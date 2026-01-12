En mesec sem bila na bolniški, potem pa mi je zdravnica rekla, naj se vrnem v službo in začnem delati s krajšim delovnim časom, po 4 ure na dan. Zanima me, ali moram podpisati novo pogodbo o zaposlitvi za krajši delovni čas. Zdravnica mi je rekla, da bom imela vse urejeno, kot da delam polni delovni čas, o pogodbi pa ni povedala nič. Zato me zanima, ali moram še kaj poslati na zdravstveno zavarovanje ali ne.

V vašem primeru ni potrebno skleniti nove pogodbe o zaposlitvi, saj določba drugega odstavka 49. člena Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1) izrecno določa, da v primerih, ko gre za spremembe, ki so posledica uveljavitve pravice do dela s krajšim delovnim časom v skladu s predpisi o zdravstvenem zavarovanju ni potrebno skleniti nove pogodbe o zaposlitvi. Zadostuje zgolj aneks k obstoječi pogodbi, ki tako ostane v veljavi.

V primeru dela s skrajšanim delovnim časom na podlagi mnenja osebnega zdravnika oziroma zdravniške komisije pripadajo zavarovancu pravice (npr. nadomestilo) po določbah Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ).

Načeloma vam ni potrebno na Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije ničesar posebej pošiljati ali sporočati, vsekakor pa bi bilo priporočljivo to še dodatno preveriti na zavodu samem.

