Šokanten prizor: Na posnetku moža legendarne Hrvatice noge druge ženske

Belgijski športni novinar Ruben van Gucht, sicer mož nekdanje vrhunske hrvaške skakalke v višino Blanke Vlašić, je trenutno v Nemčiji, kjer poroča o evropskem nogometnem prvenstvu. V živo se je javil iz svoje hotelske sobe v oddajo Radio 2 Weekwatchers pred tekmo evropskega prvenstva med Belgijo in Romunijo, gledalci pa so lahko v ozadju na postelji videli ženske noge, ki jih je nato zakril s skodelico kave.

Posnetek se zdaj širi po družbenih omrežjih, belgijski HLN pa poroča, da Ruben van Gucht ni želel nič komentirati.

Ruben Van Gucht krijgt wel heel speciale ondersteuning van de VRT dit EK. pic.twitter.com/PIadByE1JV — JVL (@J_VLbe) June 22, 2024

Zanimivo je, da so pred samo 10 dnevi belgijski mediji pisali o Rubenovem zasebnem življenju, oziroma o odnosu z 31-letno Charlotte Van Looy, pisateljico, producentko in nekdanjo punco Adriaana Van den Hoofa.

Po navedbah Dag Allemaal sta si Ruben in Charlotte "blizu". Omenjeni medij spominja, da nekdanja vrhunska hrvaška atletinja Blanka Vlašič medtem živi v Splitu z njunim 1,5-letnim sinom Mondom in poroča, da se Ruben in Charlotte redno srečujeta, kar novinarji sklepajo iz njunih objav na družbenih omrežjih. Hkrati sta bila v Nieuwpoortu, Valenciji in Milanu.

Isti medij piše, da Charlotte redno spremlja Van Guchta pri snemanju njegovega podcasta 'Cycling Club Wattage'.

Blanka je predvsem Hrvatica in ima obveznosti v svoji državi, je odgovoril Ruben v 'Gertovem stolu' na vprašanje, zakaj ne živi z družino: "Poleg tega vzgoja otroka zahteva veliko od človeka. In če to moraš početi v okolju, ki ga ne poznaš..."

HLN je te dni kontaktiral Rubena glede teh navedb, on pa je dejal, da "nima niti časa niti potrebe" govoriti o svojem zasebnem življenju.

Njegov menedžer je bil prav tako skop z besedami, Charlotte pa ni želela ničesar reči: "Nočem komentirati svojega odnosa - ali bolje rečeno, profesionalnega odnosa, ki ga imam z Rubenom," je povedala za Dag Allemaal.