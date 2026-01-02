Imam vprašanje v zvezi z mojo upokojitvijo. Sem vpisan v razvid samozaposlenih v kulturi, ki mi tudi plačuje prispevke. Z 28. 7. 2025 sem dosegel prvi pogoj (40 let), po katerem bi se že lahko upokojil, vendar sem se odločil, da bom delal do izpolnitve drugega pogoja (65 let), ki ga bom izpolnil 5. 3. 2028, ko mi tudi izteče pogodba z ministrstvom za kulturo. Torej na kratko: sem samostojni podjetnik (imam s. p.) in prispevke mi plačuje ministrstvo za kulturo. Še vedno sem vključen v obvezno zavarovanje s polnim delovnim časom. Vprašanje: ali sem mogoče že upravičen do pridobitve pravice do 40-odstotne starostne pokojnine oziroma karkoli na to temo?

Del pokojnine v višini 40 odstotkov pokojnine lahko uveljavlja le tisti zavarovanec, ki izpolnjuje pogoje za starostno upokojitev in to iz katerekoli od dveh upokojitvenih skupin. To pomeni, da ga lahko uveljavlja tisti, ki ima dopolnjenih vsaj 40 let pokojninske dobe brez dokupa in starost 60 let oz. v kolikor lahko uveljavlja osebne okoliščine tudi pri nižji starosti. Prav tako je do takega bonusa upravičen zavarovanec, ki ima najmanj 15 let zavarovalne dobe in starost 65 let, ki se na račun osebnih okoliščin lahko zniža do starosti 63 let, če ima zavarovanec vsaj 38 let pokojninske dobe brez dokupa. Status zavarovanca, ali je npr. zaposlen ali s. p. ali pa zavarovan na kaki drugi pravni podlagi, pri tem ne igra posebne vloge.

Pomembno v obeh primerih je, da se zavarovanec odloči za odlog polne starostne upokojitve, kar pomeni, da ostaja še naprej v polnem – 100-odstotnem zavarovanju, zato se posledično še naprej plačujejo polni prispevki. Del pokojnine v višini 40 odstotkov se lahko prejema največ tri leta. Če bo zavarovanec ostal v polnem zavarovanju še tudi po preteku treh let, pa bo upravičen do dela pokojnine v višini 20 odstotkov. V primeru izpolnjevanja pogojev se vam bo tako pokojnina dodatno povečevala za 1,5 odstotka za vsakih 6 mesecev za dobo prejemanja 40 odstotkov delne pokojnine.

Na podlagi vašega vprašanja menimo, da izpolnjujete pogoje za prejemnika 40-odstotne starostne pokojnine.

V vašem primeru menimo, da lahko oddate ustrezno vlogo preko sistema ZPIZ za priznanje pravice do 40-odstotne starostne pokojnine.

