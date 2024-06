Matjaž Kek: Tisto v Münchnu ni bila nesreča, ampak …

"Primerjati Afriko in to tekmo v Kölnu? To sta različna svetova. Enkrat ne zmagaš v športu, drugič ne izgubiš, ampak samo remiziraš na prvenstvu, na katerega si prišel kot avtsajder, kot reprezentanca, na kateri bodo drugi popravljali gol razliko," je selektor Matjaž Kek iskreno povedal, kako velik je v bistvu zdajšnji dosežek, dve osvojeni točki proti Danski in Srbiji. Še večje pa je spoznanje, da je Slovenija še vedno v igri celo za prvo mesto!

"Na koncu še vedno sami odločamo o svoji usodi, ob vsem spoštovanju in zavedanju kakovosti reprezentance, ki nas čaka v Kölnu. Kakovost Anglije je lahko naš največji izziv, največji izziv te generacije, ki jih bo imela še veliko," generaciji, v kateri z mladostjo, a tudi zrelostjo najbolj izstopa 21-letni Benjamin Šeško, napoveduje še precej tako velikih izzivov.

Ko je bil Benjamin Šeško star sedem let, je Kekovo četo na jugu Afrike na SP 2010 od napredovanja v osmino finala delilo le nekaj minut. Foto: Guliverimage

Ko je mladi Radečan ravno začel obiskovati osnovno šolo, bilo je leta 2010, je Slovenija zadnjič zaigrala na svetovnem prvenstvu. Na jugu Afrike je bila zelo blizu napredovanju med 16 najboljših. To bi ji skoraj uspelo že po dveh tekmah, a je proti ZDA zapravila vodstvo z 2:0 po prvem polčasu. Podobno se ji godi na tem Euru, ko jo je od odpiranja steklenic penine ločilo le nekaj sekund proti Srbiji. Takrat je doživela podoben šok kot Hrvaška v ponedeljek proti Italiji.

Slovenija pa je imela na SP 2010 vendarle še eno priložnost za potrditev osmine finala. V zadnjem krogu je igrala z Anglijo. Ravno s tekmecem, s katerim bo imela danes opravka tudi na Euru. Znova v sklepnem dejanju skupinskega dela.

Srečo je treba tudi izzvati

Tako je Luka Jović s strelom v izdihljajih sodnikovega podaljška v Münchnu premagal Jana Oblaka in ohladil slovenska srca. Foto: Reuters Slovenija je bila tako nekajkrat zelo blizu, a spet tako daleč. Selektor Kek je vseeno prepričan, da se bo to tej generaciji še vrnilo. To je izjavil po infarktni končnici srečanja s Srbijo.

"Ali bo to točno proti Angliji, ne vem. Nisem toliko vraževeren, da bi se proti Angliji zanesel samo na srečo. Srečo je treba tudi izzvati. Tisto v Münchnu (remi s Srbijo, ki je izenačila v skoraj zadnji sekundi sodnikovega podaljška, op. p.) ni bila nesreča, ampak splet naših slabih odločitev. Treba je gledati objektivno in samokritično. Tako takrat, ko ocenjuješ dobre kot tudi slabe stvari. V serijah smo delali napake in se je nato zgodilo to. Vse, kar se je dogajalo, mene kot nogometnega delavca navdaja s ponosom. Slovenijo smo dvignili na noge, zdaj pa sledi najtežji izziv v tej generaciji do zdaj," čuti neizmeren ponos in privilegij, da lahko danes vodi Slovenijo na tako odmevni tekmi, ki jo bo spremljal ves nogometni svet. Neverjetno, kaj vse se lahko danes zgodi Sloveniji. Kot najmlajša udeleženka Eura se lahko prvič v zgodovini prebije med 16 najboljših!

Tudi v slovenski reprezentanci je nekaj zanimivih igralcev

Tako so slovenski navijači leta 2010 na tribunah v Port Elizabethu objokovali dramatičen izpad Slovenije. Foto: Vid Ponikvar Obstaja pa med slovensko-angleškima spopadoma iz Južne Afrike in Nemčije velika razlika. Pred 14 leti bi lahko Slovenija celo izločila Anglijo. Otočani, čeprav so takrat računali na zvezdniško zasedbo, ki jo je vodil Fabio Capello, bi v primeru neuspeha proti Kekovi četi ostali brez osmine finala SP 2010. Morda bi bilo tako celo bolje za tri leve, saj bi se s tem izognili poznejši katastrofi, ko jih je Nemčija v bitki za četrtfinale pomendrala s 4:1 …

V Kölnu bo v tem pogledu drugače. Anglija si je s štirimi točkami že zagotovila najmanj tretje mesto v skupini in napredovanje med 16 najboljših. Odprto ostaja le vprašanje, ali se ji bo v izločilnem delu pridružila še Slovenija. Zato bodo lahko Angleži v današnji dvoboj vstopili bistveno manj stresno kot leta 2010.

Tako je Matjaž Kek pred 14 leti čestital Fabiu Cappelu za tesno zmago Anglije (1:0), ki je tri leve popeljala do napredovanja. Sloveniji je vrata osmine finala zaprl pozen zadetek Američana Landona Donovana proti Alžiriji. Foto: Guliverimage

"Tista tekma v Port Elizabethu nosi neke spomine, je pa težko primerjati nogomet izpred 15 let z današnjim. To je verjetno bolj stvar vas medijev kot stroke. Ste pa našteli nekaj imen svetovnega nogometa (angleški novinar je selektorja Keka spomnil, kako so takrat za Anglijo nastopali tudi Wayne Rooney, Frank Lampard, John Terry … op. p.) in tudi zdaj ima Anglija nekaj imen, ki so uveljavljena v svetovnem nogometu. A tudi v slovenski reprezentanci je nekaj igralcev, ki so zelo zanimivi in polnijo novinarske vrstice. Vsak ima svoje adute, to bo zagotovo zanimiva tekma," je Mariborčan napovedal srečanje, na katerem bo treba kaj glede končnega rezultata vprašati tudi Slovenijo.

Gorenc Stanković: Morali bomo iti čez svoj maksimum Jon Gorenc Stanković je na tem Euru odigral obe tekmi. Vselej je v igro vstopil s klopi. Foto: Reuters Z igranjem za angleški klub imajo med slovenskimi udeleženci Eura izkušnje Jon Gorenc Stanković, Jan Mlakar, Timi Max Elšnik in Andraž Šporar. Le prvi je zaigral v premier ligi, kjer se je tudi vpisal med strelce, ko je v dresu Huddersfield Towna zatresel mrežo Manchester Cityja. Kaj je 28-letni nogometaš graškega Sturma povedal o tekmi z Anglijo? "Mogoče Angleži na prvih dveh tekmah na Euru niso igrali po svojih najboljših sposobnostih, a jim bo mogoče to dalo še več adrenalina. Pričakujemo dobro reprezentanco, proti kateri bomo morali iti v določenih delih čez svoj maksimum in s tem poskusili doseči izid, ki bi nas popeljal v naslednji krog," se nekdanji igralec Domžal, ki je na uvodnih tekmah na Euru vedno vstopil v igro v drugem polčasu, zaveda zahtevnosti tekmeca.

Rooney poškodoval Cesarja, Anglija dobila 11-metrovko

Slovenski selektor Kek se bo sicer z Anglijo pomeril tretjič. Prvič se je leta 2009 na prijateljski tekmi na Wembleyju, ko je Slovenija Anglijo namučila in izgubila z 1:2, a si tudi okrepila samozavest, s pomočjo katere je le nekaj dni pozneje nadigrala Poljsko (3:0) in začela pisati južnoafriško pravljico. "Na tej tekmi na Wembleyju je Rooney eliminiral Cesarja, mojega asistenta," je Kek Angleže spomnil na sporno situacijo, ko je takratni zvezdnik Manchester Uniteda Wayne Rooney v napadu poškodoval Boštjana Cesarja, sodnik pa je na presenečenje slovenskih nogometašev pokazal na belo točko. Cesar zaradi poškodbe sredi prvega dela ni mogel nadaljevati srečanja.

Jeza slovenskih nogometašev pred 15 leti, ko je Wayne Rooney v napadu poškodoval Boštjana Cesarja, a so Angleži na prijateljski tekmi na Wembleyju vseeno dobili kazenski udarec. Foto: Reuters

Petnajst let pozneje je Cesar desna roka selektorja. Zdaj bi lahko napisal nemško pravljico, Kekovi četi pomaga na drugačen način. "Kakovost, ki smo jo pokazali na teh dveh tekmah na Euru, nam daje samozavest, odločnost. Morali bomo odigrati perfektno tekmo, da dosežemo svoj cilj. Takšna je kultura naše ekipe. Zelo sem ponosen, kako gredo fantje na vsako tekmo," je Kek zadovoljen tako s pristopom varovancev kot tudi sodelavci v strokovnem vodstvu.

Po Stuttgartu in Münchnu bodo slovenski nogometni navijači preplavili tudi ulice Kölna. Foto: Reuters

Zato bo današnji slovenski nogometni praznik, ki ga bo s koncertom v Kölnu za slovenske navijače začinila Siddharta, še toliko bolj veličasten. Kar zadeva posebno sporočilo varovancem, je Kek pojasnil, da ga nima in dodal: "To bo prišlo po 90, 95 minutah. No, upam da po 94," se je v smehu dotaknil najbolj kritične minute na zadnjem srečanju s Srbijo, v kateri je Slovenija prejela zadetek in iz rok izpustila že priigrano napredovanje v osmino finala. Danes ima novo priložnost, matematika pa sporoča, da bi jo lahko med 16 ob določenih pogojih popeljali celo vsi trije možni rezultati.