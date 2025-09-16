Rok Ferlan SP končal v polfinalu, Neja Filipič prek 14 metrov in v finale

Rok Ferlan je četrti tekmovalni dan svetovnega prvenstva v atletiki, ki poteka v Tokiu, nastopil v polfinalu teka na 400 metrov. V svoji skupini je s časom 45,71 zasedel zadnje mesto in s tem nastope v japonski prestolnici že končal. Neja Filipič je v kvalifikacijah troskoka zasedla 11. mesto s 14,05 metra in se uvrstila v finale. Boj za odličja v tej disciplini bo v četrtek ob 15:55 po slovenskem času.

"Zelo hiter je bil polfinalni tek v moji skupini. Presenetil me je Bocvanec Kebinatshipi pred mano, ki je siloviti začel. Skušal sem ga loviti, a je bil precej pred mano. Tekmeci so mi ušli v tem času. V tem prvem delu sem izgubil veliko moči in to je vplivalo na zadnjih 100 m, ker sem dotlej potrošil preveč moči. Nisem našel pravega koraka in lepega tempa, ker me je zagrabila panika, ko mi je Bocvanec uhajal," je po polfinalu povedal Rok Ferlan.

Pred dvema dnevoma je v prvem krogu tekel 44,91 in se z drugim izidom kariere po času uvrstil v polfinale. V skupini je bil peti, skupno pa na 24. mestu, ki je kot zadnje zadoščalo za polfinale.

"Za mano je dolga in uspešna sezona, tekel sem državni rekord in imel dva teka pod 45 sekundami. Zadnji tek sezone mi ni uspel, se bom raje spomnil tistega izpred dveh dni, ki je bil izjemen. Zadovoljen sem s sezono in vesel, da se je zaključila," je dodal Ferlan.

Osemindvajsetletnik je državni rekord tekel 28. junija letos v drugi ligi ekipnega evropskega prvenstva v Maribor. Tam si je Slovenija zagotovila zgodovinski prvi nastop v najelitnejši prvi ligi. Tedaj je bil član kranjskega Triglava drugi s časom 44,70 sekunde.

Lani je že tekel že v polfinalu na EP v Rimu in bil 15. (45,63), prav tako lani pa je na dvoranskem SP v Glasgowu v polfinalu teka na 400 m zasedel sedmo mesto s 46,61 sekunde in se kot prvi ni uvrstil med šesterico finalistov.

V finalu bodo nastopili trije tekači iz Bocvane, olimpijski podprvak Busang Collen Kebinatshipi, ki je bil s 43,61 najhitrejši med vsemi v polfinalu, pa njegova rojaka Bayapo Ndori (44,21) in Lee Bhekempilo Eppie (44,51), Južnoafričana Rusheen McDonald (44,04) in Zakithi Nene (44.20), Japonec Yuki Joseph Nakajima (44.53), Američan Jacory Patterson (44,19) in Jereem Richards (44,12) s Trinidada in Tobaga.

Branilec naslova prvaka iz Budimpešte, Jamajčan Antonio Watson, se tokrat ni prebil iz kvalifikacij.

Neja Filipič preskočila 14 metrov

Neja Filipič si je z enajstim dosežkom kvalifikacij priskakala mesto v finalu. Foto: Reuters Tridesetletna Neja Filipič je začela s 13,64 (veter +0,5 m/s), nato s 13,91 m (+1,2) in končala s 14,05 m (+0,7), in bila s tem četrta v skupini A.

V skupini B je bila sedmerica tedaj boljša od slovenske predstavnice, ki se ji je nasmihalo finale dvanajsterice. Ker je začela kot četrta po vrsti, je morala kar nekaj časa čakati, da je ne bi katera izmed tekmic prehitela. To se ni zgodilo in Filipič se je lahko veselila novega finalnega nastopa.

"Malo mučno je bilo čakanje. Ves čas sem spraševala trenerja Srdjana Djordjevića, na katerem mestu sem. Potem, ko mi je po tretjem skoku rekel, da sem 11., je minila cela večnost, preden sem dobila potrditev finala, saj sem skakala na začetku in je bilo veliko deklet še za mano. Na dvoranskem SP sem bila že v finalu, na prostem pa bom prvič. Vse najboljše so prisotne in je to le še dodatna kljukica v moji karieri. Vesela sem tega, ker sem letos veliko tekmovala, tudi na diamantih ligah, kjer je pritisk večji, saj sem vedno tekmovala z najboljšimi na svetu," je sijala od sreče Filipič.

V finalu pričakuje še več

Atletinja ljubljanskega Žaka je letos s 14,42 m izenačila svoj osebni rekord, na SP v japonski prestolnici pa je bila avtomatična kvalifikacijska norma za finale 14,35 m. To je uspelo le četverica tekmovalk. Med njimi je bila najboljša Kubanka Leyanis Perez Hernandez, letošnja svetovna dvoranska prvakinja je dosegla 14,66 m, nastopila pa je s slovensko tekmovalko v skupini A.

"V finalu pričakujem še več, saj sem se v zadnjem skoku odrinila skoraj pred celotno desko. Sposobna sem več tudi zato, ker je bil zadnji skok tehnično najboljši med tremi, a ne povsem idealen. Na ogrevalnem stadionu sem že naredil nekaj poskokov, saj sem vedela, da bo zmanjkovalo časa za ogrevanje na glavnem stadionu, ker nas je bilo veliko tekmovalk na startu. Na srečo sem v prvi seriji opravila veljaven skok, kar me je nekoliko razbremenilo. V drugem nisem naredila nič posebnega, v tretjem pa sem skočila toliko, da je bilo dovolj za finale," je dodala Filipič.

V zadnjem obdobju je bila blizu najboljšim. Marca letos na dvoranskem SP v kitajskem Nanjingu je zasedla šesto mesto, na dvoranskem EP pa je bila dva tedna pred tem osma. Osvojila je tudi drugo mesto v skupnem seštevku zlate dvoranske svetovne serije 2025. Lani je bila četrta v diamantni ligi, letos pa je finale s sedmim mestom v seštevku zgrešila le za eno mesto.

