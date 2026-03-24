Bolniška odsotnost: nova pravila gibanja, kaj se spreminja?

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) je uvedel enotne režime gibanja med bolniško odsotnostjo, ki prinašajo jasnejša, a v nekaterih primerih tudi strožja pravila za zavarovance.

Po novem zdravnik ob začetku bolniške določi enega od več režimov, ki natančno opredeljujejo, kaj posameznik sme in česa ne.

Najstrožji režim predvideva počitek na domu, pri katerem je odhod dovoljen izključno zaradi zdravstvenih storitev. To pomeni, da v tem primeru obisk trgovine ali urejanje drugih opravkov ni dovoljeno, piše Dnevnik.



Milejši režim omogoča tako imenovane nujne izhode v kraju prebivališča. Posameznik lahko poleg obiska zdravnika opravi tudi osnovne življenjske opravke, kot so nakup hrane, nujne upravne zadeve ali prevoz otrok.



Pri nekaterih bolniških odsotnostih je dovoljeno tudi gibanje v kraju bivanja ali celo izven njega, vendar le v obsegu, ki ga določi zdravnik. Ta lahko na primer dovoli sprehode ali druge aktivnosti, ki ne škodujejo zdravljenju. Poseben režim velja za izolacijo, kjer odhod od doma ni dovoljen.

ZZZS ob tem uvaja tudi jasnejši sistem sankcij. Prva kršitev pravil se evidentira, ob ponovitvi v obdobju petih let pa lahko zavarovanec izgubi pravico do nadomestila za bolniško odsotnost, in sicer do največ 30 dni.

Kaj pa odhodi v tujino?

Pomembna sprememba je tudi glede odhoda v tujino. Ta je praviloma mogoč le z odobritvijo ZZZS, izjema pa velja za primere nege družinskega člana, kjer dovoljenje ni potrebno, še poroča Dnevnik.

Nova pravila prinašajo tudi večjo odgovornost zdravnikov, ki morajo režim gibanja določiti pisno in z njim seznaniti tako pacienta kot delodajalca.

Ključna novost sprememb je poenotenje pravil, ki naj bi odpravilo dosedanje nejasnosti. Hkrati pa sistem uvaja več nadzora nad spoštovanjem bolniške odsotnosti in jasneje določa, v katerih primerih je dovoljeno zapustiti dom in v katerih ne.