Prvo ime desetčlanske slovenske reprezentance za svetovno prvenstvo v Tokiu (od 13. do 21. septembra) je nedvomno Kristjan Čeh. Ta je v metu diska svetovni prvak postal že leta 2022 v Eugenu v ZDA, pred dvema letoma v Budimpešti je moral v izjemno razburljivem finalu te discipline priznati premoč švedskemu šampionu Danielu Stahlu, tega pa tudi letos vidi kot enega najnevarnejših tekmecev.

Kristjana Čeha je moral Šved pred dvema letoma v madžarski prestolnici premagati z rekordom prvenstev (71,46 metra). Tudi Ptujčan je namreč v zadnji, šesti seriji finala orodje vrgel več kot 70 metrov (70,02), a se moral kot branilec naslova iz Oregona naposled zadovoljiti s srebrno kolajno. Bronasto je tedaj osvojil Litovec Mykolas Alekna (68,85). Avstralec Matthew Denny (68,24) je ostal na nehvaležnem četrtem mestu.

Od Budimpešte 2023 se je zgodilo marsikaj. Alekna se je strgal z verige in lani na metalskem mitingu v Oklahomi v ZDA popravil svetovni rekord Nemca Jürgena Schulta (74,08) iz leta 1986. Dick je vrgel osupljivih 74,35 metra, a je aprila letos na enakem tekmovanju izid še izboljšal, zdaj je rekordna znamka že 75 metrov in 56 centimetrov, Alekna pa seveda vodilni diskač sezone.

"Pričakujem tekmo na visoki ravni, zelo bo zanimivo"

"Kateri bodo najhujši tekmeci? Mogoče smo štirje trenutno v vrhu diska, Mykolas, Matthew Denny, Stahl, potem sem še jaz. To smo recimo štirje, ki lahko vržemo več kot 70 metrov na svetovnem prvenstvu, tudi na zaprtem štadionu. Pričakujem tekmo na visoki ravni, zelo bo zanimivo," o izjemni konkurenci v Tokiu pravi slovenski rekorder, trenutno tretji najboljši metalec diska v sezoni. Pred njim je namreč še Avstralec Denny, ki je letos vrgel 74,78 metra. Tudi ta je osupljiv izid postavil v Oklahomi.

V Budimpešti so izjemen finale uprizorili Čeh, Stahl in Alekna. Foto: Reuters

Na tem mitingu, kjer so razmere očitno popolne za dolge mete, so več kot 70 metrov letos metali še Jamajčana Ralford Mullings (72,01) in olimpijski prvak iz Pariza Roje Stona (70,17), Američan Sam Mattis (71,27), Nemca Clemens Prüfer (71,01) in Mika Sosna (70,05) ter Britanec Lawrence Okoye (70,76). Le Čeh, Francoz Lolassonn Djouhan in Stahl, ki zaključujejo enajsterico "sedemdesetmetrašev", so svoje najboljše dosežke zabeležili drugje. Čeh doma v Slovenski Bistrici (72,36), Djouhan (70,25) v Alesu v Franciji, Stahl (70,19) pa v Turkuju na Finskem.

V drugem delu sezone je imel nekaj tehničnih težav

Čeh je najboljša izida sezone dosegel v maju, še dvakrat je več kot 70 metrov vrgel junija, od tedaj pa te znamke ni več presegel. Tudi na prestižnem finalu diamantne lige v Zürichu ne, ko je s 67,18 metra zasedel drugo mesto in bil s tem razočaran. "Da, recimo, da drugi del sezone ni bil, kot sem si ga najbolj želel, posebej kar se daljav tiče. Mislim, da se bil sposoben metati precej dlje, kot sem, ampak je bilo nekaj tehničnih težav, tiste male finese so se res nekoliko izgubile. To zdaj nadgrajujemo, da bom v Tokiu v najboljši formi tako fizično kot tehnično," je odločen 26-letnik.

Ptujčan se je preko videopovezave javil iz svoje baze v Estoniji. Foto: Aleš Fevžer

Na Japonsko z estonsko reprezentanco

Na novinarski konferenci slovenske reprezentance ga ni bilo, preko videoklica se je javil iz svoje baze v Estoniji. Z estonsko vrsto bo tudi odpotoval na Japonsko in tam opravil še zadnji sklop priprav. "Res je, 9. septembra odpotujemo v eno malo mestece v bližini Tokia. Potem po dva dni pred kvalifikacijami pridemo v Tokio. Upam, da bo to zame najuspešnejša tekma v sezoni. Letos sem nekaj že pokazal, imam pa mogoče še nekaj več za pokazati. Bomo videli," pravi slovenski rekorder, ki je svojo najboljšo znamko popravil letos v Slovenski Bistrici. Lani je v Rimu postal evropski prvak, manjka pa mu še olimpijsko odličje. Lani je v Parizu zasedel četrto mesto za Stono, Alekno in Dennyjem, pred štirimi leti pa je preizkusil tudi štadion, ki letos gosti svetovno prvenstvo. Na igrah leta 2021 je zasedel peto mesto. "Štadion poznam, tam sem tekmoval leta 2021, a je bil tedaj povsem prazen. Prepričan sem, da bo pred polnimi tribunami večji užitek," še pravi ptujski orjak. Tokijske igre je zaznamovala pandemija koronavirusa, gledalcev takrat na prizoriščih ni bilo.

Kvalifikacije moškega meta diska bodo 20. septembra, finale dan kasneje.

