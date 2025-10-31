Bo Luka Dončić lahko že igral?

Ljubitelji košarke in navijači slovenskega košarkarja Luke Dončića nestrpno pričakujejo, ali bo Ljubljančan v noči na soboto stopil na parket, ko se bodo LA Lakers v gosteh pomerili proti Memphis Grizzlies.

The Lakers have upgraded Luka Dončić to questionable for Friday’s game at Memphis. pic.twitter.com/iiAADz01TZ — Marc Stein (@TheSteinLine) October 30, 2025

Jezernikom bi na parketu še kako prav prišla pomoč Luke Dončića. Ameriški mediji poročajo, da se je status našega najboljšega košarkarja spremenil pod vprašljiv, kar pomeni, da bi Luka vendarle lahko zaigral proti Grizlijem.

Luka Dončić je v letošnji sezoni NBA odigral le dve tekmi, v katerih je znova pokazal izjemno formo. Na prvi tekmi po porazu proti Golden State Warriors (119:109) je dosegel 43 točk, 12 skokov in 9 asistenc. Na drugi pa je proti Minnesoti zablestel z 49 točkami, 11 skoki in 8 asistencami ter popeljal ekipo do zmage s (128:110). V povprečju ima po dveh tekmah kar 46 točk, 11,5 skoka in 8,5 asistence.

Bo Luka Dončić še eno tekmo gledal s klopi ali bo vendarle pomagal soigralcem. Foto: Guliverimage

Poškodba prsta in počitek

Spomnimo, da Dončić že nekaj časa počiva zaradi poškodbe prsta, a lahko bi rekli, da so nove informacije glede njegovega morebitnega igranja spodbudne. Los Angeles Lakersi zagotovo potrebujejo pomoč slovenskega asa. Še kako prav bi prišel ekipi, ki se trenutno preveč zanaša na Austina Reavesa, trenutno najbolj vročega košarkarja Lakersov. Reaves, ki sicer uspešno drži ekipo na visoki ravni, bi verjetno še kako rad videl, da na igrišče stopi tudi Dončić in ga na ta način razbremeni.

Njegova pomoč bi še kako prav prišla. Foto: Guliverimage

Jasno je, da LeBron James še ni pripravljen na vrnitev po koše, a ekipa bi v postavi z Dončićem dobila povsem drugo podobo. S tem bi imeli veliko več možnosti, da bi v sezoni proti Memphisu dosegli še četrto zmago. Trenutni izkupiček Lakersov so tri zmage in dva poraza.

