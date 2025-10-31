Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
Na. R., STA

Petek,
31. 10. 2025,
16.10

Osveženo pred

15 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,31

Natisni članek

Natisni članek
dobavitelj spor Kitajska Nizozemska proizvodnja čip podjetje

Petek, 31. 10. 2025, 16.10

15 minut

Težave okoli dobavitelja čipov Nexperia se še poglabljajo

Avtorji:
Na. R., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,31
Nexperia, podjetje, čipi, Nizozemska, Kitajska | Težave v zvezi z dobavo čipov evropski industriji bi se lahko še poglobile, poroča nemška tiskovna agencija dpa. | Foto Reuters

Težave v zvezi z dobavo čipov evropski industriji bi se lahko še poglobile, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Foto: Reuters

Podjetje Nexperia s sedežem na Nizozemskem je v luči spora med nizozemskimi in kitajskimi oblastmi ustavilo dobavo ključnih polprevodniških proizvodov svoji tovarni na Kitajskem.

Podjetje Nexperia; Nijmegen, Nizozemska | Foto: Reuters Podjetje Nexperia; Nijmegen, Nizozemska Foto: Reuters Težave z dobavo čipov so se začele, potem ko je vlada v Haagu konec septembra prevzela začasni nadzor nad proizvajalcem čipov v kitajski lasti Nexperia, ki ima sedež v nizozemskem mestu Nijmegen.

Peking je v odgovor na to potezo odgovoril s prepovedjo ponovnega izvoza proizvodov podjetja iz Kitajske v Evropo, kar je vzbudilo strah predvsem v evropskem avtomobilskem sektorju.

Nadaljevali bodo, ko bodo plačali obveznosti

Iz Nexperie pa so danes sporočili, da so minulo nedeljo ustavili dobavo polprevodniških rezin svoji tovarni v kitajskem mestu Dongguan, v kateri sestavljajo čipe. Polprevodniška rezina je tanka okrogla rezina polprevodniškega materiala, ki je ključni sestavni del čipov. Ti pa se uporabljajo v vseh elektronskih napravah, od pametnih telefonov do računalnikov, pa tudi v proizvodnji avtomobilov.

V nedavnem pismu svojim strankam so v podjetju pojasnili, da so se za ustavitev dobave tovarni na Kitajskem odločili, ker njeno lokalno vodstvo ni poravnalo svojih obveznosti. Dobavo bodo obnovili, ko bo obveznosti v celoti poravnalo, so dodali.

Poudarili so še, da iščejo alternativne rešitve, da bi strankam lahko dostavili svoje izdelke.

Za rešitev spora in podporo podjetju pri odpravljanju težav si prizadeva tudi Evropska komisija. O tem je tako danes s predstavniki Nexperie prek video povezave govorila podpredsednica komisije, pristojna za tehnološko suverenost, Henna Virkkunen. | Foto: Reuters Za rešitev spora in podporo podjetju pri odpravljanju težav si prizadeva tudi Evropska komisija. O tem je tako danes s predstavniki Nexperie prek video povezave govorila podpredsednica komisije, pristojna za tehnološko suverenost, Henna Virkkunen. Foto: Reuters

Obenem v Bruslju danes potekajo pogovori med delegacijama EU in Kitajske o trgovinskih odnosih med stranema, predvsem glede kitajskih omejitev izvoza redkih zemelj. Peking je sicer v četrtek po srečanju predsednikov ZDA Donalda Trumpa in Kitajske Ši Džinpinga sporočil, da bo za eno leto odložil uvedbo omejitev.

Volkswagen, Golf GTI
Novice VW ustavlja proizvodnjo golfa: kriza s čipi ohromila nemškega velikana
Teja Potočnik
Novice Slovenska raziskovalka z rešitvijo na področju izdelave čipov do nagrade za mlade izumitelje
Elon Musk, Donald Trump
Avtomoto Tesla in Samsung podpisala milijardno pogodbo za čipe naslednje generacije
Mikročip, čip, wafer
Novice Revizorji pozivajo k ponovni oceni strategije EU na področju čipov
dobavitelj spor Kitajska Nizozemska proizvodnja čip podjetje
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.