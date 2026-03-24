Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Ka. N.

Torek,
24. 3. 2026,
10.04

Osveženo pred

10 ur, 32 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Yellow 6,03

ZZZS bolniška odsotnost

Torek, 24. 3. 2026, 10.04

10 ur, 32 minut

Bolniška odsotnost: nova pravila gibanja, kaj se spreminja?

Avtor:
Ka. N.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Yellow 6,03
bolniška odsotnost bergle | Foto Shutterstock

Foto: Shutterstock

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) je uvedel enotne režime gibanja med bolniško odsotnostjo, ki prinašajo jasnejša, a v nekaterih primerih tudi strožja pravila za zavarovance.

Po novem zdravnik ob začetku bolniške določi enega od več režimov, ki natančno opredeljujejo, kaj posameznik sme in česa ne.

  • Najstrožji režim predvideva počitek na domu, pri katerem je odhod dovoljen izključno zaradi zdravstvenih storitev. To pomeni, da v tem primeru obisk trgovine ali urejanje drugih opravkov ni dovoljeno, piše Dnevnik.
     
  • Milejši režim omogoča tako imenovane nujne izhode v kraju prebivališča. Posameznik lahko poleg obiska zdravnika opravi tudi osnovne življenjske opravke, kot so nakup hrane, nujne upravne zadeve ali prevoz otrok.
     
  • Pri nekaterih bolniških odsotnostih je dovoljeno tudi gibanje v kraju bivanja ali celo izven njega, vendar le v obsegu, ki ga določi zdravnik. Ta lahko na primer dovoli sprehode ali druge aktivnosti, ki ne škodujejo zdravljenju. Poseben režim velja za izolacijo, kjer odhod od doma ni dovoljen.
ZZZS ob tem uvaja tudi jasnejši sistem sankcij. Prva kršitev pravil se evidentira, ob ponovitvi v obdobju petih let pa lahko zavarovanec izgubi pravico do nadomestila za bolniško odsotnost, in sicer do največ 30 dni.

Kaj pa odhodi v tujino?

Pomembna sprememba je tudi glede odhoda v tujino. Ta je praviloma mogoč le z odobritvijo ZZZS, izjema pa velja za primere nege družinskega člana, kjer dovoljenje ni potrebno, še poroča Dnevnik.

Nova pravila prinašajo tudi večjo odgovornost zdravnikov, ki morajo režim gibanja določiti pisno in z njim seznaniti tako pacienta kot delodajalca.

Ključna novost sprememb je poenotenje pravil, ki naj bi odpravilo dosedanje nejasnosti. Hkrati pa sistem uvaja več nadzora nad spoštovanjem bolniške odsotnosti in jasneje določa, v katerih primerih je dovoljeno zapustiti dom in v katerih ne.

Kaj šteje kot kraj prebivališča?
Za kraj prebivališča velja naselje, kjer ima posameznik prijavljen naslov. Če tam ni osnovnih storitev (npr. trgovine ali upravne enote), se lahko kot kraj šteje tudi najbližje naselje, kjer so te storitve na voljo.

Če ima oseba tudi začasno prebivališče, se privzeto šteje, da bo med bolniško tam, razen če zdravniku sporoči drugače.

 
UKC Ljubljana
Novice Kirurg, ki je zapustil UKC Ljubljana, odnesel za več tisoč evrov opreme
ZZZS bolniška odsotnost
Ekskluzivna ponudba

Modri Fon marca

E-oskrba

