Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Na. R.

Četrtek,
11. 12. 2025,
6.42

Osveženo pred

44 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,03

Natisni članek

Natisni članek
Bosna in Hercegovina proizvodnja selitev zaposleni stavka Šempeter pri Gorici podjetje Mahle

Četrtek, 11. 12. 2025, 6.42

44 minut

V šempetrskem Mahleju danes predvidoma stavka

Avtor:
Na. R.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,03
Mahle, podjetje, Šempeter | Sindikat je stavko sprva napovedal za prejšnji torek, a jo je nato zamrznil. Enako se je zgodilo z napovedano torkovo stavko v tem tednu. | Foto STA

Sindikat je stavko sprva napovedal za prejšnji torek, a jo je nato zamrznil. Enako se je zgodilo z napovedano torkovo stavko v tem tednu.

Foto: STA

Zaposleni v družbi Mahle naj bi danes stavkali, potem ko so stavko v minulih dneh dvakrat zamrznili. Kot je za STA v sredo pozno zvečer povedal predsednik sindikata Skei v družbi Dejan Sirk, so se pogovori s poslovodstvom, ki po njegovih besedah noče podpisati dogovora, zaostrili. Najtrši oreh ostaja selitev dela proizvodnje v Bosno in Hercegovino.

Zaposleni od vodstva šempetrskega podjetja zahtevajo zamrznitev selitve proizvodnega programa alternatorjev v Bosno in Hercegovino, posledično prekinitev izvajanja programa presežnih delavcev ter ohranitev kritične mase zaposlenih in znanja v podjetju v Šempetru pri Gorici.

Družba Mahle, ki v sodelovanju s tujimi industrijskimi proizvajalci razvija in proizvaja mehatronske izdelke, je bila ustanovljena leta 1960 ter sodi med največje slovenske izvoznike in največje zaposlovalce v regiji. Leta 2014 je po prodaji takratne Letrike postala del nemške skupine Mahle. Sedež ima v Šempetru pri Gorici, poslovne prostore pa še v Ljubljani in Mariboru.

Družba namerava prihodnje leto v Bosno in Hercegovino preseliti proizvodnjo alternatorjev in zaradi tega ukiniti 270 delovnih mest. Vodstvo ukrep utemeljuje s šibkim povpraševanjem v Evropi. Selitev programa alternatorjev je bila prvotno napovedana za letos, a so jo v sindikatu uspeli zamakniti v prihodnje leto.

Mahle, podjetje, Šempeter
Novice Šempetrski Mahle bo avgusta odpustil sto delavcev, septembra še 24
Mahle, podjetje, Šempeter
Novice V Mahleju svet delavcev le zbližuje stališča z vodstvom
Bosna in Hercegovina proizvodnja selitev zaposleni stavka Šempeter pri Gorici podjetje Mahle
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.