Luka Dončić do trojnega dvojčka in rekorda franšize, LA Lakers so se igrali z ognjem

Košarkarji Los Angeles Lakers so v noči na ponedeljek še petič zmagali v novi sezoni lige NBA. Jezerniki so na domačem parketu s 130:120 premagali Miami Heat. Luka Dončić ni bil pretirano strelsko razpoložen, a se je kljub temu podpisal pod trojni dvojček – 29 točk, 11 skokov, deset asistenc – in svojo ekipo povedel do zmage tudi brez pomoči DeAndreja Aytona, ki je zaradi težav s hrbtom pred tekmo odpadel iz kadra trenerja JJ Redicka. Slovenec je s skupno 164 točkami na uvodnih štirih tekmah v dresu LA Lakers postavil tudi rekord franšize.

Los Angeles Lakers : Miami Heat 130:120 Strelci: Dončić 29 (11 sk., 10 as.), Reaves 26 (11 as.), LaRavia 25 (8 sk.), Hachimura in Hayes 15; Jaquez Jr. 31 (8 sk.), Adebayo (8 sk.) in Larsson 17

Učinek Luke Dončića: 29 točk (8/11 za 2, 1/11 za 3, 10/12 prosti meti), 11 skokov, 10 asistenc, 3 ukr. žoge, 5 izg, žog v 38:20.

Predstava Dončića:

Novopečeni večinski lastnik Los Angeles Lakersov Mark Walter, čigar rekordni nakup franšize od družine Buss za deset milijard dolarjev je liga NBA ta teden uradno odobrila, je kot lastnik bejzbolske ekipe Los Angeles Dodgers osvojil svoj tretji naslov svetovne serije. Ekipi je po veliki zmagi čestital tudi Luka Dončić. "Kakšna tekma!! Wow, čestitke, Dodgers!" je bil navdušen slovenski košarkar.

What a game!! Wow, congrats @Dodgers — Luka Doncic (@lukadoncic) November 2, 2025

Navdušenja nad njim ob začetku sezone ne skrivajo navijači Los Angeles Lakers in tudi Walter, ki je srečanje v Crypto.com Areni spremljal iz prvih vrst. Dončić bi moral biti po poškodbi prsta in noge odsoten vse do danes, a se je ekipi pridružil že v Memphisu, danes pa jo je vodil še do zmage proti Miamiju s 130:120. Čeprav ni imel svojega strelskega dne, za tri je zadel le enkrat v kar enajstih poskusih, pa je znova pokazal svojo veličino in se podpisal pod 83. karierni trojni dvojček. Na koncu se je ustavil pri 29 točkah, enajstih skokih in desetih asistencah. Drugi strelec je bil Austin Reaves s 26 točkami in enajstimi asistencami, tudi on pa je tako kot Dončić iz igre metal 9/22.

"Oba dajeva svoje, a danes sva oba igrala res slabo, grešila sva mete. A celotna ekipa je prispevala svoj delež, zato smo zmagali. V napadu smo si odlično podajali, imeli veliko število asistenc, a smo zgrešili veliko metov, tako da je rezerv še veliko," je bil jasen slovenski as, ki je bil eden od šestih Jezernikov, ki so se podpisali pod dvomestno število doseženih točk.

Austin Reaves je dosegel 26 točk. Foto: Reuters

"Mislim, da smo opravili odlično delo, sploh v obrambi, vemo, kako odlična ekipa je Miami zlasti v napadu," je po koncu še dejal Dončić, ki je ob tem opozoril zlasti na dejstvo, da nekdanja ekipa Gorana Dragića v povprečju dosega kar 125,4 točke na obračun, kar je drugi najvišji izkupiček v ligi. Več jih dosega le ekipa Houston Rockets (127,8 točke na tekmo). Proti Lakersom so bili tako precej pod svojim povprečjem, vodili pa niso niti enkrat na celotni tekmi, a kljub temu v zadnji četrtini ogrozili domačo zasedbo.

S skupno 164 točkami na prvih štirih tekmah v sezoni je Dončić podrl rekord v številu doseženih točk v zgodovini LA Lakers in presegel Jerryja Westa, ki je v sezoni 1969/70 na prvih štirih obračunih dosegel 154 točk, na tretjem mestu je Kobe Bryant, ki je v sezoni 2005/06 na prvih štirih srečanjih dosegel 146 točk. Takoj za njim je Austin Reaves z letošnjim izkupičkom 143 točk.

Deandre Ayton proti Miamiju ni igral. Foto: Guliverimage

Lakers so tako sezono odprli s petimi zmagami in dvema porazoma, kar je ob številnih odsotnostih še toliko pomembneje. Manjkajo LeBron James, ki ga ne bo vsaj do sredine novembra, Maxi Kleber, Adou Thiero in Gabe Vincent. Pod vprašajem je bil dolgo nastop DeAndreja Aytona, ki je petkovo tekmo zaradi težav s hrbtom končal predčasno, predvsem zaradi skrbi zdravstvene službe, da se njegovo stanje ne bi še poslabšalo. Nekaj ur pred tekmo pa je postalo jasno, da 27-letni košarkar ne bo mogel pomagati svoji ekipi.

Na drugi strani je Miami igral brez Tylerja Herra, novinca Kasparasa Jakučionisa in Terryja Rozierja, ki je suspendiran. Zaradi težav s prepono je manjkal tudi Norman Powell, Nikola Jović pa je bil na voljo kljub poškodbi desnega kolka.

Hayes izkoristil priložnost

Trener JJ Redick je za uvod v srečanje v igro poslal Dončića, Austina Reavesa, Marcusa Smarta, Ruija Hachimuro in Jaxsona Hayesa. Jezerniki so obračun v Crypto.com Areni odprli odlično, ob še enem norem košu v nizu kariere Dončića in zadetem dodatnem prostem metu je semafor po slabi minuti igre kazal izid 8:0 v korist domačih. Hayes je kmalu zatem s košem za 12:2 poskrbel za prvo dvomestno vodstvo na tekmi, nekaj minut kasneje pa je po asistenci Slovenca s fantastično podajo skozi celotno obrambo gostov pa je za 16:6 zatem trojko potopil Hachimura. V prvi četrtini je priložnost ob poškodbi Aytona odlično unovčeval Hayes, ki je zadel celo svojo prvo trojko po sezoni 2022/23 in prvo v dresu Lakersov.

My goodness Luka pic.twitter.com/ECXhyEvbKu — Jason Gallagher (@jga41agher) November 3, 2025

Že v prvi četrtini je priložnost dobil Bronny James, ki je ob protinapadu in asistenci Reavesa dobro minuto pred koncem prve četrtine zabil za svoj prvi koš v sezoni in vodstvo Lakersov s 40:30. Prvih dvanajst minut so ob hitrem ritmu igre z veliko koši gostitelji dobili s 43:36. Lakers so iz igre metali s skoraj 62-odstotno uspešnostjo, Dončić je v slabih desetih minutah na parketu, kjer ni bil razpoložen pri metu (1/5 met iz igre), dosegel sedem točk, tri skoke in štiri asistence, Hayes je dosegel enajst točk.

Po nori blokadi Smarta ob protinapadu Jaimeja Jaqueza Jr. in vodstvu Lakersov z 49:43 je po slabih štirih minutah igre v drugi četrtini v igro vstopil slovenski as, ki je hitro zatem položil žogo skozi za obroč za vodstvo s 53:43. Slabih pet minut pred koncem prve četrtine je Dončić vendarle potopil svojo prvo trojko na tekmi za vodstvo s 63:50, nato pa je po svoji tretji ukradeni žogi na srečanju dodal še koš iz protinapada, na kar trenerju Miamija in novopečenemu selektorju ZDA Eriku Spoelstri ni preostalo drugega, kot da vzame minuto odmora.

Lakers so že v prvem polčasu dosegli 77 točk. Foto: Guliverimage

Lakers so v prvem polčasu dosegli kar 77 točk, Miami pa 63. Med drugim so gostitelji ukradli osem žog, imeli so 20 asistenc, zadeli so 29 od 47 poskusov iz igre. Dončić je v prvih dveh četrtinah dosegel 16 točk, kar pet Lakersov pa je doseglo dvomestno število točk. Za Miami je Jaquez Jr. prispeval 16 točk.

Miami pred zadnjo četrtino na –4

Lakersi so precej zaspano vstopili v tretjo četrtino, po zadetem prostem metu Jaqueza Jr. se je Miami po dobrih štirih minutah igre v tretji četrtini približal na 80:85, a so v nadaljevanju Lakers po štirih zaporednih točkah Reavesa znova povedli z dvomestno prednostjo (91:80). Tudi zatem so Jezerniki z nekaj težavami držali prednost okoli desetih točk, vse do zaključka tretje četrtine, ko je Dru Smith zadel trojko za približanje na samo štiri točke zaostanka (98:102). Dončić je v treh četrtinah dosegel 20 točk, do trojnega dvojčka pa mu je manjkal le en skok.

Nora trojka Dončića ob prekinitvi igre:

luka doncic shot after the foul; heat vs lakers pic.twitter.com/XlF35VW7Gm — ◇ (@F0RGIAT0) November 3, 2025

Po dobri minuti igre v zadnji četrtini je Jaquez Jr. goste približal le na koš zaostanka (100:102). V izenačenem in nervoznem nadaljevanju je slabih sedem minut pred koncem trojko za vodstvo s 114:107 s strani zadel Smart, dvorano pa je na noge spravila naveza Reaves - Jake LaRavia, potem ko je Reaves v polprotinapadu LaRavii s podajo na alley-oop zagotovil novi dve točki za vodstvo 118:110 pet minut pred koncem. Po dolgem času so Lakersi štiri minute in pol pred koncem po košu Dončića znova povedli z dvomestno razliko (120:110), pred tem pa je Slovenec ujel odbito žogo za svoj deseti skok na tekmi in trojni dvojček.

Miami se v končnici ni več približal in ogrozil Lakersov, Dončić je 22 sekund pred koncem s črte prostih metov zadel za 130:118, nato pa se usedel na klop in se s soigralci veselil zmage z rezultatom 130:120. Poleg Dončića in Reavesa je pri Lakersih mejo 20 točk s 25 točkami in osmimi skoki presegel še Jake LaRavia (10/13 met iz igre), Hachimura in Hayes sta dodala po 15 točk. Pri Miamiju je Jaquez prispeval 31 točk in osem skokov, Bam Adebayo in Pelle Larsson pa po 17.

Lakerse naslednja preizkušnja čaka že v noči na torek, ko bodo ob 4.00 gostovali pri Portland Trail Blazers. "Zdaj bo najpomembneje, da se spočijemo," je bil še jasen Dončić.

Dončić in Reaves obračunala v minigolfu V taboru Lakersov ob začetku sezone vlado odlično vzdušje, o čemer ves čas pričajo tudi posnetki in dogajanje iz "zakulisja". Nazadnje so se navijači tako nasmejali ob spopadu Dončića in Austina Reavesa v minigolfu. Luka Doncic & Austin Reaves: GOLF CHALLENGE 🤣



h/t @Lakers pic.twitter.com/Zjgu44bcEg — Izad (@izad_saeed) November 2, 2025

Shai Gilgeous-Alexander je v slabih 30 minutah na parketu dosegel 30 točk. Foto: Reuters

Košarkarji Oklahome City Thunder so zmagali še sedmič v sezoni in so še edina stoodstotna ekipa v ligi. Thunder so s 137:106 ugnali New Orleans Pelicans, čeprav so manjkali Lu Dort, Chet Holmgren, še vedno pa manjka tudi Jalen Williams.

Nič od tega ni preprečilo ekipi Thunder, da bi zmagala na svoji 11. zaporedni tekmi s Pelicansi. Thunder so izenačili svoj začetek sezone s sedmimi zmagami iz prejšnje sezone, ko so osvojili naslov prvaka NBA. Oklahoma City je tretja ekipa v zgodovini lige, ki je v dveh zaporednih sezonah začela s 7-0, pridružila pa se je Boston Celtics (1963–65) in Houston Rockets (1993–95). Prvaki so ob 13 trojkah že po prvem polčasu vodili s 75:52. Shai Gilgeous-Alexander je ob zmagi dosegel 30 točk in sedem asistenc že v prvih treh četrtinah. Za New Orleans, ki je izgubil še šestič v sezoni (0-6), je Zion Williamson 20 točkam dodal devet skokov.

Brez zmage z enakim izkupičkom 0-6 ostajajo tudi Brooklyn Nets, ki so s 105:129 izgubili proti Philadelphii 76ers.

Prvič v sezoni pa so v svoji šesti tekmi izgubili San Antonio Spurs, ki so s 118:130 klonili proti Phoenix Suns. Ti so v Mortgage Matchup Centru vodili tudi z 31 točkami naskoka, že ob polčasu pa so vodili s 70:52. Devin Booker je ob zmagi dosegel 28 točk in trinajst asistenc, za Spurse je Stephon Castle dosegel 26 točk in sedem skokov, svojega strelskega večera ni imel Victor Wembanyama, ki je ob metu iz igre 4/14 prispeval devet točk in devet skokov.

Devin Booker je s Phoenixom porazil San Antonio. Foto: Reuters

Cleveland Cavaliers so ob 37 točkah Donovana Mitchlla s 117:109 premagali Atlanto Hawks. New York Knicks so bili s 128:116 boljši od Chicago Bulls. Jalen Brunson je ob zmagi dosegel 31 točk, za Chicago pa se je Josh Giddey izkazal s trojnim dvojčkom – 23 točk, 12 skokov, 12 asistenc.

