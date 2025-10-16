Švicarski živilski velikan Nestle namerava v naslednjih dveh letih po vsem svetu ukiniti približno 16 tisoč delovnih mest. Novi izvršni direktor Philippe Navratil je danes sporočil, da je podjetje v tretjem četrtletju uspelo znatno pospešiti rast prihodkov, kljub temu pa si prizadeva za občutno zmanjšanje stroškov.

Največje prehrambno podjetje na svetu je v prvih devetih mesecih letos ustvarilo 65,9 milijarde švicarskih frankov (70,9 milijarde evrov) prihodkov od prodaje. To ustreza organski rasti v višini 3,3 odstotka, kar je več, kot so pričakovali analitiki, je poročala nemška tiskovna agencija dpa.

Podjetje je na dobri poti, da doseže svoje letne cilje, je dejal Philippe Navratil. V tretjem četrtletju je bila rast prihodkov 4,3-odstotna, potem ko se je v četrtletju prej ustavila pri treh odstotkih. Ta rast je bila deloma posledica povišanja cen za 2,8 odstotka.

Privarčevati nameravajo milijardo švicarskih frankov letno

Hkrati je Navratil napovedal krčenje stroškov. Od 16 tisoč delovnih mest, ki jih bo koncern ukinil v prihodnjih dveh letih, jih je približno 12 tisoč na različnih pisarniških položajih in v različnih regijah, kar naj bi do konca leta 2027 prineslo letne prihranke v višini ene milijarde švicarskih frankov (1,07 milijarde evrov). Nadaljnjih štiri tisoč delovnih mest bo ukinjenih v proizvodnji in dobavni verigi.

"Svet se spreminja - in Nestle se mora spreminjati hitreje," je dejal Navratil. To vključuje težke, a nujne odločitve, vključno z zmanjšanjem števila zaposlenih v naslednjih dveh letih. "Skupaj z drugimi ukrepi si prizadevamo za znatno zmanjšanje stroškov in danes zvišujemo ciljne prihranke do konca leta 2027 na tri milijarde švicarskih frankov (3,22 milijarde evrov)," je dejal. To je pol milijarde švicarskih frankov (0,54 milijarde evrov) več od dosedanjih ciljev.

Navratil je položaj prvega moža Nestleja prevzel pred mesecem in pol od svojega predhodnika Laurenta Freixeja. Ta je bil po enem letu na položaju odpuščen zaradi tajnega razmerja z eno od zaposlenih. Predčasno je odstopil tudi predsednik upravnega odbora Paul Bulcke in mesto predal nekdanjemu podpredsedniku Pablu Isli.