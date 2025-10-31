Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
B. B.

Petek,
31. 10. 2025,
11.57

Osveženo pred

1 ura

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,04

Natisni članek

Natisni članek
Los Angeles Lakers Luka Dončić Luka Dončić

Petek, 31. 10. 2025, 11.57

1 ura

Bo Luka Dončić zaigral?

Bo Luka Dončić lahko že igral?

Avtor:
B. B.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,04
Luka Dončić, Los Angeles Lakers | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

Ljubitelji košarke in navijači slovenskega košarkarja Luke Dončića nestrpno pričakujejo, ali bo Ljubljančan v noči na soboto stopil na parket, ko se bodo LA Lakers v gosteh pomerili proti Memphis Grizzlies.

Jezernikom bi na parketu še kako prav prišla pomoč Luke Dončića. Ameriški mediji poročajo, da se je status našega najboljšega košarkarja spremenil pod vprašljiv, kar pomeni, da bi Luka vendarle lahko zaigral proti Grizlijem.

Luka Dončić je v letošnji sezoni NBA odigral le dve tekmi, v katerih je znova pokazal izjemno formo. Na prvi tekmi po porazu proti Golden State Warriors (119:109) je dosegel 43 točk, 12 skokov in 9 asistenc. Na drugi pa je proti Minnesoti zablestel z 49 točkami, 11 skoki in 8 asistencami ter popeljal ekipo do zmage s (128:110). V povprečju ima po dveh tekmah kar 46 točk, 11,5 skoka in 8,5 asistence.

Bo Luka Dončić še eno tekmo gledal s klopi ali bo vendarle pomagal soigralcem. | Foto: Guliverimage Bo Luka Dončić še eno tekmo gledal s klopi ali bo vendarle pomagal soigralcem. Foto: Guliverimage

Poškodba prsta in počitek

Spomnimo, da Dončić že nekaj časa počiva zaradi poškodbe prsta, a lahko bi rekli, da so nove informacije glede njegovega morebitnega igranja spodbudne. Los Angeles Lakersi zagotovo potrebujejo pomoč slovenskega asa. Še kako prav bi prišel ekipi, ki se trenutno preveč zanaša na Austina Reavesa, trenutno najbolj vročega košarkarja Lakersov. Reaves, ki sicer uspešno drži ekipo na visoki ravni, bi verjetno še kako rad videl, da na igrišče stopi tudi Dončić in ga na ta način razbremeni.

Njegova pomoč bi še kako prav prišla. | Foto: Guliverimage Njegova pomoč bi še kako prav prišla. Foto: Guliverimage Bomo videli četrto zmago?

Jasno je, da LeBron James še ni pripravljen na vrnitev po koše, a ekipa bi v postavi z Dončićem dobila povsem drugo podobo. S tem bi imeli veliko več možnosti, da bi v sezoni proti Memphisu dosegli še četrto zmago. Trenutni izkupiček Lakersov so tri zmage in dva poraza.

Preberite še:

Jeanie Buss & Luka Dončić
Sportal Zelena luč: Luka Dončić in LA Lakers pred veliko spremembo
Lakers THUMB
Sportal Ko je ugotovil, kaj mu je priletelo v obraz, ga je obšel gnus #video
Austin Reaves THUMB
Sportal Reaves poslal sporočilo Dončiću #video
Los Angeles Lakers Luka Dončić Luka Dončić
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.