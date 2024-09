Letošnje predsedniške volitve v ZDA bodo pomembno vplivale na odnose med Washingtonom in Evropo, ki se mora pripraviti na različne posledice glede na to, ali bo zmagal republikanec Donald Trump ali demokratka Kamala Harris, so menili sodelujoči v današnji razpravi Pax Americana na Blejskem strateškem forumu (BSF).

"Pax Americana je že mimo. In sicer je mimo že deset, 15, morda že 20 let, če s tem mislimo na mir, ki temelji na prevladi ZDA v mednarodnem sistemu," je menila direktorica italijanskega inštituta Istituto Affari Internazionali Nathalie Tocci.

Evropa bo morala okrepiti svojo demokracijo in obrambo

Na to se lahko po njenem mnenju ZDA odzovejo na dva povsem različna načina, in sicer s krepitvijo partnerstev in delitvijo odgovornosti med zaveznike in partnerje ali tako, da se osredotočijo na svoje interese. Oba pristopa bosta, kot je dejala, imela velike posledice za Evropo, in sicer bi bil prvi dober, drugi, ki smo mu bili priča že v prvi Trumpovi administraciji, pa bi bil katastrofalen.

Ne glede na to, ali bo zmagal Donald Trump ali Kamala Harris, bi se morala EU po njenem mnenju odzvati z okrepitvijo odpornosti svoje demokracije in krepitvijo obrambe ter ugotoviti, kako zaščititi svoje interese glede Kitajske. Če bi zmagal Trump, bo Evropa ukrepala, ker bo morala, nevarno pa je, da bi si v primeru zmage Kamale Harris oddahnili in ne bi ukrepali, je še menila Italijanka.

"ZDA se ne zanimajo več za prostotrgovinske sporazume"

Nekdanji francoski veleposlanik v ZDA Philippe Etienne, ki je bil veleposlanik tako v času Trumpove kot Bidnove administracije, je ob tem spomnil, da si je Evropa ob zmagi Joeja Bidna na volitvah leta 2020 oddahnila. Opozoril je tudi, da ameriški predsedniki delujejo tako, kot je najbolje za Američane, in da se ZDA ne zanimajo več za prostotrgovinske sporazume.

"Evropejci morajo razumeti, da je Kitajska za ZDA najpomembnejša varnostna grožnja," je poudaril Tobias Lindner. Foto: STA

Državni sekretar na nemškem zunanjem ministrstvu Tobias Lindner je dejal, da imajo ZDA in Evropa pomembno vlogo glede konflikta v Ukrajini, od vojaške do humanitarne pomoči, in da morajo sodelovati. "Moramo vsaj poskusiti prepričati ameriško stran, da ne gre le za naš interes, ampak je prepleten tudi z ameriškimi varnostnimi interesi, da ne gre le za konflikt na našem dvorišču."

"Če je v Evropi manj Amerike, mora biti v njej več Evrope"

Jakub Wišniewski s poljskega zunanjega ministrstva je dejal, da je njegovo in sporočilo Varšave, da je treba ostati miren in nadaljevati delo. "Če je v Evropi manj Amerike, mora biti v njej več Evrope," je dodal in pojasnil, da to pomeni, da moramo poskrbeti zase. "V interesu ZDA je, da je Evropa močna, tudi v varnostnem smislu," je menila predsednica poljske fundacije Centre for International Relations Malgorzata Bonikowska.

Kdorkoli bo zmagal, Kamala Harris ali Donald Trump, pa bo po njenem mnenju vodil politiko Najprej Amerika in v ospredje odnosov postavljal Kitajsko. "V interesu Evrope je, da ne dovolimo, da bi Evropa znova postala bipolarna. Moramo imeti močno politiko EU tako do ZDA kot do Kitajske," je dejala.

ZDA in Kitajska ter vprašanje primata v svetu

Nathalie Tocci je še dejala, da je za ZDA vprašanje Kitajske vprašanje primata v svetu, Evropa tega interesa nima, temveč jo bolj zanima vidik zaščite.

"Evropejci morajo razumeti, da je Kitajska za ZDA najpomembnejša varnostna grožnja," pa je poudaril Tobias Lindner, ki je izpostavil, da je treba upoštevati, da Kitajska danes ni enaka kot pred desetimi leti. Evropa se mora na to odzvati z ukrepi na ravni EU, med drugim z zmanjševanjem tveganj in diverzifikacijo.