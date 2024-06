Ljubljana, 25. junija - Na predvečer dneva državnosti so se na prehojeno pot Slovenije v 33 letih od osamosvojitve ozrli tudi bivši predsedniki republike. Da smo na doseženo gotovo lahko ponosni, sta ob tem ocenila Danilo Türk in Borut Pahor. "Lepo je v naši domovini biti mlad," pa je hudomušno pripomnil prvi predsednik republike Milan Kučan.

Medtem ko je bil Kučan na predvečer dneva državnosti, ko so ob osrednji državni proslavi na Kongresnem trgu v Ljubljani potekale še druge slovesnosti, skop s komentarjem ob obletnici samostojne države, sta bila bolj gostobesedna njegova naslednika na čelu države Türk in Pahor.

Türk je ocenil, da smo po 33 letih gotovo lahko ponosni na državo, vprašanje pa je, ali smo lahko ponosni na oblast, ki vlada v državi. Kot je dejal, nastajajo "zelo neprijetni zastoji", skrbijo predvsem številne stavke, ki jim ni videti konca. Meni, da bi morala vlada poskrbeti, da se omenjeni stavkovni procesi končajo in se doseže sporazum.

Svet je v težkih trenutkih

Tudi situacija v svetu je po njegovi oceni zaskrbljujoča. Svet je v težkih trenutkih, nova velika vojna je popolnoma mogoča. "Še vedno pa je možno to vojno preprečiti. Zdaj bi bilo treba resnično storiti vse, da se prepreči drsenje v svetovno vojno," je poudaril.

Türk meni, da je Slovenija kot država vedno pripravljena na izzive, ki so pred njo, drugo pa je vprašanje političnega trenutka in ljudi, ki so v danem trenutku na položajih odločanja. "Sedanja oblast bi morala poskrbeti, da prihaja do odločitev, ki so pravočasne, kvalitetne, ki peljejo državo naprej. Zastoji, ki jih vidimo, so predolgi," je izpostavil.

Razmah podjetništva

Ob rojstnem dnevu države je Sloveniji zaželel, da bi prišlo do notranje pomiritve, ne v smislu zgodovinskega razkola levice in desnice, temveč občutka, da pripadamo zreli skupnosti, da je marsikaj storjenega, doseženega. V luči tudi mednarodnih razmer pa je ocenil še, da ima vsak narod pravico sanjati o lastni državi, vprašanje pa je, ali si je vsak narod sposoben izboriti državnost. "Slovenija si je državnost izborila, Sloveniji ni bilo nič poklonjeno. Državnost smo si morali izboriti in generacija, ki je to naredila, zasluži spoštovanje," je sklenil Türk.

Bivši predsednik Pahor pa je ocenil, da imamo Slovenci, gledano z zgodovinske razdalje, vse razloge, da smo ponosni na prehojeno pot. "Ampak kot ambiciozen narod si zastavljamo vprašanje, ali ne bi lahko bili boljši," meni. Sam prelomno spremembo, ki si jo Slovenija zasluži v prihodnosti, vidi v razmahu podjetništva.

Prelomne spremembe

"V 33-letni zgodovini nekako tega nismo znali narediti ali pa morda tudi nismo hoteli. Na začetku, v devetdesetih letih smo se nekako zanesli, da s postopnimi koraki lažje in več dosežemo, kot če bi šli v bolj prelomne spremembe. 33 let kasneje se kaže, da potrebujemo prelomne spremembe. Prej, ko jih bomo dali pod streho, bolje bo," je izpostavil Pahor.

Z dnevom državnosti, ki je tudi dela prost dan, obeležujemo dogodke pred 33 leti, ko je takratna slovenska skupščina 25. junija 1991 po nekajletnih prizadevanjih sprejela ključne dokumente za odcepitev Slovenije od takratne Socialistične federativne republike Jugoslavije (SFRJ) in nastanek samostojne države Slovenije - Temeljno ustavno listino o samostojni in neodvisni Republiki Sloveniji, ustavni zakon za njeno izvedbo in Deklaracijo o neodvisnosti. Slovenija je svojo samostojnost in neodvisnost slovesno razglasila dan po sprejetju ključnih dokumentov, 26. junija 1991, na Trgu republike v Ljubljani, kjer je tedaj zaplapola tudi slovenska zastava.