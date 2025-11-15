"Ta menjava preprosto ni imela smisla," je o menjavi Luke Dončić iz Dallasa v Los Angels povedal Dirk Nowitzki, ki je v Dallasu kot igralec pustil zelo velik pečat. Nemec pa je bil brez dlake na jeziku tudi glede Nica Harrisona, zdaj že nekdanjega direktorja Dallasa. Zanimivo je, kaj naj bi počel v prihodnje.

Legenda Dallas Mavericksov, Dirk Nowitzki, meni, da so pri teksaški franšizi predolgo čakali z odpustitvijo generalnega direktorja Nica Harrisona, saj meni, da bi mu morali izhodna vrata pokazati že poleti.

Dirk Nowitzki Foto: Guliverimage

Vedel je, da se navijači ne bodo kar tako sprijaznili

"Če sem iskren, bi do te selitve verjetno moralo priti že poleti. A nisem si želel te negativne energije in črnega oblaka nad obdobjem Cooperja Flagga," je Nowitzki dejal med oddajo NBA na Prime in ob tem dodal, da je vedel, da se navijači Dallasa ne bodo kar tako sprijaznili s šokantno menjavo Luke Dončića.

"Ta menjava preprosto ni imela smisla. Zanje ni imela smisla in zanjo tudi ni bilo nobene razlage," je povedal, da se navijači Dallasa počutijo prikrajšane, saj bi lahko spremljali nadaljnji razcvet Dončićeve kariere. "Navijači imajo občutek, da so bili oropani tega, da bi videli konec, da bi videli celoten proces. Torej, da bi Luka nekoč lahko postal prvak. Zdi se, kot da nikoli niso dobili priložnosti, da bi videli, kako bi se zgodba končala."

Čas, da gredo naprej

Zdaj, ko je Nico Harrison pri Dallas Mavericks že zgodovina, Nowitzki meni, da je zdaj čas, da se pri Dallasu osredotočijo na prihodnost. "Zdaj je čas, da gremo naprej. Osredotočimo se na to ekipo … To je ekipo oziroma franšizo vrnilo nekaj korakov nazaj, ampak zdaj gre za to, da jo znova zgradimo," je bil jasen danes 47-letni Nemec.

Nico Harrison naj bi se zdaj posvetil družini. Foto: Guliverimage

In kaj bo v prihodnje delal Nico Harrison?

Po nekaterih zapisih si ne bo iskal nove službe, ampak se bo posvetil sebi in svoji družini. Pa bo ob tako nerazumljivi potezi, kot je bila menjava Luke Dončića, še kdaj dobil službi v ligi NBA?

