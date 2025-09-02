Drugi dan BSF v ospredju multilateralizem

Drugi dan jubilejne 20. izvedbe Blejskega strateškega foruma (BSF), ki so ga prvi dan zaznamovale teme širitve EU, Ukrajine, Bližnjega vzhoda in vloge Evrope v novem geopolitičnem okolju, bo danes v ospredju multilateralizem. O tem bo med drugim predsednica republike Nataša Pirc Musar razpravljala s kolegi iz Estonije, Češke in Črne gore.

Uvod v drugi dan bo predstavljal pogovor z ameriškim veleposlanikom pri zvezi Nato Matthewom Whitakerjem. V luči spremenjenih odnosov med ZDA in Evropo bo med drugim govora o obrambnih izdatkih članic in vlogi severnoatlantskega zavezništva v Ukrajini ter na Zahodnem Balkanu.

Na predsedniškem panelu bo Pirc Musar s predsedniki Estonije, Češke in Črne gore razpravljala o eroziji multilateralnega sistema ter o odzivu EU. O multilateralizmu bo nagovorila tudi razpravljavce v okviru panela, posvečenega ukrepanju v času kriz, med katerimi bosta predsednica Mednarodnega odbora Rdečega križa Mirjana Špoljarić Egger in regionalni direktor Svetovne zdravstvene organizacije za Evropo Hans Kluge.

Spregovorili bodo tudi o razmerah na Bližnjem vzhodu

Zunanja ministrica Tanja Fajon pa bo na to temo z zunanjimi ministri, vključno s kolegoma iz Egipta in Jordanije, spregovorila na panelu, posvečenem voditeljstvu za mir, ki sledi prizadevanjem Slovenije na tem področju v okviru njenega članstva v Varnostnem svetu ZN.

Ena od pomembnih tem bodo tudi danes razmere na Bližnjem vzhodu, o katerih bo na panelu, posvečenem iskanju miru v regiji, spregovoril vodja agencije ZN za palestinske begunce (UNRWA) Philippe Lazzarini.