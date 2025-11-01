Izjemen šov Luke Dončića, ki je čaral in pisal zgodovino v ligi NBA #video

V noči na soboto se v ligi NBA igra osem tekem, ki štejejo tudi za tekmovanje pokal NBA. Na drugi strani velike luže se je praznovala priljubljena noč čarovnic, za še malce več čarovnij pa je v Memphisu poskrbel Luka Dončić. Slovenski košarkarski čarovnik se je po treh tekmah, ki jih je izpustil zaradi poškodbe prsta na roki in bolečin v levi nogi, veličastno vrnil na parket in Jezernike po velikem preobratu v drugem polčasu popeljal do zmage pri Grizlijih (117:112). Dosegel je kar 44 točk in postal edini košarkar v zgodovini lige NBA poleg legendarnega Wilta Chamberlaina, ki je trikrat zapored na začetku sezone prebil mejo 40 točk. Dončićev dober prijatelj, srbski as Nikola Jokić (Denver), proti Portlandu lovi nov mejnik lige NBA.

Memphis Grizzlies : Los Angeles Lakers 112:117 (27:31, 69:55, 91:89)

Učinek Luke Dončića: 44 točk (za tri 6/15, za dve 8/12, prosti meti 10/13), 12 sk., 6 as., 5 izg. žog v 38 minutah in 50 sekundah

Najboljši strelci: Landale (met iz igre 6/8, 5 sk.) in Wells (trojke 2/9, 7 sk.) 16, Jackson Jr. 15 (trojke 2/2), Coward 13 (10 sk.), Caldwell-Pope (5 as.) in Spencer (trojke 2/5) 12; Dončić 44, Reaves 21 (met iz igre 5/14, 4 sk., 4 as.), LaRavia 13 (met iz igre 5/8, 5 sk.), Smart 12 (met iz igre 5/8)

Dvoboj v Memphisu se ni začel najbolje za Luko Dončića. Slovenski as je v uvodnem napadu zgrešil prvi met za tri točke, nato še izgubil žogo in prestrašil navijače, ko se je nekajkrat prijel za prst, zaradi katerega je izpustil zadnje tri dvoboje Lakersov. Grizliji so pobegnili na 5:0, nato še povišali prednost na 10:4, slovenski virtuoz pa je nato v nadaljevanju le pokazal del svojega razkošnega znanja, s katerim navdušuje tudi v tej sezoni.

Druga trojka Luke Dončića na srečanju v Memphisu za prvo vodstvo Jezernikov (26:24):

Začel je s košem, ki ga je dosegel po skoku v napadu, ko je uspešno štartal na žogo po svojem zgrešenem metu. Po njegovi prvi trojki na srečanju so se Lakersi približali na 13:15, po drugi pa so prvič na tekmi prevzeli vodstvo (26:24). Dončić je v uvodnih desetih minutah dosegel 13 točk, nato pa se preselil na klop. V nadaljevanju se je razigral Austin Reaves, do konca prve četrtine dosegel sedem točk, Lakersi pa so dobili prvo četrtino z 31:27.

Luka Dončić znova uživa na parketu. V prvi četrtini je dosegel 13 točk:

Memphis ušel Lakersom z delnim rezultatom 19:0

Druga četrtina se je tradicionalno začela brez Dončića na parketu. Memphis je ekspresno povedel z 32:31, a so gostje iz mesta angelov vrnili udarec, nekajkrat imenitno zaposlili Deandreja Aytona, Luka pa se je vrnil v igro pri vodstvu Lakersov s 41:36. Nato je prednost zrasla na 46:38, Dončić je našel ritem še v napadu in dvakrat izigral obrambo Memphisa. Zdelo se je, da ima Redickova četa vse v svojih rokah, nato pa je sledil nerazumljiv padec. Grizliji so se prebudili, Lakersi pa so zapravljali napade. Ali so izgubljali žoge, Dončić jih je v prvem polčasu izgubil štiri, zlasti v akcijah, kjer je želel podati pod koš Aytonu, ali pa bili nenatančni pri metu iz igre.

Sodniki so v prvem polčasu prisodili Luki Dončiću tri osebne napake. Foto: Reuters

Memphisu je na drugi strani uspevalo skoraj vse. Nizal je trojko za trojko, po zaostanku s 46:50 pa napravil neverjetni delni rezultat 19:0 in povedel za ogromnih 15 točk. Katastrofalno obdobje, katerega je nemočno spremljal tudi Dončić, je s trojko prekinil Marcus Smart. Lakersi so prvi polčas končali z zaostankom za 14 točk (55:69), v drugi četrtini pa prejeli kar 42 točk.

Reaves, ki je bil vroč na zadnjih srečanjih Jezernikov, se v tem delu srečanja sploh ni vpisal med strelce. Prvi polčas je končal pri sedmih točkah in metu iz igre 2/9. Lakersi so metali za tri 5/16 (31-odstotno), Memphis je bil uspešnejši (9/22 – 41-odstotno). Dončić je bil v prvem polčasu najboljši strelec. Dosegel je 19 točk v dobrih 18 minutah, a so takrat Lakersi pridelali zaostanek kar za -18. Napravil je tudi tri osebne napake. Po koncu prvega polčasa se je zapletel še v pogovor s sodniki.

Kako se je Luka Dončić za noč čarovnic našemil v lik Kena Kozmobliska, junaka animirane filmske uspešnice Svet igrač:

Čarovnik Luka Dončić se je vrnil

Konec oktobra se v številnih deželah po svetu praznuje noč čarovnic. V ZDA je to zelo priljubljen praznik. Tisti večer ne manjka zgodb o duhovih, a tudi čarovnicah, ki znajo čarati. S čarovnijami, tistimi, ki jih izvaja s košarkarsko žogo, pa že dolgo povezujejo tudi Luko Dončića. Njegovih vrhunskih in spektakularnih potez je na parketu tako veliko, da si je pridobil prav poseben vzdevek. Košarkarska javnost je kmalu prepoznala, da se v njem skriva nekaj čarobnega. Zato je prejel vzdevek Luka Magic, v mestu angelov pa znajo še kako ceniti težo te besede, saj je bil eden izmed najbolj legendarnih Jezernikov nepozabni Magic Johnson.

Luka Dončić je komaj čakal na vrnitev na parket. Izpustil je zadnje tri tekme, na katerih so Lakersi vknjižili dve zmagi in poraz. Foto: Guliverimage

Zdaj v Los Angelesu čara nekdo drug. To je 26-letnik, zaradi katerega vlada v ligi NBA ogromno zanimanje za ogled tekem Lakersov. Ljubitelji košarke preprosto nočejo zamuditi priložnosti, da bi v živo spremljali igro Dončića. Tisti, ki se lahko pohvalijo z vstopnico za srečanje med Memphisom in LA Lakers, so se tako močno razveselili zadnjih objav iz Los Angelesa. Iz tabora Jezernikov so namreč sporočili, kako se je zdravstveno stanje Slovenca močno izboljšalo. Najprej je bil njegov status nastopa na srečanju v Memphisu povišan v vprašljivega, nato pa še v verjetnega.

Tako se je na noč čarovnic vrnil na parket Dončić, kar zagotovo navdušuje navijače Jezernikov, bistveno manj pa košarkarje Memphisa. Kapetan slovenske reprezentance je namreč v izvrstni formi. Je najbolj vroči strelec lige NBA. Resda je nastopil le dvakrat, a povprečno na tekmo dosegel izjemnih 46 točk!

Če hoče kandidirati za priznanje MVP, mora ...

V tej sezoni lahko izpusti le še 14 tekem, če bo hotel ostati med kandidati za individualna priznanja v sezoni 2025/26. Foto: Guliverimage Slovenski superzvezdnik je zaradi poškodbe prsta na roki in bolečin v spodnjem delu leve noge manjkal na zadnjih treh tekmah. Lakersi so na krilih Austina Reavesa dobili dve, tako da na gostovanje v Memphis odhajajo s pozitivnim razmerjem zmag in porazov (3-2).

Luka Dončić je v karieri zaradi zdravstvenih težav izpustil skoraj 20 odstotkov srečanj rednega dela lige NBA. Lahko bi zaigral na 562 tekmah, a je manjkal na 110. Če bo hotel kandidirati za priznanja v tej sezoni, bo moral odigrati vsaj 65 tekem. Lakersi bodo tako kot tekmeci v tej sezoni odigrali skupno 82 srečanj. Tako si lahko Dončić do konca sezone privošči le še odsotnost na 14 tekmah, če bo hotel kandidirati za številna priznanja, med drugim tudi najboljšega strelca lige NBA in tistega, ki prinaša največjo vrednost, to pa je nagrada za MVP igralca sezone.

Začenja se pokal NBA Vsi dvoboji v ligi NBA, ki bodo potekali na noč čarovnic (Halloween), bodo šteli tudi za pokalno tekmovanje. Tako se je začelo tekmovanje Emirates NBA Cup, krajše pokal NBA. To je šele tretja izvedba. Prvi zmagovalci so bili ravno LA Lakers (2023), drugi pa Milwaukee (2024). Lani so pokal NBA osvojili košarkarji Milwaukeeja. Foto: Reuters Vseh 30 udeležencev tekmovanja je razdeljenih v šest skupin po pet klubov. Vsak bo z vsakim odigral eno tekmo, Dončićevi Lakersi bodo poleg Memphisa odigrali še tekme z LA Clippers, Dallasom in New Orleansom. Zmagovalec skupine se bo uvrstil v izločilni del, med najboljših osem se bosta prebila tudi dve najboljši drugouvrščeni ekipi iz vseh šestih skupin. Finale bo tako kot lani odigran v Las Vegasu. O zmagovalcu pokala NBA se bo tako odločalo 16. decembra v dvorani T-Mobile Arena.

Morant podobno kot Reaves

Ja Morant je bil junak Memphisa na zadnji tekmi proti Phoenixu. Foto: Reuters Lakersi so v prejšnji sezoni trikrat premagali Memphis, izgubili pa le enkrat. V dvorani FedExForum v Memphisu je poleg povratnika Luke Dončića zaigral tudi Marcus Smart, ki ima prav tako verjeten status, manjkajo pa LeBron James, Gabe Vincent, Maxi Kleber in Adou Thiero.

Pri Memphisu ne moreta pomagati soigralcem Ty Jerome in Scotty Pippen Jr., nastopa pa prvi zvezdnik Ja Morant, ki je podobno kot Austin Reaves pri Lakersih odločil zadnje srečanje v prid Grizlijev. Dobrih sedem sekund pred koncem je zadel za zmago nad Phoenixom (114:113). Z 28 točkami je bil prvi strelec srečanja, dvojni dvojček pa je vpisal rezervist iz Španije Santi Aldama (14 točk in 10 skokov).

Zdesetkana Indiana lovi prvo zmago

Indiana ne more računati na pomoč številnih prvokategornikov. Manjkata tudi Tyrese Haliburton in Andrew Nembhard. Foto: Reuters Dogajanje v ligi NBA se je začelo v Indianapolisu, kjer zdesetkana Indiana gosti prav tako oslabljeno Atlanto. Hawksi pogrešajo Traeja Younga, ki si je na zadnji tekmi poškodoval koleno, a na srečo ni prišlo do hujše poškodbe, tako da ne bo dolgo okreval. Atlanta ima razmerje 2-3, Indiana, ki pogreša kopico prvokategornikov, pa še vedno čaka na prvo zmago (0-4).

Zadnji finalist lige NBA je na zadnjem gostovanju v Dallasu pogrešal kar osem igralcev, a vseeno bil do zadnjega v igri za zmago. Indiana je v zadnjem napadu zgrešila trojko za zmago (105:107), na seznamu poškodovanih pa so bili Tyrese Haliburton (zaradi poškodbe ahilove tetive bo odsoten vso sezono), Bennedict Mathurin (prst na nogi), Andrew Nembhard (rama), Obi Toppin (stopalo), T.J. McConnell (stegenska mišica), Johnny Furphy (stopalo), Taleon Peter (mečna mišica) in Kam Jones (hrbet).

Na vzhodu sta brez poraza še Philadelphia (4-0), ki bo gostila Boston (2-3), ter Chicago (4-0), ki se bo pomeril proti New Yorku (2-2).

Nikola Jokić pred izjemnim dosežkom

Nikola Jokić je sezono 2025/26 odprl s štirimi zaporednimi trojnimi dvojčki. Foto: Reuters Na srečanju v Portlandu bo v središču zanimanja Nikola Jokić. Zvezdnik Denverja bi lahko postal prvi košarkar v zgodovini lige NBA, ki bi začel sezono s petimi zaporednimi trojnimi dvojčki. Za zdaj jih je dosegel štiri ter izenačil rekord, ki sta si ga pred tem lastila Oscar Robertson (1961/62) in Russell Westbrook (2020/21).

"Želim si le zmagovati, ne zanima me nič drugega," se dober Dončićev prijatelj ne obremenjuje z zgodovinsko priložnostjo, da bi postavil nov mejnik. V ligi NBA je zbral že 168 trojnih dvojčkov. Več od njega sta jih zbrala le Westbrook 203 in Robertson 181. Če bo Jokić nadaljeval v tem ritmu, bi lahko že v tej sezoni skočil na prvo mesto. Portland ima razmerje zmag in porazov (3-2), Denver, pri katerem je vprašljiv nastop Jamala Murrayja, pa 3-1.

Na zahodu je brez zmage le še New Orleans (0-4). Pelikane čaka nov zahteven izziv, odhajajo na gostovanje k LA Clippers (2-2).

Liga NBA, 31. oktober

Lestvica

