Pravni nasvet

Nova fasada pa že madeži: prevarani ali le preveč zahtevni? #pravni nasvet

Pred dvema letoma so nam naredili fasado. Izvajalec po mojem mnenju ni uporabil pravilnega zaključnega sloja. Saj v tehničnih listih Baumita piše, da je granopor akrilni omet primeren. Za večje obremenitve, kjer je vlaga, senca in močnejša obremenitev priporočajo silikonski zaključni omet. Mi smo doma zraven gozda in vode. Imam pravico, da zahtevam popravilo fasade in nanos silikonskega premaza, kajti fasada je že z madeži, zato sem pisala tudi reklamacijo izvajalcu. Izvajalec in Baumitov svetovalec mi trdita, da je to polžja slina.

V vašem primeru gre za gradbeno pogodbo za izvajanje gradbenih del – fasada. Najverjetneje ste z izvajalcem sklenili pisno pogodbo, v kateri ste opredelili ceno, materiale, roke in podobno. Dela na podlagi gradbene pogodbe imajo 10-letni rok za grajanje napak. To vse določa obligacijski zakonik v XII. poglavju - gradbena pogodba v členih 649 in dalje. V primeru, da imate z izvajalcem le ustni dogovor le-ta pomeni enaka določila, kot jih določa obligacijski zakonik in ima enako veljavo. Le v primeru sodnega spora je dokazovanje nekoliko težje.

Napisala ste, da so se madeži na fasadi pojavili 2 leti po zaključku del, kar pomeni, da imate varovane še vse jamčevalne roke za grajanje izvedenih del oziroma napak. Vsekakor vam svetujemo, da vse vaše pripombe podate v pisni obliki.

Napisala ste, da vam je izvajalec že povedal, da naj bi bili madeži posledica polžje sline. V kolikor menite, da ni bil uporabljen pravi material oziroma da je bila kršena pogodba v smislu nepravilne izvedbe del, morate najprej najeti izvedenca, ki bo ugotovil, kakšni materiali so bili uporabljeni in vgrajeni. Če bo ugotovitev v vašo korist oziroma bo potrdila napake na strani izvajalca, imate možnost zoper njega vložiti ustrezno tožbo na pristojnem sodišču.

V primeru, da boste dokazali pravilnost vašega razmišljanja, bo sodišče izdalo sodbo v vašo korist.

Pravnik na dlani

