Avtor:
Š. L.

Četrtek,
30. 10. 2025,
20.07

Osveženo pred

4 ure, 34 minut

Liga NBA, 30. oktober

Se bo nadaljeval silovit start v sezono prvakov in San Antonia?

Š. L.

Oklahoma City Thunder Shai Gilgeous-Alexander | Oklahoma City Thunder so na prvih petih tekmah petkrat zmagali. | Foto Guliverimage

Oklahoma City Thunder so na prvih petih tekmah petkrat zmagali.

Foto: Guliverimage

V noči na petek bodo v ligi NBA na sporedu štiri tekme. Še neporaženi branilci naslova Oklahoma City Thunder se bodo pomerili z Washington Wizards, ki so bili do zdaj na štirih tekmah uspešni le enkrat. Brez praske so tudi še San Antonio Spurs, ki jih čaka obračun z Miami Heat. Milwaukee Bucks pa se bodo udarili z Golden State Warriors.

Wizards so proti Oklahomi brez uspeha na zadnjih šestih zaporednih tekmah, nazadnje so slavili 11. januarja 2022, ko so na domačem terenu zmagali s 122:118.

LA Lakers bodo naslednjo tekmo odigrali v noči na soboto, ko jih ob 2.30 po slovenskem času čaka obračun z Memphis Grizzlies.

Lakers THUMB
Liga NBA, 30. oktober

Lestvica

