V živo: Domen Prevc drugo dejanje začenja z drugega mesta

Po prvi seriji (od štirih) posamične tekme svetovnega prvenstva v poletih vodi Norvežan Marius Lindvik (226 metrov), ki ima pred prvim favoritom Domnom Prevcem 1,4 točke prednosti. Prevc je po znižanju zaletišča (žirija in trener Robert Hrgota) skočil s šestih zaletnih mest nižje od Lindvika, po napaki po odskoku zmogel le 204 metre, tako da ni dobil bonus točk za znižanje naleta. Kljub temu je v zelo dobrem položaju. Tretji je Japonec Ren Nikaido z 1,5 točke zaostanka za Lindvikom, za njim sta rojaka Rjoju Kobajaši in Naoki Nakamura. V drugi današnji seriji bomo videli še dva Slovenca, Timi Zajc je 10., Anže Lanišek 12., Žak Mogel pa je na 36. mestu ostal brez nadaljevanja. Tretja in četrta serija posamične tekme bosta v soboto, v nedeljo sledi še ekipna tekma.

Domen Prevc je po zanesljivi kvalifikacijski zmagi in vprašanju, ali lahko Domna Prevca premaga le on sam, opozoril, da morda kdo misli, da presenečenja niso mogoča, a da so, saj gre hitro lahko kaj narobe. Prva serija je prinesla opozorilo. Potem ko je Rjoju Kobajaši kot praktično edini skočil ob rahlem vzgorniku, je na vrhu stal le še Prevc.

Pred njegovim nastopom je najprej žirija znižala zaletišče, nato pa so ga zaradi dobrih razmer dodatno znižali še na željo selektorja Roberta Hrgote, na številko 17. Veter je do nastopa vodilnega skakalca zime obrnil smer, Prevc pa je po odskoku z mize izgubil ravnotežje, zasukalo mu je desno roko, a se je rešil in uspel izvleči 204 metre. Dodatnih točk za znižanje zaradi krajše daljave ni prejel, je pa ob vetrovnem pribitku 14,7 točke po prvi seriji drugi. Le 1,4 točke za Lindvikom. Norvežan je skočil s šestih zaletnih mest višje od Prevca.

Le desetinko za slovenskim šampinom je po četrtini posamične tekme Japonec Ren Nikaido, ki je ob brezveterju dosegel daljavo serije 230,5 metra. Četrti in peti sta njegova rojaka Rjoju Kobajaši in Naoki Nakamura s slabimi osmimi oziroma devetimi točkami zaostanka.

Timi Zajc je ob pribitku vetra osem točk poletel 213 metrov, kar je zadoščalo za deseto mesto, Anže Lanišek je prejel kar 22,3 vetrovnega pribitka, zmogel 199,5 metra, tako da po polovici zaseda 12. mesto.

S posamično tekmo pa je že po prvi seriji končal Žak Mogel, 190 metrov ni bilo dovolj za preboj med najboljšo 30-erico, ki je napredovala v nadaljnji del tekmovanja.

SP v poletih, Oberstdorf, poskusna serija:

Smučarski skakalci so zbrani na drugem vrhuncu sezone, svetovnem prvenstvu v poletih v Oberstdorfu, kjer so se začeli boji za odličja na posamični preizkušnji. Danes sta na sporedu prvi dve seriji individualne tekme s 40 skakalci, sobota pa prinaša še tretjo in četrto serijo, ki bosta določili zmagovalca.

Naslov brani Avstrijec Stefan Kraft, glavni favorit za najbolj žlahtno odličje pa je najboljši skakalec zime Domen Prevc. Z 242,5 metra rekorder letalnice Heini-Klopfer je bil v četrtek najboljši tako v obeh trening serijah kot v kvalifikacijah. V teh je skakal s kar treh zaletnih mest nižje kot tekmeci in bil najdaljši. Pristal je pri 228,5 metra in za skoraj 13 točk prehitel najbližjega zasledovalca, Stephana Embacherja, tretji je bil z več kot 20 točkami zaostanka še en Avstrijec, Jan Hörl.

Ob Prevcu glavni trener slovenske reprezentance Robert Hrgota danes v prvi seriji lahko računa še na tri tekmovalce. Anže Lanišek je kvalifikacije končal na 11. mestu, Timi Zajc, ki je bil na zadnjem prvenstvu bronast, dve leti pred tem pa srebrn, je v kvalifikacijah zasedel 27. mesto, Žak Mogel pa 35.

Prevc zanesljivo najboljši v poskusni seriji

Pred začetkom posamične tekme (štiri serije) so opravili poskusno serijo, v kateri je Prevc znova dokazal, da je prvi kandidat za zlato odličje. Skočil je z 19. zaletišča in ob vetrovnem pribitku 9,1 poletel 229 metrov, kar je bila daljava poskusne serije. Drugi je bil z 21 točkami zaostanka Avstrijec Stephan Embacher, ki je s treh zaletnih mest višje poletel 227,5 metra.

Tretjo oceno je imel Norvežan Marius Lindvik (215,5) s 26,8 točke zaostanka, takoj za njim se je zvrstil rojak Eriksen Kristoffer Sundal (220), ki je za Pevcem zaostal 27,2 točke. Norvežanoma se je povsem približal Timi Zajc, ki je ob kar 15,2 točke vetrovnega pribitka poletel 211 metrov in imel peto oceno, s 27,6 točke zaostanka.

Lanišku se poskusni polet ni izšel po željah, 194,5 metra je zadostovalo za 23. mesto. Mogel (175) je bil 39.

V začetku leta postal tretji slovenski zmagovalec novoletne turneje, zdaj lahko tretji Slovenec z naslovom prvaka v poletih Prevc je v začetku meseca postal tretji Slovenec (po Primožu Peterki in Petru Prevcu) z osvojeno novoletno turnejo, zdaj pa ima priložnost, da postane še tretji Slovenec z naslovom svetovnega prvaka v poletih. Kot prvemu je to leta 2012 v Vikersundu uspelo Robertu Kranjcu, leta 2016 pa je na Kulmu zlato odličje osvojil še Peter Prevc.

Slovenske kolajne na SP v poletih: Zlato:

Robert Kranjec – Vikersund 2012

Peter Prevc – Kulm 2016

Ekipno (Domen Prevc, Peter Prevc, Timi Zajc, Anže Lanišek) – Vikersund 2022

Ekipno (Domen Prevc, Peter Prevc, Timi Zajc, Lovro Kos) – Kulm 2024 Srebro:

Primož Ulaga – Oberstdorf 1988

Ekipno (Anže Semenič, Jernej Damjan, Domen Prevc, Peter Prevc) – Oberstdorf 2018

Timi Zajc – Vikersund 2022 Bron:

Urban Franc – Kulm 1996

Ekipno (Robert Kranjec, Jernej Damjan, Jurij Tepeš, Jure Šinkovec) – Vikersund 2012

Peter Prevc – Harrachov 2014

Timi Zajc – Kulm 2024

V soboto sledita še drugi seriji posamične tekme, v nedeljo pa ekipna, na kateri bodo Slovenci branili naslov prvakov.

SP v poletih, Oberstdorf, posamična tekma (prva in druga serija):