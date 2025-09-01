Na svetovno prvenstvo potuje 10 slovenskih atletov

Na svetovnem prvenstvu v atletiki, ki bo v Tokiu potekalo od 13. do 21. septembra, bo imela Slovenija deset predstavnikov, sedem atletinj in tri atlete, je sporočila AZS.

Med atletinjami je normo izpolnila slovenska rekorderka v skoku s palico Tina Šutej, preostalih šest se je na največje tekmovanje sezone uvrstilo prek jakostne lestvice Svetovne atletike.

Kot so sporočili iz zveze, je bilo za Anito Horvat (800 m), Klaro Lukan (5000 in 10.000 m), Lio Apostolovski (višina), Nejo Filipič (troskok) in Anjo Fink Malenšek (maraton) že nekaj časa jasno, da so dovolj visoko na lestvici in uvrstitev na prvenstvo ni bila vprašljiva. Nika Glojnarič (100 m ovire) pa je trepetala vse do zadnjega, na koncu pa je bilo v njeni disciplini nekaj odpovedi in tako bo tudi ona med potnicami na Japonsko.

Kristjan Čeh Foto: Reuters Med Slovenkami je najbolj izkušena na velikih tekmovanjih Šuteevaj, ki je letos osvojila že dve medalji z dvoranskih prvenstev, a ji kolajna s svetovnega prvenstva na prostem še manjka. Na zadnjih dveh je bila četrta.

Horvatova ima že dve medalji z dvoranskega evropskega prvenstva, Apostolovski je bila bronasta na lanskem dvoranskem SP, Lukan pa je letos osvojila bron na evropskem prvenstvu v cestnih tekih.

Prvo ime reprezentance v moškem delu je Kristjan Čeh. Slovenski rekorder v metu diska je na zadnjem SP v Budimpešti osvojil srebro. Ob njem sta v postavi še slovenska rekorderja v teku na 400 metrov Rok Ferlan in v teku na 400 metrov z ovirami Matic Ian Guček. Vsi trije so se na SP uvrstili z izpolnjenimi normami.