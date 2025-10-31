Podjetje Nexperia s sedežem na Nizozemskem je v luči spora med nizozemskimi in kitajskimi oblastmi ustavilo dobavo ključnih polprevodniških proizvodov svoji tovarni na Kitajskem.

Podjetje Nexperia; Nijmegen, Nizozemska Foto: Reuters Težave z dobavo čipov so se začele, potem ko je vlada v Haagu konec septembra prevzela začasni nadzor nad proizvajalcem čipov v kitajski lasti Nexperia, ki ima sedež v nizozemskem mestu Nijmegen.

Peking je v odgovor na to potezo odgovoril s prepovedjo ponovnega izvoza proizvodov podjetja iz Kitajske v Evropo, kar je vzbudilo strah predvsem v evropskem avtomobilskem sektorju.

Nadaljevali bodo, ko bodo plačali obveznosti

Iz Nexperie pa so danes sporočili, da so minulo nedeljo ustavili dobavo polprevodniških rezin svoji tovarni v kitajskem mestu Dongguan, v kateri sestavljajo čipe. Polprevodniška rezina je tanka okrogla rezina polprevodniškega materiala, ki je ključni sestavni del čipov. Ti pa se uporabljajo v vseh elektronskih napravah, od pametnih telefonov do računalnikov, pa tudi v proizvodnji avtomobilov.

V nedavnem pismu svojim strankam so v podjetju pojasnili, da so se za ustavitev dobave tovarni na Kitajskem odločili, ker njeno lokalno vodstvo ni poravnalo svojih obveznosti. Dobavo bodo obnovili, ko bo obveznosti v celoti poravnalo, so dodali.

Poudarili so še, da iščejo alternativne rešitve, da bi strankam lahko dostavili svoje izdelke.

Za rešitev spora in podporo podjetju pri odpravljanju težav si prizadeva tudi Evropska komisija. O tem je tako danes s predstavniki Nexperie prek video povezave govorila podpredsednica komisije, pristojna za tehnološko suverenost, Henna Virkkunen. Foto: Reuters

Obenem v Bruslju danes potekajo pogovori med delegacijama EU in Kitajske o trgovinskih odnosih med stranema, predvsem glede kitajskih omejitev izvoza redkih zemelj. Peking je sicer v četrtek po srečanju predsednikov ZDA Donalda Trumpa in Kitajske Ši Džinpinga sporočil, da bo za eno leto odložil uvedbo omejitev.