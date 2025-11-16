Posredovati je moral Dončić: kaj se je dogajalo po tekmi? #video

"Ni nam želel dati žoge," je takoj po tekmi proti Milwaukee Bucksom razlagal Luka Dončić, potem ko so košarkarji LA Lakersov želeli vzeti žogo za novinca Adouja Thiera, ki je na tej tekmi dosegel prvi točke v košarkarski ligi NBA.

Košarkarji Los Angeles Lakersov so se zasluženo veselili tekme, ki se je končala povsem mirno. Po zadnjem pisku sirene pa je prišlo do precej nenavadnega prizora. Lakersi so želeli vzeti žogo za novinca Adouja Thiera, ki je na tej tekmi dosegel prve točke v ligi NBA.

Giannis is a REAL ONE 💯



The Lakers wanted the game ball for Adou Thiero, who scored his first NBA points, but the refs were not allowing it.



Giannis stepped in and secured it for the young fella ❤️ pic.twitter.com/2ABmAjwEc3 — Lakers All Day Everyday (@LADEig) November 16, 2025

Sodnik jim ni želel dati žoge

Stvar bi minila brez zapletov, če sodnik Pat Fraher ne bi vztrajal pri svojem. Ta jo je namreč vzel in jo predal osebi iz Milwaukee Bucksov. Jezerniki so vztrajali in prosili za žogo. V zgodbo se je vpletel tudi Luka Dončić, a mu vseeno niso želeli dati žoge.

Nato je vendarle posredoval Giannis Antetokounmpo in "dramo" končal tako, da je preprosto žogo vzel in jo dal Dončiću. Slovenski košarkar je v izjavi po tekmi pohvalil dvakratnega MVP. "Trajalo je nekaj časa. Sodnik nam ni želel dati žoge. Giannis jo je vzel in nam jo dal. Vse spoštovanje do njega," je uvodoma v izjavi na igrišču povedal Dončić.

"To je neverjetno in veliko pove o tej ekip." Foto: Guliverimage

Jezerniki so imeli v zadnjem obdobju precej naporen ritem tekem na gostovanjih, a so na zadnji tekmi pokazali pravi karakter, potem ko so že ob polčasu vodili za več kot 30 točk, natančneje 31.

"Mislim, da je to res neverjetno. Igramo tekmo za tekmo. Imeli smo dolg let. Prispeli smo ob 3. uri zjutraj, vsi smo bili utrujeni. Kljub temu smo imeli ob polčasu 30 točk prednosti. To je neverjetno in veliko pove o tej ekipi," je na novinarski konferenci razlagal Dončić.

"Pravzaprav ne vem natančno, ampak predvsem je pomembno, da se o tem pogovarjamo." Foto: Reuters

Treba se je pogovarjati

Ljubljančan se je od lanskega februarja, ko se je moral čez noč iz Dalllasa preseliti v Los Angeles, privaditi na novo ekipo, kar je vse prej kot enostavno. To se kaže tudi na uvodnih 14 tekmah, ko imajo Jezerniki na svojem računu 14 zmag in štiri poraze. S tem izkupičkom so trenutno četrti v zahodni konferenci. Luko so vprašali, kaj vse je potrebno, da vključitev v ekipo poteka čim bolj gladko.

"Pravzaprav ne vem natančno, ampak predvsem je pomembno, da se o tem pogovarjamo. LeBron igra, mislim da že svojo 21. sezono in vse ve o tem. A mislim, da moramo samo igrati tako, kot igramo. Vsak, ki stopi na igrišče … Kot smo pokazali danes, ko smo ob polčasu dovolili, da so nam dali 34 točk. To je res neverjetno. In tako moramo nadaljevati, še posebej proti ekipam z odličnimi igralci. Osredotočiti se moramo tudi na našo igro v napadu. Najprej dobro igrati v obrambi in iz tega lahko dobimo, kar želimo. Preprosto igrati tako, kot igramo že teh 10 oziroma 14 tekem," je še povedal 26-letni slovenski zvezdnik.

Preberite še: