Šempetrski Mahle bo avgusta odpustil sto delavcev, septembra še 24

V podjetju Mahle iz Šempetra pri Gorici naj bi v drugi polovici avgusta sto zaposlenih dobilo odpovedi, septembra pa naj bi odpustili še manjšo skupino zaposlenih, 24, so poročale Primorske novice in RTV Slovenija. Po prvotnih napovedih naj bi sicer službo izgubilo kar 610 ljudi. Približno 200 delavcev je medtem že našlo službo drugje.

Preostale presežne delavce naj bi odpustili prihodnje leto, ko bo podjetje proizvodnjo alternatorjev selilo v Bosno in Hercegovino.

"V okviru ukrepov za organizacijo vitke proizvodnje, ki so sprva predvidevali 340 odpuščenih, smo v pogajanjih dosegli ohranitev 60 delovnih mest; število odpuščenih bo za toliko nižje. Hkrati pa nam je uspelo doseči, da se bo zamaknila selitev programa alternatorjev v Bosno v prihodnje leto. S tem smo za eno leto ohranili zaposlitev še za 270 delavcev. Morda pa se v tem času dogovorimo še za dodaten zamik," je za Primorske novice povedal predsednik sindikata SKEI v družbi Mahle Dejan Sirk.

Predvidevajo odpuščanje 407 delavcev

Sicer pa se bodo predstavniki uprave srečali na posvetovanju z zaposlenimi glede programa presežnih delavcev, ki po novem predvideva odpuščanje 407 delavcev.

"Med tistimi, ki bodo dobili odpovedi, so najprej delavci, ki imajo izpolnjene pogoje za upokojitev, pa tako imenovani prostovoljci ... Tako se dodatno stimulira zaposlene, ki bodo ostali v podjetju, do konca selitve proizvodnega programa," je povedal Sirk.

Predsednik sindikata obžaluje, da podjetje izgublja proizvodne programe in s tem delovna mesta, vendar pa je povpraševanje po tovrstnih delavcih v regiji veliko in zato bodo verjetno hitro lahko dobili drugo službo, je dejal za Primorske novice.

Družba zaposluje dva tisoč ljudi

Mahle Electric Drives Slovenija ima sedež v Šempetru pri Gorici, poslovne prostore pa še v Ljubljani in Mariboru, Bovcu in Komnu. Družba je bila kot Iskra Avtoelektrika ustanovljena leta 1960 in po podatkih s spletne strani trenutno zaposluje skoraj dva tisoč ljudi, zaradi česar spada med največje slovenske izvoznike in zaposlovalce v regiji.

V družbi, ki je leta 2014 po prodaji takratne Letrike postala del nemške skupine Mahle, v sodelovanju s svetovnimi industrijskimi proizvajalci razvijajo in proizvajajo mehatronske izdelke.