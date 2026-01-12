Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Pravnik na dlani

Delo po 4 ure po bolniški: ali morate podpisati novo pogodbo o zaposlitvi? #pravni nasvet

Zaposlen delovna miza | Vračanje na delo s krajšim delovnim časom je pogosta praksa po daljši bolniški odsotnosti. | Foto Shutterstock

Vračanje na delo s krajšim delovnim časom je pogosta praksa po daljši bolniški odsotnosti.

Foto: Shutterstock

En mesec sem bila na bolniški, potem pa mi je zdravnica rekla, naj se vrnem v službo in začnem delati s krajšim delovnim časom, po 4 ure na dan. Zanima me, ali moram podpisati novo pogodbo o zaposlitvi za krajši delovni čas. Zdravnica mi je rekla, da bom imela vse urejeno, kot da delam polni delovni čas, o pogodbi pa ni povedala nič. Zato me zanima, ali moram še kaj poslati na zdravstveno zavarovanje ali ne.

V vašem primeru ni potrebno skleniti nove pogodbe o zaposlitvi, saj določba drugega odstavka 49. člena Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1) izrecno določa, da v primerih, ko gre za spremembe, ki so posledica uveljavitve pravice do dela s krajšim delovnim časom v skladu s predpisi o zdravstvenem zavarovanju ni potrebno skleniti nove pogodbe o zaposlitvi. Zadostuje zgolj aneks k obstoječi pogodbi, ki tako ostane v veljavi.

V primeru dela s skrajšanim delovnim časom na podlagi mnenja osebnega zdravnika oziroma zdravniške komisije pripadajo zavarovancu pravice (npr. nadomestilo) po določbah Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ).

Načeloma vam ni potrebno na Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije ničesar posebej pošiljati ali sporočati, vsekakor pa bi bilo priporočljivo to še dodatno preveriti na zavodu samem.

Pravnik na dlani

ZDR-1 zdravstveno zavarovanje pogodba o zaposlitvi bolniška odsotnost Pravni nasvet Pravni nasvet krajši delovni čas Pravnik na dlani
