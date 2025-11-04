Konferenca Prodajnega Mindseta Sales4Future bo 20. novembra 2025 v Zagrebu združila strokovnjake z različnih področij, ki jih povezuje skupni imenovalec: uspešna prodaja.

Znane so podrobnosti in vsi govorci največje konference za prodajo na Hrvaškem in v regiji. Dogodek Sales4Future bo 20. novembra 2025 v zagrebškem Mozaik Event Centru v organizaciji Prodajnega Mindseta.

Program vključuje predavanja strokovnjakov različnih profilov, od vodilnega svetovnega trenerja prodaje in svetovne ikone oblikovanja, preko FNC borcev in vodilnega regionalnega transformacijskega govorca, do domačih uspešnih znanstvenic, podjetnic in influencerjev. Konferenca bo razbila predsodke o prodajalcih kot agresivnežih, ki želijo »le vzeti denar«.

Vodilni svetovni trener prodaje Daniel G (polno ime Daniel Guaragna) bo prvič javno nastopil v regiji. V Zagreb prihaja na povabilo ekipe Prodajnega Mindseta, ki je leta 2023 pred skoraj tisoč obiskovalci pripeljala pravega Volka z Wall Streeta, Jordana Belforta, in s tem sprožila evolucijo prodaje ter širjenje edinstvenega koncepta izobraževanja in mreženja zunaj Hrvaške. Čeprav ima komaj 31 let, je Daniel G izobraževal že več kot dva milijona ljudi, za njim je več kot 700 govorov, na Instagramu pa ga spremlja 5,4 milijona sledilcev. Ta Kanadčan italijanskega porekla je v prodajo vstopil že pri 14 letih kot potujoči prodajalec, danes pa transformira tradicionalno prodajo in uči prodajne ekipe, kako skleniti posel že na prvem sestanku.

V Zagreb prihaja tudi vplivni ameriški industrijski oblikovalec Karim Rashid. Znan je po združevanju funkcionalnosti in futuristične estetike. Poleg 300 nagrad se v njegovem portfelju nahajajo luksuzne in svetovno priznane blagovne znamke, kot so Kenzo, Hugo Boss, Audi in Samsung. V Zagrebu bo razkril, kako okrepiti blagovno znamko skozi oblikovanje.

Za eksplozijo testosterona bo poskrbel regionalni borilni fenomen FNC, ki bo prvič nastopil na konferenčnem odru. Ustanovitelj najhitreje rastoče borilne organizacije v Evropi je Hrvat Dražen Forgy Forgač, največji zvezdi Fight Nation Championshipa pa sta Črnogorec Vaso Psycho Bakočević in Srb Aleksandar Joker Ilić. Forgy bo spregovoril o rasti in razvoju blagovne znamke prek promocije na družbenih omrežjih, Psycho in Joker pa bosta na panelu »Kako osebnost spremeniti v blagovno znamko, ki prodaja« delila svojo zgodbo o tem, kako sta brez kompromisov zgradila znamko, ki polni arene in vsak dan navdihuje tisoče ljudi.

Na programu bo tudi Amelia Sordell, britanska strokovnjakinja za osebne blagovne znamke. Kariero je začela kot kadrovska svetovalka, nadaljevala pa v lastni agenciji Klowt, vredni štiri milijone dolarjev. Stara je 35 let in ima spletno skupnost z več kot 300.000 ljudmi. Sara Peranić, hrvaška psihoterapevtka in podjetnica, bo predstavila, kako je v prvih petih letih dosegla več kot 2.500 strank, kako se je iz sveta psihoterapije znašla v podjetništvu, kaj pomeni biti mindset mentor in kako je psihoterapevtski pristop razširila na številne strokovne, izkušene in uspešne ženske.

Znanstveni pristop k prodaji bo predstavila dr. Vanja Ljevar, serijska podjetnica z multidisciplinarnim doktoratom iz računalništva in psihologije. Specializirana je za profiliranje uporabnikov z analizo velikih podatkov, aktivna pa je tudi na mednarodnem prizorišču. Njeno raziskavo o spletnem ustrahovanju na Twitterju je objavil The Independent. Poleg nje prihaja tudi priznani bosansko-hercegovski transformacijski govorec dr. Kenan Crnkić, avtor številnih uspešnic (med drugim tudi »Pazi, katerega volka hraniš«), doktor ekonomskih znanosti in profesor na številnih univerzah, ki se je dodatno izpopolnjeval na Harvard Business School.

Meri Goldašić, hrvaška lifestyle influencerka, razglašena za influencerko leta 2025, bo predstavila, kako je prek družbenih omrežij zgradila osebno blagovno znamko, utemeljeno na iskrenosti, humorju in družinskih vrednotah. Program največjega letošnjega srečanja prodajnih strokovnjakov bosta dopolnila priznani in večkrat nagrajeni hrvaški arhitekt Ante Vrban ter britanski strokovnjak za prodajo prek družbenih omrežij Daniel Disney, ki je leta 2023 navdušil zagrebško občinstvo in je znova povabljen, da deli nova znanja s področja marketinga in osebnega brendiranja.





Podroben program konference Sales4Future je na voljo na povezavi: https://konferencija.prodajnimindset.com/

