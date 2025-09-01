Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Blejski strateški forum | Forum letos nosi naslov Pobegli svet, s čimer želijo po besedah zunanje ministrice Tanje Fajon opozoriti na vrsto oboroženih konfliktov, vse bolj načet svetovni red in kršitve mednarodnega prava. | Foto STA

Forum letos nosi naslov Pobegli svet, s čimer želijo po besedah zunanje ministrice Tanje Fajon opozoriti na vrsto oboroženih konfliktov, vse bolj načet svetovni red in kršitve mednarodnega prava.

Foto: STA

Na Bledu se danes začenja strateški forum, ki v luči številnih kriz in načetega svetovnega reda tokrat nosi naslov Pobegli svet. Jubilejno 20. izvedbo bo zaznamovalo vprašanje vloge Evrope v novem globalnem okolju, o čemer bo spregovorila visoka zunanjepolitična predstavnica EU Kaja Kallas. V ospredju prvega dne bosta še Zahodni Balkan in Ukrajina.

Na osrednjem zunanjepolitičnem dogodku, ki ga vsako leto konec poletja gosti Slovenija, se bo danes in v torek zbralo več kot 2000 udeležencev, med njimi številni visoki gosti, vključno s celotnim slovenskim političnim vrhom, še tremi premierji in tremi predsedniki.

Forum nosi naslov Pobegli svet 

Forum letos nosi naslov Pobegli svet, s čimer želijo po besedah zunanje ministrice Tanje Fajon opozoriti na vrsto oboroženih konfliktov, vse bolj načet svetovni red in kršitve mednarodnega prava.

V ospredju razprav bo vloga Evrope v tem novem globalnem okolju, pri čemer bo strateško vizijo delovanja EU danes predstavila zunanjepolitična predstavnica Kallas.

Srečanje se bo sredi dneva začelo z uvodnimi nagovori generalnega sekretarja BSF Petra Grka, Fajon in predsednice republike Nataša Pirc Musar. Zbrane bo nagovoril tudi predsednik Evropskega sveta Antonio Costa.

Premier bo vodil razpravo o približevanju držav Zahodnega Balkana EU 

Na prvem panelu bo nato govora o približevanju držav Zahodnega Balkana EU. Premier Robert Golob bo gostil razpravo s premierji Hrvaške, Albanije in Črne Gore ter evropsko komisarko za širitev Marto Kos.

Kot eno od perečih vprašanj v svetu, tudi glede uveljavljanja vloge EU, bo na še enem od panelov tema vojna v Ukrajini. Ločeno se bodo razpravljavci na več panelih posvetili evropski konkurenčnosti.

Nagrado BSF Distinguished Partner Award, ki je namenjena posameznikom, ki s svojim delovanjem izpostavljajo ključna globalna in regionalna strateška vprašanja ter podpirajo aktivnosti foruma, bo prejel nekdanji zunanji minister Dimitrij Rupel, ki je dal pobudo za prvi forum leta 2006.

Ob robu foruma, ki se bo nadaljeval v torek, se bodo zvrstila števila dvostranska srečanja.

Tanja Fajon Marta Kos Nataša Pirc Musar Robert Golob Robert Golob Slovenija Blejski strateški forum
