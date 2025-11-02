Navijači Dallasa dali vedeti, kako trpijo ob čudežnih podvigih Luke Dončića

V Dallasu še dolgo ne bodo mogli preboleti odhoda Luke Dončića. Ni jih malo, ki generalnemu direktorju Nicu Harrisonu ne bodo nikoli oprostili poteze, s katero je v začetku februarja šokiral športni svet. Mavericksi so takrat ostali brez priljubljenega slovenskega virtuoza, ki v tej sezoni postavlja čudežne mejnike v dresu Jezernikov. Navijači Dallasa ob spremljanju izjemnih dosežkov Dončića ne skrivajo razočaranja in jeze. Tvegani potezi Harrisona, ki ni za zdaj niti pod razno obrodila sadov, se čudijo celo novinarji.

Luka Dončić je okužil slačilnico Jezernikov s pozitivno energijo. Foto: Reuters Začetek nove sezone v ligi NBA je zaznamoval Luka Dončić. V sezono je vstopil v življenjski strelski formi, za zdaj se lahko pohvali z neverjetnim povprečjem 45,3 točke na tekmo, Jezernikom pa gre tudi brez LeBrona Jamesa dovolj dobro, da z razmerjem zmag in porazov 4-2 zasedajo visoko mesto.

Še bolj pa lahko privržence Lakersov veseli imenitno vzdušje, polno sproščenosti in šaljivih vložkov, ki varovance JJ Redicka predstavljajo kot srečno družino. Največ zaslug si lasti prav 26-letni slovenski as, ki je znal svojčas s pozitivno energijo okužiti tudi soigralce v Dallasu.

Navijači Dallasa še vedno ne morejo razumeti

Luka Dončić je bil največji ljubljenec občinstva v Dallasu. Foto: Guliverimage Tega se zelo dobro spominjajo tudi navijači Mavericksov, ki jim je zaradi tega še huje pri srcu, saj je zdajšnje stanje Kiddove čete vse prej kot spodbudno, dobršni del prvokategornikov, med njimi tudi največja zvezdnika Kyrie Irving in Anthony Davis, pa na seznamu poškodovanih igralcev. Za nameček je prisotna še slaba volja, saj je generalni direktor Nico Harrison ena najbolj osovraženih oseb v Dallasu, navijači pa še vedno ne morejo razumeti, kako se je lahko pred devetimi meseci tako lahkomiselno odpovedoval takšnemu dragulju, ki je bil pripravljen še mnoga leta opravljati vlogo paradnega konja franšize.

Navijače je znal zabavati, jim nuditi nekaj več, ne nazadnje pa je Dallas z zasedbo, ki se ni mogla pohvaliti s tako široko klopjo kot zdajšnja, popeljal do velikega finala lige NBA. Zaradi vsega omenjenega ne skrivajo razočaranja in jeze, pa tudi ljubosumja, ko spremljajo predstave nekdanjega prvega junaka Dallasa v dresu Jezernikov.

"Še hujše od tega, kot da bi bila v hiši strahov"

Dončiću gre v tej sezoni tako odlično, da postavlja nove mejnike. Kot prvi je v ligi NBA po šestih desetletjih vstopil v sezono s tremi tekmami, na katerih je vselej presegel mejo 40 točk. To je v zgodovini tekmovanja uspelo le še legendarnemu Wiltu Chamberlainu.

Luka Dončić v tej sezoni dosega v povprečju na tekmo 45,3 točke, 11,7 skoka in 7,7 asistence. Njegov met iz igre je 58,4-odstoten. Foto: Reuters

Navijačem Dallasa ni ušel ta podatek, ob katerem čutijo še večje razočaranje, da virtuoz s prepoznavno številko 77 ne stanuje več pri njih, ampak se je bil prisiljen po kontroverzni odločitvi Harrisona z družino preseliti v mesto angelov. "Od znotraj se počutim mrtvega," je na socialnem omrežju X zapisal navijaški profil All Things Mavs, ko se je navezal na nedavne fantastične dosežke Dončića, s katerimi piše zgodovino v ligi NBA.

I am dead inside https://t.co/fC71QjUk9n — All Things Mavs (@All_Things_Mavs) November 1, 2025

O tem, kako trpijo privrženci Mavericksov, ko spremljajo čarovnije in vragolije Ljubljančana v dresu Jezernikov, dovolj nazorno pričajo tudi besede ameriške vplivnice Lynzie Kate, velike navijačice Dallas Mavericks. "Luka je res videti neverjetno. Zaradi tega mi je vsak dan slabo. To je še hujše, kot da bi bila v hiši strahov," je poudarila, kako Dončić v dresu Lakersov uživa v košarki in izkazuje tisto strast, s katero je tako dolgo navduševal v Dallasu in postal ljubljenec občinstva.

Dude he genuinely looks amazing I’m sick to my stomach every single day



This is worse than any haunted house pic.twitter.com/NKsq9FL9Gt — lynz (@lynziekate) November 1, 2025

Sanjska vrnitev Dončića, ki je odpravil zdravstvene težave prsta na roki in Memphisu v noči na soboto nasul kar 44 točk, odmeva tudi v novinarskih krogih. Novinar ESPN Tim Bontemps je tako delil pomislek, ki ga v zadnjih mesecih izrečejo številni navijači Dallasa. Na socialnem omrežju X je zapisal, kako še vedno ne more verjeti, da so se Mavericksi odpovedali Dončiću in ga poslali Lakersom. To potezo je označil kot popolnoma nerazumljivo. Zaradi nje si je Harrison nakopal ogromen gnev privržencev Dallasa, po drugi strani pa ga v šali častijo navijači Lakersov, ki lahko v tej sezoni uživajo v predstavah, kakršnih liga NBA ni videla že več kot pol stoletja.

Lahko Dončić ogrozi celo rekord Jordana?

Wilt Chamberlain je v sezoni 1961/62 v povprečju na tekmo dosegal več kot 50 točk! Foto: Reuters Dončićeva forma, ki jo je v novi podobi izklesanega telesa predstavil že na letošnjem evropskem prvenstvu, kjer je bil prvi strelec tekmovanja, je na tako visoki stopnji, da se košarkarska javnost celo sprašuje, ali bi lahko Dončić končal sezono s povprečjem vsaj 40 točk na tekmo, kar bi bil dosežek brez primere, ki v ligi NBA ni uspel še nobenemu branilcu. Pod njega se je svojčas podpisal le center Wilt Chamberlain. Ta je bil v svojem obdobju razred zase, v sezoni 1961/62 je bil celo tako dominanten, da je na tekmo dosegel v povprečju kar 50,4 točke. V tisti sezoni je odigral 80 dvobojev.

Dončić je tako navdušil soigralce, da verjamemo, kako bi lahko slovenski čarovnik presegel celo enega najbolj legendarnih rekordov Michaela Jordana. Ta je v sezoni 1986/87 v povprečju na tekmo dosegal 37,1 točke, kar je še do danes najboljše povprečje med branilci v zgodovini lige NBA.

Michael Jordan je največ točk dosegal v sezoni 1986/87, Luka Dončić pa 2023/24. Foto: Getty Images

Bi lahko kapetan slovenske reprezentance poskrbel za še višje številke? Doslej je imel najboljšo strelsko sezono v sezoni 2023/24, ko je v dresu Dallasa na tekmo v povprečju dosegal 33,9 točke, 9,8 asistence in 9,2 skoka. V tisti sezoni je odigral 70 tekem, a vseeno ostal brez priznanja za MVP igralca sezone. Čeprav je bil z Dallasom četrti nosilec v končnici, je na koncu v glasovanju za najboljšega igralca rednega dela sezone osvojil šele tretje mesto.

Smart ne vidi razloga, zakaj ne bi Luki uspelo

Luka Dončić ni še nikoli vstopil v sezono s tako razkošnim strelskim šovom. Foto: Guliverimage Bi bilo lahko v tej sezoni, ki jo je Dončić začel tako učinkovito kot še nikoli, kaj drugače? Njegov starejši soigralec Marcus Smart je na vprašanje, ali bi lahko LD77 končal sezono z neverjetnim povprečjem 40 točk na srečanje, kot iz topa odgovoril: "Ne vidim razloga, zakaj mu to ne bi uspelo," zagotavlja, da se ekipa trudi v tej smeri, da bi mu olajšala delo, saj bi to Lakerse še bolj približalo uresničitvi želenih rezultatov.

Luka ima o tem drugačno mnenje. O tem močno dvomi, saj se zaveda, kako ga bodo tekmeci v nadaljevanju večkrat podvajali in mu s tem preprečevali, da bi lahko proti košu usmeril želeno število metov.

Luka Dončić bo z Jezerniki v noči na ponedeljek gostil Miami. Foto: Guliverimage

Naslednjo priložnost, da bi nadaljeval izjemen niz, ima v noči na ponedeljek. Jezernike čaka zahteven izziv. V dvorano Crypto.com Arena prihaja Miami, ki se lahko v tej sezoni pohvali z drugim najboljšim napadom. V povprečju dosega 125,4 točke, tako da v tej statistični rubriki zaostaja le za Houston Rocketsi. Obeta se srečanje, ki ga bodo zagotovo spremljali tudi številni privrženci Dallasa, katerih srce še vedno utripa za slovenskim superzvezdnikom.