STA

Četrtek,
11. 9. 2025,
8.12

55 minut

Tokio 2025 SP v atletiki

Težave organizatorjev

Na atletskem SP zaradi vročine preložili več tekmovanj

STA

Svetovno prvenstvo v atletiki, Tokio 2025

Zaradi velike vročine in visoke vlage v Tokiu je morala Mednarodna atletska zveza le dva dni pred začetkom svetovnega prvenstva prilagoditi urnik tekmovanj. Več vzdržljivostnih tekem se bo zdaj začelo prej, kot so sprva načrtovali.

Zaradi pričakovane vročine v japonski prestolnici Tokio se bodo vsi cestni teki prve tri dni svetovnega prvenstva v atletiki začeli pol ure prej, kot je bilo predvideno.

Sprememba v zadnjem trenutku vpliva na sobotne ženske in moške tekme v hoji na 35 kilometrov, ženski maraton dan kasneje in moški maraton v ponedeljek, je sporočila krovna zveza Svetovna atletika.

Vsa omenjena tekmovanja se bodo zato začela ob 00.30 po slovenskem času namesto ob 1.00 zjutraj. Zdravje in varnost športnikov sta najvišja prioriteta, še piše v izjavi svetovne atletske organizacije.

Svetovno prvenstvo v Tokiu se bo začelo v soboto in je na sporedu nenavadno pozno v letu v upanju, da v japonski metropoli ne bo tako vroče kot sredi poletja. Vendar so temperature po podatkih Svetovne atletike še vedno na primerljivi ravni.

V nedeljo in ponedeljek se pričakujejo temperature nad 30 stopinj Celzija. Poleg tega bo v Tokiu tudi zelo visoka vlažnost, kar pomeni "občutek" blizu 40 stopinj, so še zapisali pri krovni zvezi.

Tokio 2025 SP v atletiki
