetovnih prvenstvih, pred dvema letoma v Budimpešti in pred tremi v Eugenu v ZDA, je bila za las prekratka za uvrstitev na oder za zmagovalke, a tokrat se je izkušeni 36-letnici z jeklenimi živci vse izšlo po željah. "Na zadnjih dveh prvenstvih sem bila četrta, zato je to izjemen uspeh in veliko olajšanje," si je oddahnila.

Njeno sedmo svetovno prvenstvo na prostem je tako naravnost pravljično. Zdaj ima v svoji zbirki še najžlahtnejšo kolajno, čeprav je bila srebrna na Univerzijadi in dvakrat na dvoranskem evropskem prvenstvu, a kot je izpostavila tudi sama, prvenstva na odprtih stadionih pomenijo nekaj več. Bronasta je bila tudi že na takšnem, na evropskem leta 2022 v Münchnu, zdaj pa je še tretja najboljša skakalka ob palici na svetu.

S preskočeno višino 4,80 metra je za dva centimetra zaostala za svojim državnim rekordom. | Foto: Reuters

"Žal mi je, da nisem izvedla nobenega skoka na 4,85"

"Do 30. leta nisem osvojila nobene medalje, s prvo pa se je potem odprlo. Postala sem prava tekmovalka, kar se je pokazalo tudi danes," se je še smejalo slovenski rekorderki. Danes je bil za bron dovolj skok prek letvice na štirih metrih in 80 centimetrih, to je dva centimetra pod njenim rekordom 4,82 metra, ki ga je dosegla 2. februarja letos v Ostravi na Češkem.

Poskušala se je še spustiti v boj za srebro s Sando Morris, a na višini 4,85 ni izpeljala pravega poskusa. "Žal mi je, da nisem izvedla nobenega skoka na 4,85. Imela sem trdo palico, malo se je veter obrnil, pa tudi koncentracija je padla," je obžalovala v Celju živeča Ljubljančanka, ki se je zdaj še z večjimi črkami zapisala v zgodovino slovenske atletike.

Šestintridesetletno Ljubljančanko sta premagali le Američanki Katie Moon in Sandi Morris. | Foto: Reuters

Šele druga po Mariji Šestak

Tina Šutej je namreč šele druga Slovenka z medaljo s svetovnih prvenstev, pred njo je ta podvig uspel le troskokašici Mariji Šestak, ki je bronasto odličje osvojila na prvenstvu v Osaki leta 2007, a kolajno prejela šele 12 let kasneje, v Daeguju leta 2019. Na prvenstvu na Japonskem je bila namreč sprva šele peta, a sta bili atletinji, ki sta zasedli tretje in četrto mesto, Grkinja Hrysopiyi Devetzi in Rusinja Anna Pjatik, kasneje diskvalificirani zaradi dopinga. Šestak je bila tako prikrajšana za čast na podelitvi kolajn.

Ta bi lahko spremenilo tudi tok njene kariere, je dejala 12 let po usodnem skoku v Osaki. "Škoda, da nisem bila na podelitvi medalj že pred 12 leti. Če bi dobila medaljo v Osaki, ko sem prvič tekmovala za Slovenijo, bi bila moja športna pot zagotovo drugačna. Z bronom iz Osake bi bila pozneje v karieri bolj sproščena, ne bi lovila rezultatov. Imela bi že odličje s svetovnega prvenstva in bi bila zagotovo drugače obravnavana tako v svetu kot v novi domovini. Težko je sicer reči, kako bi se odvijala moja kariera, ali bi bila res tudi boljša, a zagotovo bi bila drugačna. Bila bi samozavestnejša na naslednjih tekmah."

Tokio 2025 gre v zgodovino slovenske atletike. | Foto: Reuters

Slovenska odličja na svetovnih prvenstvih:

Zlato:
Kristjan Čeh, disk, Eugene (ZDA), 2022
Primož Kozmus, kladivo, Berlin (Nemčija) 2009

Srebro:
Kristjan Čeh, disk, Budimpešta (Madžarska) 2023
Primož Kozmus, kladivo, Osaka (Japonska) 2007

Bron:
Tina Šutej, skok s palico, Tokio (Japonska) 2025
Primož Kozmus, kladivo, Daegu (Južna Koreja) 2011
Marija Šestak, troskok, Osaka (Japonska) 2007
Gregor Cankar, daljina, Sevilla (Španija) 1999

