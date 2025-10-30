LA Lakersi do neverjetne zmage ob zvoku sirene, Dončić okronal junaka #video

V noči na četrtek je bilo v ligi NBA odigranih deset obračunov. Jezerniki so v gosteh brez poškodovanega Luke Dončića zadali nov boleč udarec Minnesoti. Na obračunu, ki je minil brez številnih zvezdnikov, so zmagali s 116:115, o zmagovalcu pa je s košem ob zvoku sirene odločil Austin Reaves in s tem preprečil izjemen preobrat gostiteljev. Ti so pred tem zaostajali že za 20 točk, a vseeno deset sekund pred koncem povedli s 115:114. Dončić in LeBron James nista skrivala navdušenja nad junakom srečanja, ki je prispeval 28 točk in zanj rekordnih 16 asistenc, pri Lakersih je blestel tudi Jake LaRavia (27 točk). Nikola Jokić je Denverju pomagal do prepričljive zmage nad New Orleansom s četrtim zaporednim trojnim dvojčkom, Dallas pa je ugnal v tej sezoni zelo skromno Indiano, a plačal drago ceno za drugo zmago v tej sezoni, saj se je poškodoval Anthony Davis.

Minnesota Timberwolves : LA Lakers 115:116 (34:32, 58:62, 86:97) Najboljši strelci: Randle 33 (trojke 4/7, 6 as., 5 sk.), McDaniels 30 (trojke 3/4, 7 sk.), DiVincenzo 14 (trojke 3/5, 6 as.); Reaves 28 (met iz igre 9/24, 16 as.), LaRavia 27 (trojke 5/6, 8 sk.), Ayton 17 (met iz igre 8/11, 10 sk.), Hachimura 17 (met iz igre 7/14, 5 sk.), Knecht 15 (met iz igre 7/12)

Sprva so gledalci v dvorani Target Center v Minneapolisu spremljali dokaj enakovredno srečanje med Minnesoto in LA Lakersi. Minevalo je brez največjih zvezdnikov. Pri gostiteljih je manjkal Anthony Edwards, pri gostih pa Luka Dončić in LeBron James. Ker pa so gostje pogrešali še nekaj pomembnih igralcev, na primer Smarta in Gaba Vincenta, je bil izziv gostov, da bi dosegli zmago na gostovanju pri ekipi, ki je v prejšnji sezoni v končnici brez milosti izločila Dončića in druščino, še toliko večji.

Vrhunci razburljivega dvoboja med Minnesoto in LA Lakersi:

Zdesetkanim Jezernikom je pod vodstvom J. J. Redicka vendarle uspelo. In to kako! Košarka je znova pokaza svoj atraktiven obraz. Končnica je bila zelo razburljiva, zadnji koš, ki je odločil o zmagovalcu ob zvoku sirene, pa še kako odmeva. Dosegel ga je kdo drug kot vroči Austin Reaves, ki je ob odsotnosti dveh največjih zvezdnikov Lakersov postal vlečni konj Jezernikov in nakazal, zakaj bi si morali v klubu še kako prizadevati, da prihodnje poletje z njim podaljšajo sodelovanje in poskrbijo, da ostane v mestu angelov.

Minnesota nadoknadila -20, nato pa ...

Julius Randle je dobrih deset sekund pred koncem popeljal Minnesoto v vodstvo s 115:114, Anthony Edwards ni skrival navdušenja. Foto: Reuters Gostje iz Los Angelesa so na krilih Reavesa in Jaka LaRavie v drugem polčasu zagospodarili na parketu in ušli Minnesoti na kar 20 točk razlike. Reaves je podelil kar 16 asistenc, kar je njegov rekord v ligi NBA, LaRavia pa je trojke zadeval kot po tekočem traku in se ustavil pri 27 točkah, kar je njegov rekord v dresu Jezernikov.

Ko je zadišalo po zanesljivi zmagi Jezernikov, pa so Timberwolvesi uprizorili imeniten preobrat. Julius Randle (33 točk) in Jaden McDaniels (30 točk) sta začela Redickovim izbrancem povzročati ogromne težave, ko je že kazalo, da Minnesoto čaka nov preprečljiv poraz proti Jezernikom (v začetku sezone je v Los Angelesu izgubila za 18 točk, Luka Dončić pa je takrat prispeval kar 49 točk, 11 skokov in osem asistenc, a se žal na tistem dvoboju tudi poškodoval). Zaostanek se je iz minute v minuto manjšal. Če je bil štiri minute pred koncem po trojki Reavesa še dvomesten (101:112) in so Lakersi vodili za +11, pa so sledile izjemne minute gostiteljev. Deset sekund pred koncem je domače občinstvo norelo od navdušenja, saj je Randle Volkove popeljal v vodstvo s 115:114.

Kako je Reaves odločil o zmagovalcu ob zvoku sirene:

AUSTIN REAVES GAME-WINNER WITH NO TIME LEFT!!! 😱🙌



LAKERS GET THE ROAD VICTORY!!



🚨 @TISSOT BUZZER-BEATER 🚨

Your Time Defines Your Greatness. https://t.co/lyy8aK5RWb pic.twitter.com/YrAOB8WCMU — NBA (@NBA) October 30, 2025

Lakersi so zapravili ogromno prednost, a jih je iz velike godlje rešil Reaves. Razigrani junak, ki je ob odsotnosti Dončića in Jamesa postal vlečni konj napada Lakersov, se ni ustrašil priložnosti. V zadnjem napadu je prevzel odgovornost nase, samozavestno prodrl in z uspešnim metom s polrazdalje utišal navijače Minnesote. Lakersi so ob zvoku sirene zmagali s 116:115, začelo se je slavje gostov, svoje navdušenje sta s pohvalami na družbenih omrežjih izrazila tudi trenutno poškodovana Dončić in James.

Kaj sta po zmagovitem košu Austina Reavesa (AR) sporočila njegova zvezdniška soigralca Luka Dončić in LeBron James:

🐐 — Luka Doncic (@lukadoncic) October 30, 2025

A-MUTHAFUCKIN-R!!!!!!!!!!!!! — LeBron James (@KingJames) October 30, 2025

26-letni Slovenec, ki se odlično razume z Reavesom, je junaka zmage okronal za najboljšega in mu namenil simbol koze (angleško: goat, kar je okrajšava za najboljšega vseh časov oziroma Greatest Of All Time), s tem pa le še potrdil, kako izvrstno vzdušje vlada v taboru Jezernikov.

Reaves podelil kar 16 asistenc

Jezerniki so kljub številnih izostankom v zasedbi v gosteh premagali Minnesoto ter razmerje zmag in porazov popravili na 3:2. Foto: Reuters Reaves je na zadnjih treh tekmah za LA Lakerse v povprečju dosegel 40 točk, 10 asistenc in 5,3 skoka na tekmo, Jezernike pa popeljal do dveh zmag. Tokrat ni bil strelsko tako izstopajoč kot na prejšnjih dvobojih (51 za zmago nad Sacramentom in 41 pri porazu proti Portlandu), saj ni bil tako natančen pri metu iz igre. V slabih 40 minutah, kolikor jih je prebil na parketu, je zadel devet od 24 metov, za tri točke metal 3/11, vseeno pa postal prvi junak srečanja.

Prispeval je kar 16 asistenc, kar so pridno izkoriščali njegovi soigralci, zlasti LaRavia (27), ki je za tri točke metal fantastičnih 5/6, DeAndre Ayton (17), Rui Hachimura (17) in Dalton Knecht (15 točk). Edini član začetne peterke Jezernikov, ki ni dosegel dvomestnega števila točk, je bil Jarred Vanderbilt (3), ki pa se je bolj izkazal v obrambi in prispeval tudi 12 skokov.

Za zdesetkane Jezernike je zaigralo le devet košarkarjev, med njimi tudi povratnik Jaxson Hayes. Rezervni center, ki želi zaigrati za slovensko reprezentanco, je zaradi poškodbe kolena izpustil zadnji dve tekmi, tokrat pa v slabih 13 minutah prispeval dve točki, dva skoka, blokado, ukradeno žogo in tri asistence. Pri Minnesoti je poleg Edwardsa zaradi zdravstvenih razlogov srečanje izpustil tudi Jaylen Clark.

Kdaj se bo Luka Dončić Austinu Reavesu pridružil na parketu? Foto: Reuters

Lakersi bodo naslednjo tekmo odigrali v noči na soboto proti Memphisu. Zagotovo jo bo izpustil Luka Dončić, po tej tekmi pa bo bolj jasno, kdaj bi se na parket lahko vrnil 26-letni Slovenec, ki je v sezono 2025/26 vstopil zelo prepričljivo, s povprečjem kar 46 točk na dvoboj.

Nikola Jokić piše zgodovino

Nikola Jokić je že pri 168 trojnih dvojčkih. Foto: Reuters Srbski košarkarski as Nikola Jokić je v sezono 2025/26 vstopil s kar štirimi zaporednimi trojnimi dvojčki. Zvezdnik Denverja piše zgodovino. Nuggetsi so v noči na četrtek brez težav ugnali New Orleans Pelicanse (122:88), Jokić pa je za nov triple-double potreboval le 28 minut. Prispeval je 21 točk, 12 skokov in 10 asistenc. S tem je izenačil rekord lige NBA, saj je na začetku sezone dosegel četrti zaporedni trojni dvojček, kar je uspelo le še Oscarju Robertsonu (1961/62) in Russllu Westbrooku (2020/21).

Srbu, ki je v ligi NBA zbral že 168 trojnih dvojčkov, uspevajo izjemni podvigi, čeprav je njegovo povprečje točk na tekmo (20) najmanjše po sezoni 2019/20. Proti New Orleansu v zadnji četrtini sploh ni zaigral. Denver je takrat po delnem rezultatu 24:0 že vodil za +33. Jamal Murray in Christian Braun sta dodala po 17 točk, pri Pelikanih pa se je po dveh srečanjih, ki ju je izpustil zaradi poškodbe leve noge, zaigral Zion Williamson. Dosegel je le 11 točk.

Jokić bo imel priložnost, da popravi rekord, v noči na soboto, ko se bo Denver na tekmi, ki bo štela tudi za NBA-pokal, pomeril s Portlandom.

Rezervisti Dallasa so se izkazali, Davis odšepal s parketa

Kanadčan Dwight Powell za Dallas nastopa že vse od leta 2014. Je edini iz zasedbe, ki se ji je po prihodu v ZDA leta 2018 pridružil Luka Dončić, ki še vztraja pri Mavericksih. Foto: Reuters Košarkarji Dallasa so dočakali drugo zmago v tej sezoni. V domači dvorani American Airlines Center so s 107:105 premagali v tej sezoni zelo skromno Indiano. Zadnji finalisti lige NBA zaradi hude poškodbe še nekaj časa ne bodo mogli računati na prvega zvezdnika Tyresa Haliburtona, v tej sezoni pa sploh še niso okusili slasti zmage. To jim ni uspelo niti v Teksasu, kjer so naleteli na prav tako oslabljeno zasedbo Dallasa, ki je pogrešala marsikaterega prvokategornika. Poleg Kyrieja Irvinga, ki ga čaka še dolgo okrevanje, so manjkali tudi Daniel Gafford, Dereck Lively II in Dante Exum, junaka srečanja, na katerem je Dallas doletel nov udarec, saj se je poškodoval zvezdniški center Anthony Davis, pa sta postala rezervista Brandon Williams (20 točk) in Dwight Powell (18).

Rezervni igralci Dallasa so skupno prispevali kar 64 točk, 18-letni novinec Cooper Flagg pa je popravil vtis po slabši predstavi na zadnji tekmi proti Oklahomi. Takrat je ob metu iz igre 1/9 prispeval le dve točki, tokrat pa je vpisal dvojnega dvojčka (15 točk ob metu iz igre 5/11 in 10 skokov), svojega drugega v krstni sezoni v ligi NBA. Gostje iz Indianapolisa so zapravili priložnost za zmago, ko je Aaron Nesmith ob zvoku sirene zgrešil met za tri točke. Pri Indiani je bil najboljši strelec Pascal Siakam (27 točk in 13 skokov).

Mavericks center Anthony Davis is headed to the locker.



He entered the game with a Bilateral Achilles Tendinopathy injury.



Davis looked to step hard on the ground and started limping instantly to the bench. pic.twitter.com/lQoW4hgtcA — Ron Harrod Jr. (@RonKnowsSports) October 30, 2025

Dallas je resda zmagal in dočakal drugo zmago v tej sezoni, a tudi doživel nov udarec, ki bi ga lahko drago stal. Na srečanju se je poškodoval 32-letni zvezdniški center Anthony Davis. V sezono je vstopil s povprečjem 25 točk in 12 skokov na srečanje, proti Indiani odigral le šest minut, dosegel štiri točke, dodal štiri skoke in eno ukradeno žogo, nato pa v bolečinah zapustil parket. Zabolelo ga je v spodnjem delu leve noge. Za zdaj se še ne, kako dolgo bi bil lahko izkušeni Američan odsoten z igrišč.

