Slovenija je trpela, a je brez poraza v osmini finala!

Slovenija je v osmini finala evropskega prvenstva v Nemčiji! Tudi na tretji tekmi je igrala neodločeno, z velikanom Anglijo 0:0. Izbranci Matjaža Keka so tako skupino C končali s tremi točkami. Enak rezultat je bil tudi na tekmi Danska - Srbija. Anglija je prva s petimi točkami, Danska druga s tremi, Slovenija pa s tremi tretja, ker je bila v kvalifikacijah slabša od Danske. Na tem prvenstvu imata namreč reprezentanci enako gol razliko in enako prejetih kartonov. Kdaj in s kom v osmini finala: prvega julija s Portugalsko ali drugega julija proti prvemu v skupini E, kjer imajo vse ekipe po tri točke (Romunija, Belgija, Slovaška, Ukrajina). Pred tem se je s presenečenjem razpletla skupini D. Po zmagi s 3:2 nad Nizozemci so jo s šestimi točkami osvojili Avstrijci. Po remiju s Poljaki so s petimi točkami drugi Francozi. Nizozemska bo s štirimi napredovala kot "srečni poraženec".

Euro 2024, 3. krog (skupini C in D)

Torek, 25. junij

Remi dovolj za zgodovinski uspeh

Glasno za Slovenijo. Foto: Reuters Slovenski nogometaši so imeli imenitno priložnost za sploh prvo uvrstitev v izločilne boje evropskih ali svetovnih prvenstev. Potem ko jim je na svetovnem prvenstvu leta 2010 v zadnjem krogu skupinskega dela to odnesel poraz z Anglijo, je znova odloča tekma proti trem levom.

Po ponedeljkovem remiju Hrvaške je bilo jasno, da Slovencem remi z Anglijo že zagotavlja uvrstitev med najboljših 16, saj bi na lestvici tretjeuvrščenih ekip za njimi zaostali tako Hrvati kot Madžari. V primeru poraza pa bi se zapletlo. Slovenijo lahko prehitijo še Čehi ali Gruzijci, ki bodo tekmi zadnjega kroga skupine F igrali v sredo. Visok poraz z Anglijo bi lahko Slovenijo pahnil za Hrvaško, ki ima kot tretjeuvrščena v skupini B dve točki in razliko v zadetkih minus tri. Seveda pa lahko v primeru poraza Slovenija pade tudi na četrto mesto skupine C in že pred sredinimi tekmami ostane brez možnosti za preboj.

Harry Kane je bil ob odličnem predložku za korak prekratek. Foto: Reuters

Bukayo Saka je zadel iz prepovedanega položaja. Gol ni veljal. Foto: Reuters Selektor Matjaž Kek zje začel z zdaj že preverjeno enajsterico: Oblak, Karničnik, Bijol, Drkušić, Janža, Stojanović, Gnezda Čerin, Elšnik, Mlakar, Šporar in Šeško. In ta enajsterica je v prvih 20 minutah povsem onemogočila zvezdniško ekipo Anglije. Takrat pa je slovenskim navijačem prvič zastal dih. Član Arsenala Bukayo Saka je pokazal svojo individualno kvaliteto in premagal Jana Oblaka, a je stranski sodnik dvignil zastavico. Bil je v prepovedanem položaju. S hitrim Sako je imel Erik Janža veliko težav, v 22. minuti ga je zaustavil s prekrškom. Rumeni karton pomeni, da Janža na naslednji tekmi ne bo igral. Angleži so imeli iz minute v minuto večjo terensko premoč (74-odstotkov igralnega časa do 35. minute), Slovenci so se dobro branili in čakali na protinapade. Zares nevarnega strela pa ne eni ne drugi niso imeli, še najlepši strel je imel Phil Foden v 35. minuti iz prostega strela iz 30 metrov, a je bil Oblak na pravem mestu. Je bil pa Harry Kane v 41. minuti za korak prekratek, ko je dobil predložek le dva metra pred slovenskimi vrati. Prvi polčas se je končal z 0:0.

Pogled na del tribune s slovenskimi navijači. Foto: Reuters

V prvih 15 minutah drugega polčasa je Slovenija trpela. Anglija žoge sploh ni spustila iz svojih nog! A čeprav je ves čas pletla mrežo okrog slovenskega gola, ni prišla do pravega strela. Do 75. minute je odstotek posesti žoge Angležev padel na "samo" 85 odstotkov. Takrat je Kek posegel po zanimivi menjavi: neopaznega Benjamina Šeška je zamenjal Josip Iličić. Odločila je slovenska obramba, v sodnikovem dodatku še ena zanesljiva obramba Oblaka (ko je streljal rezervist Cole Palmer) in tekma se je končala z 0:0.

Kdo je drugi in kdo tretji v skupini? Slovenija in Danska imata enako število točk (tri) in enako gol razliko, pa tudi enako število rumenih kartonov. Odloča, kdo je bil boljši v kvalifikacijah. In to je bila Danska. Slovenija je tako osvojila tretje mesto.

Kdaj in s kom tretjeuvrščena v skupini C Slovenija v osmini finala: prvega julija s Portugalsko ali drugega julija proti prvemu v skupini E, kjer imajo vse ekipe po tri točke (Romunija, Belgija, Slovaška, Ukrajina)

Za brezzobo Nemčijo navijal tudi Đoković

Novak Đoković na tribuni v Münchnu. Foto: Reuters Na drugi tekmi skupine C v Münchnu sta igrali Srbija in Danska. Medtem ko bi Dance v nadaljevanje tekmovanja lahko peljal že remi, je za Srbe štela zgolj in samo zmaga. Zanje je na tribuni navijal tudi teniški as Novak Đoković. A prvi polčas je pripadel Dancem, ki so imeli pet strelov proti golu (dva znotraj okvira vrat), Srbi niti enega. Alexander Bah je z glavo le za las streljal mimo gola, Christian Eriksen pa je streljal z velike razdalje, a je Predrag Rajković zanesljivo branil. Srbija nujno potrebne zmage ni dosegla. Imela je pravzaprav en sam strel na vrata, Aleksandar Mitrović ob koncu tekme.

Avstrija dobila skupino s Francijo in Nizozemsko!

Avstrije prijetno preseneča. Foto: Reuters Dvanajsti dan Eura so v Berlinu odprli Nizozemci in Avstrijci, v Dortmundu pa Francozi in Poljaki. Medtem ko so bili slednji po porazih z reprezentancama, ki sta se udarili v prestolnici, že pred tekmo odpisani, pa se je kar nekoliko presenetljivo napredovanje nasmihalo našim severnim sosedom. Pravzaprav so Avstrijci že proti Franciji, ko so izgubili, odigrali dobro tekmo. In zdaj so proti Nizozemcem prišli do hitrega vodstva. Donyell Malen je v šesti minuti nesrečno premagal svojega vratarja. Sredi polčasa je imel isti nogometaš zlato priložnost za izenačenje, a je streljal nenatančno. Preostanek polčasa je pripadel Avstrijcem, ki so imeli več žogo v svojih nogah, pa tudi tri strele znotraj okvira vrat (Nizozemska nobenega). Še Memphis Depay je ob koncu polčasa z glavo streljal prek gola.

Veselje avstrijskih nogometašev. Foto: Reuters So pa Nizozemci izenačili v drugi minuti nadaljevanja, ko je po podaji Xavija Simonsa zadel Cody Gakpo. A je 12 minut pozneje Avstrija znova vodila, lep gol z glavo je dosegel Romano Schmid. Nič manj dramatičen ni bil zaključek tekme: v 78. minuti je po podaji Wouta Weghorsta za 2:2 zadel Depay, a so samo dve minuti pozneje naši severni sosedi spet vodili, ko je z neposredne bližine zabil Marcel Sabitzer. Avstrijci so sicer zadeli še enkrat, a gol Christopha Baumgartnerja iz 83. minute zaradi prepovedanega položaja ni veljal. Tekma se je končala s 3:2 in Avstrija je osvojila skupino C. Presenečenje? Janko Irgolič je v intervjuju za Sportal pred dnevi dejal, da igrajo enega najboljših nogometov na prvenstvu.

Mbappe in Lewandowski zadela z bele točke za remi

Kylian Mbappe je na tretji tekmi svojega drugega evropskega prvenstva vendarle prišel do prvega zadetka. Foto: Reuters Na tekmi Francija - Poljska sta v prvi enajsterici oba največja zvezdnika, ki sta imela težavo s poškodbo: Kylian Mbappe (nos) in Robert Lewandowski (mišica). A noben od njiju v prvem polčasu ni imel zares nevarne priložnosti za zadetek. Po 45 minutah je ostalo pri začetnih 0:0. V 56. minuti pa smo le dočakali sploh prvi gol Mbappeja na evropskih prvenstvih. Zadel je z bele točke. S prekrškom v kazenskem prostoru je najstrožjo kazen zakrivil Jakub Kiwior. Enajstmetrovko so dobili tudi Poljaki, ko je padel Karol Swiderski, a Lewandowski ni zadel. V pravo smer se je vrgel Mike Maignan in mu jo ubranil. Se je pa oglasil sodnik, očitno je nekdo prehitro stopil v kazenski prostor, in 11-metrovko je bilo treba ponoviti. V drugo je napadalec Barcelone le zadel.

Lestvice: