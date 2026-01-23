Logar v Tarči: Mislim, kaj naj odgovorim

Novinarji portala Necenzurirano so preverili 900 izjav predsednika Demokratov Anžeta Logarja, ki jih je objavljal ali delil od leta 2020. Trdijo, da niso našli niti ene, v kateri bi bil kritičen do prvaka SDS Janeza Janše. Vprašanja o Janezu Janši so Logarju zastavili tudi v včerajšnji Trači. Konkretnih odgovorov ni dal.

Zbrali in analizirali so vse javne zapise in izjave, ki jih je Logar od leta 2020 ali sam objavil ali delil na družbenih omrežjih X in Facebook. Teh je skoraj 900 ter obsegajo Logarjeve osebne zapise in poročila iz časa, ko je v Janševi vladi vodil zunanje ministrstvo, iz obdobja kampanje na volitvah za predsednika republike in objave stranke Demokrati, ki jo je Logar ustanovil novembra 2024.

"V vsej tej množici objav v šestih letih nismo našli niti ene, v kateri bi bil Logar v čemerkoli kritičen do političnih dejanj in potez Janeza Janše," navaja Necenzurirano.

Preiskovanje Logarjevih objav razdelili na tri obdobja

V obdobju ministrovanja v Janševi vladi je, kot so ugotovili na Necenzurirano, Logar aktivno promoviral dosežke vlade, takratni opoziciji pa je očital, da jo na vsakem koraku sabotira in širi virus. Na družbenih omrežjih je promoviral tudi lastne dosežke.

V letih 2020 in 2021 je na veliko delil objave prvaka in članov SDS, ki so poudarjale, da je Slovenija "najboljša v EU v boju s koronavirusom" in da "še nikoli ni nobena vlada doslej v prvih #100dni v tako zahtevnih okoliščinah sprejela toliko usodnih in dobrih odločitev", da so mediji glasniki "globoke države", ki ogrožajo zdravje ljudi, krivi pa so za grožnje s smrtjo predstavnikom vlade ter da mediji in opozicija načrtno uničujejo mednarodni ugled Slovenije. Pred volitvami aprila 2022 pa je, kot poroča Necenzurirano, delil objave, ki so hvalile "najbolj učinkovito vlado" v zgodovini Slovenije.

Sledilo je drugo obdobje, kampanja za predsednika republike jeseni 2022, med katero je Logar svojo retoriko spremenil. Ker je kandidiral kot uradno neodvisni kandidat, se je odmaknil od aktivizma SDS. Nove objave so bile namenjene spoštljivosti, seganju v roke, obsojanju nasilja in "predsedniku vseh", neobremenjenem z ideologijo, pri čemer, kot ugotavlja Necenzruriano, Logar v tem obdobju niti z eno objavo ni kritiziral politik in ravnanj SDS ali njenega predsednika.

Tudi v letih 2024 in 2025 po navedbah omenjenega portala v Logarjevih javnih objavah niso našli niti ene kritike SDS in Janše.

Na Tarči ni konkretno odgovoril

Kot smo pisali pred dnevi, je direktorica Inštituta 8. marec Nika Kovač Logarja pozvala, naj javno obsodi delovanje Janeza Janše, se od njega distancira in javno pove, da laže. Odgovore na vprašanje, ali bo Logar to storil, je uspelo dobiti novinarjem Trače. Izvedeli so, da ne bo obsodil Janševih laži o nevladnem sektorju.

Predsednika Demokratov Anžeta Logarja smo zaprosili za odgovore glede povezave z Janezom Janšo. Za zdaj odgovorov še nismo prejeli, objavili jih bomo takoj, ko jih prejmemo.