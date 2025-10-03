Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
D.K., STA

Petek,
3. 10. 2025,
13.16

Osveženo pred

40 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,43

Natisni članek

Natisni članek
proizvodnja odpuščanje Planina pri Sevnici Tajfun

Petek, 3. 10. 2025, 13.16

40 minut

Družba Tajfun zapira hčerinsko družbo Tajfun Liv Postojna

Avtorji:
D.K., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,43
Družba Tajfun | Foto STA

Foto: STA

Družba Tajfun s Planine pri Sevnici bo še letos zaprla svojo hčerinsko družbo Tajfun Liv Postojna in proizvodnjo preselila v Planino pri Sevnici. Zaposleni so zato v negotovosti, sta poročala Radio in Televizija Slovenija. V vodstvu so namero potrdili. Kot pravijo, bo v program presežnih delavcev vključenih 20 zaposlenih.

Družba Tajfun s Planine pri Sevnici je nekdanje podjetje Liv hidravlika, danes Tajfun Liv Postojna, ki proizvaja dvigala in je v najboljših časih zaposlovalo približno 100 delavcev, kupila pred 13 leti.

Da nekaj ni v redu, so se delavci začeli zavedati že pred časom, postopna odpuščanja pa so se začela konec lanskega leta. Kakšna bo usoda delavcev, ki so še ostali v Postojni, ni znano, stroje pa so po besedah delavcev, ki se ne želijo izpostavljati, prenesli na matično podjetje in jih že odpeljali. Sindikalnih aktivnosti v dobrobit delavcev v podjetju sicer ni.

Postopno bodo odpustili 20 zaposlenih

Direktorja Tajfuna Iztoka Špana danes ni bilo v matičnem podjetju, da bi lahko za STA pojasnil razloge za zapiranje hčerinske družbe. So pa v vodstvu družbe za RTV Slovenija selitev proizvodnje potrdili. Kot pravijo, bodo proizvodnjo iz Postojne postopoma, v več fazah, prenesli v prostore matične družbe zaradi optimizacije in krepitve konkurenčnosti. Pripravili so program presežnih delavcev, v katerega je vključenih 20 zaposlenih, njihovo število se bo zmanjševalo postopno. V prostorih v Postojni se jim izteka tudi najemna pogodba.

BSH aparati Nazarje
Novice V uspešnem savinjskem podjetju na nitki sto delovnih mest
proizvodnja odpuščanje Planina pri Sevnici Tajfun
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.