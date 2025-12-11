V šempetrskem Mahleju danes predvidoma stavka

Zaposleni v družbi Mahle naj bi danes stavkali, potem ko so stavko v minulih dneh dvakrat zamrznili. Kot je za STA v sredo pozno zvečer povedal predsednik sindikata Skei v družbi Dejan Sirk, so se pogovori s poslovodstvom, ki po njegovih besedah noče podpisati dogovora, zaostrili. Najtrši oreh ostaja selitev dela proizvodnje v Bosno in Hercegovino.

Zaposleni od vodstva šempetrskega podjetja zahtevajo zamrznitev selitve proizvodnega programa alternatorjev v Bosno in Hercegovino, posledično prekinitev izvajanja programa presežnih delavcev ter ohranitev kritične mase zaposlenih in znanja v podjetju v Šempetru pri Gorici.

Družba Mahle, ki v sodelovanju s tujimi industrijskimi proizvajalci razvija in proizvaja mehatronske izdelke, je bila ustanovljena leta 1960 ter sodi med največje slovenske izvoznike in največje zaposlovalce v regiji. Leta 2014 je po prodaji takratne Letrike postala del nemške skupine Mahle. Sedež ima v Šempetru pri Gorici, poslovne prostore pa še v Ljubljani in Mariboru.

Družba namerava prihodnje leto v Bosno in Hercegovino preseliti proizvodnjo alternatorjev in zaradi tega ukiniti 270 delovnih mest. Vodstvo ukrep utemeljuje s šibkim povpraševanjem v Evropi. Selitev programa alternatorjev je bila prvotno napovedana za letos, a so jo v sindikatu uspeli zamakniti v prihodnje leto.