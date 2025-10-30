Upravni odbor lige NBA je soglasno odobril prodajo večinskega deleža v ekipi Los Angeles Lakers poslovnežu Marku Walterju, je v četrtek sporočila liga.

Pričakuje se, da bo transakcija kmalu končana, kar bi pomenilo pomembno spremembo za znamenito franšizo, ki je od leta 1979 v večinski lasti družine Buss. Ta bo ohranila stalni delež, Jeanie Buss pa bo guvernerka ekipe vsaj še pet let po koncu prodaje, so sporočili iz lige.

Milijarderski poslovnež, vlagatelj in filantrop Walter je večinski lastnik ekipe Los Angeles Dodgers, ki jo je kupil leta 2012. Je tudi lastnik Profesionalne ženske hokejske lige ter izvršni direktor investicijskega in svetovalnega podjetja Guggenheim Partners. Prav tako je lastnik dela nogometnih klubov Sparks in Chelsea.

"Mark Walter ima dolgoletne izkušnje z našimi ligami, saj je bil več kot desetletje manjšinski lastnik Lakersov in glavni lastnik ekipe Sparks v ligi WNBA," je dejal komisar lige NBA Adam Silver. "Ko bo Mark prevzel vlogo večinskega lastnika Lakersov, ne dvomim, da bo predan skrbnik ekipe in odlična pridobitev za našo ligo glede na številne uspešne podvige v poslu in športu. Prav tako se želim zahvaliti in čestitati Jeanie Buss in družini Buss za 46 let transformacijskega vodenja. Čeprav ta zgodovinska transakcija končuje večinski delež družine Buss v Lakersih, sem navdušen, da bo Jeanie ostala guvernerka ekipe ter aktivna in angažirana članica naše lige," je še dejal Silver.

Mark Walter in Luka Dončić Foto: Guliverimage

V boj za 18. naslov

Walter je prevzel ekipo, ki si prizadeva za svoj 18. naslov prvaka lige NBA skupaj s superzvezdnikom Luko Dončićem in veteranom LeBronom Jamesom. Lakers imajo to sezono izkupiček 3:2, potem ko so lani izpadli v prvem krogu končnice. "Los Angeles Lakers so ena najbolj ikoničnih franšiz v vseh športih, ki jo zaznamujeta zgodovina odličnosti in neusmiljeno prizadevanje za veličino," je dejal Walter. "Le malo ekip nosi zapuščino in globalni vpliv Lakersov, zato je privilegij sodelovati z Jeanie Buss, saj ohranjamo to odličnost in postavljamo standarde za uspeh v tej novi dobi, tako na igrišču kot zunaj njega."

Buss je junija potrdila, da bo ekipa prodana Walterju, če bo to le odobrila liga. Posel, o katerem je prvi poročal ESPN, je vreden približno deset milijard dolarjev (8,65 milijard evrov), je vir povedal za NBCLA. Jerry Buss je leta 1979 kupil Lakerse za 67,5 milijona dolarjev (58,36 milijona evrov). "V zadnjem desetletju sem Marka dobro spoznala, najprej kot poslovneža, nato kot prijatelja in zdaj kot kolega," je dejala Buss. "Znova in znova je dokazal svojo predanost osvajanju prstana v Los Angelesu in v imenu navijačev Lakersov sem izjemno navdušena nad tem, kaj nam prinaša prihodnost."

