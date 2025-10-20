Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Ponedeljek,
20. 10. 2025,
4.00

Pravni nasvet

Oče je denar razdelil med tri otroke, četrtemu nič: zdaj pa ta zahteva svoj delež #pravni nasvet

Moška spor | Pri dedovanju večkrat prihaja do nesoglasja med družinskimi člani. | Foto Shutterstock

Pri dedovanju večkrat prihaja do nesoglasja med družinskimi člani.

Foto: Shutterstock

Oče je za časa življenja prodal svoje parcele, denar pa razdelil med svoje tri otroke, enemu pa ni dal nič iz osebnega razloga. Mu je pa že prej podaril eno veliko parcelo. Oče je letos umrl. Sedaj pa brat na zapuščinski obravnavi zahteva delež od teh prodanih parcel. Na očetovem računu smo bili pooblaščeni trije otroci. Ali je brat upravičen do kakšnega denarja?

Pravnik na dlani odgovarja:

Po Zakonu o dedovanju se vsa darila zakonitim dedičem vštevajo v zapuščino in se od njih lahko zahteva nujni delež. Zakon o dedovanju v členu 25. določa, da so nujni dediči po pokojnem njegovi potomci, posvojenci, njihovi potomci, njegovi starši in njegov zakonec. Nujni dediči ste torej vsi otroci po pokojnem očetu.

Naslednji člen 26. in dalje pa določajo, kaj pomeni nujni delež ter kako se izračuna vrednost tega deleža. Nujni delež je polovico tistega, kar bi dediču pripadalo po zakonu. V primeru oporoke pa lahko pokojnik določi tudi nekoliko drugačna pravila. Nujni delež lahko dediči uveljavljajo v dednem postopku po pokojnem ali pa tudi ne. Nanj sodišče ne pazi po uradni dolžnosti. Za uveljavljanje nujnega deleža ni pomembno, kdaj je bilo darilo dano. Uveljavljanje nujnega deleža torej ne zastara.

V vašem primeru je razbrati, da je oče kupnino za parcele razdelil med tri otroke, četrtemu pa ni namenil ničesar. Četrtemu otroku-sorojencu pa je oče pred časom podaril parcelo.

Brat bi se moral tega zavedati

V kolikor vaš brat uveljavlja nujni delež na denarnem darilu drugim trem sorojencem, lahko tudi vi (vsi trije) uveljavljate nujni delež na darilu, ki ga je brat prejel od očeta. V primeru uveljavljanja nujnega deleža ste vsi otroci kot dediči upravičeni do nujnega deleža.

Predlagamo vam, da se dogovorite oziroma izračunate koliko lahko nekdo pridobi ali izgubi ob uveljavljanju nujnih deležev na darilih. V primeru, če so take zahteve vsaj podobne vam odsvetujemo vlaganje zahtevkov na sodišču.

Vsekakor pa bi se brat moral zavedati, da imate na njegovem darilu vi enake pravice, kot jih ima on na vašem darilu.

Pravnik na dlani

