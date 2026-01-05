Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Pravni nasvet

Invalidska pokojnina: ali se prišteta doba šteje v delovno dobo? #pravni nasvet

ZPIZ | Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje odloča o pravicah iz invalidskega zavarovanja. | Foto STA

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje odloča o pravicah iz invalidskega zavarovanja.

Foto: STA

Imam invalidnost tretje kategorije. Redne delovne dobe imam 11 let in dva meseca, z dodano dobo pa 22 let, sedem mesecev in dva dni. Ali se mi prišteta doba šteje v delovno dobo? Stara sem 64 let.

V skladu z določbo 33. točke 7. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2) je prišteta doba definirana kot del obdobja med nastankom invalidnosti in določeno starostjo, ki se upošteva pri odmeri invalidske pokojnine kot navidezna pokojninska doba. Prišteta delovna doba se torej kot navidezna pokojninska doba upošteva zgolj pri odmeri invalidske pokojnine.

Nadalje je za presojo upravičenosti do invalidske pokojnine v vašem primeru treba predhodno preveriti, ali je invalidnost posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni ali poškodbe zunaj dela ali bolezni in kdaj je invalidnost nastala.

V skladu z določbami 41. člena (ZPIZ-2) namreč pravico do invalidske pokojnine v primeru invalidnosti II. ali III. kategorije (i.) pridobi zavarovanec, ker je na dan nastanka invalidnosti že dopolnil 65 let starosti; in (ii.) zavarovanec, ki na podlagi ugotovljene invalidnosti uživa nadomestilo iz invalidskega zavarovanja in ni vključen v obvezno zavarovanje in je v zadnjih desetih letih vsaj osem let užival nadomestilo iz invalidskega zavarovanja kot brezposelna oseba ter dopolni starost 62 let, pri čemer se šteje starost 62 let za datum nastanka invalidnosti.

starejši moški upokojenec
Nadalje v primeru i. zgoraj in v skladu z določbo 42. člena ZPIZ-2 zavarovanec pridobi pravico do invalidske pokojnine v primeru, da gre za poškodbo pri delu ali poklicne bolezni – ne glede na pokojninsko dobo; in v primeru, da gre za poškodbo zunaj dela ali bolezni pod pogojem, da zavarovanec ob nastanku invalidnosti dopolnil pokojninsko dobo, ki pokriva najmanj tretjino obdobja od dopolnjenega 22. leta starosti do nastanka invalidnosti.

V vašem primeru je torej za pridobitev pravice do invalidske pokojnine merodajno, ali izpolnjujete zgoraj navedene pogoje.

