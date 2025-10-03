Družba Tajfun s Planine pri Sevnici bo še letos zaprla svojo hčerinsko družbo Tajfun Liv Postojna in proizvodnjo preselila v Planino pri Sevnici. Zaposleni so zato v negotovosti, sta poročala Radio in Televizija Slovenija. V vodstvu so namero potrdili. Kot pravijo, bo v program presežnih delavcev vključenih 20 zaposlenih.

Družba Tajfun s Planine pri Sevnici je nekdanje podjetje Liv hidravlika, danes Tajfun Liv Postojna, ki proizvaja dvigala in je v najboljših časih zaposlovalo približno 100 delavcev, kupila pred 13 leti.

Da nekaj ni v redu, so se delavci začeli zavedati že pred časom, postopna odpuščanja pa so se začela konec lanskega leta. Kakšna bo usoda delavcev, ki so še ostali v Postojni, ni znano, stroje pa so po besedah delavcev, ki se ne želijo izpostavljati, prenesli na matično podjetje in jih že odpeljali. Sindikalnih aktivnosti v dobrobit delavcev v podjetju sicer ni.

Postopno bodo odpustili 20 zaposlenih

Direktorja Tajfuna Iztoka Špana danes ni bilo v matičnem podjetju, da bi lahko za STA pojasnil razloge za zapiranje hčerinske družbe. So pa v vodstvu družbe za RTV Slovenija selitev proizvodnje potrdili. Kot pravijo, bodo proizvodnjo iz Postojne postopoma, v več fazah, prenesli v prostore matične družbe zaradi optimizacije in krepitve konkurenčnosti. Pripravili so program presežnih delavcev, v katerega je vključenih 20 zaposlenih, njihovo število se bo zmanjševalo postopno. V prostorih v Postojni se jim izteka tudi najemna pogodba.