Šok za Hrvate: njihova globoko verna športnica ima odprt zakon

Belgijski športni novinar Ruben Van Gucht, mož hrvaške skakalke v višino Blanke Vlašić, je v oddaji Het Huis izjavil, da imata z ženo odprt zakon. "Imam življenje v Belgiji in imam življenje na Hrvaškem," je dejal Van Gucht in zatrdil, da njun dogovor o odprtem zakonu temelji na odprtosti in zaupanju.

Povedal je, da je še naprej v rednih stikih s svojo nekdanjo ženo: "Iz te zveze sem odšel z mislijo, da sem svoboden človek. Klasičen obrazec zveze ni bil v mojem slogu. Poskušal sem, a ni šlo. Bi radi bili z nekom, ki živi od devetih do petih, ki ob koncih tedna otroke odpelje na plažo? Potem to nisem jaz. V tem ni nič slabega, a to nisem jaz."

Potrdil je, da Blanka Vlašić, s katero je poročen od leta 2022 in s katero ima sina, ve za njegove druge partnerke, a ne pozna podrobnosti teh razmerij. "To bi le povzročalo bolečino," je dejal, "ljudje, ki so v to vključeni, si zaslužijo pojasnila in komunikacijo. O tem govorim odprto. Blanka mi lahko reče, da si takšnega življenja ne želi, a tega ni rekla."

Hrvaška atletinja je v zadnjih letih pogosto poudarjala, da je znova našla boga in da je globoko verna. "To se je zgodilo z mojo poškodbo, ko sem bila v nekem trenutku oddaljena od vsega, kar sem poznala iz svojega načina življenja. Takrat sem se spomnila boga, takrat so se začeli moji koraki življenja v veri, skušam hoditi z bogom in lahko rečem, da ne vem, kaj sem prej razmišljala," je izjavila pred nekaj leti.

Da zveza Rubena Van Guchta in Blanke Vlašić morda ni povsem monogamna, se je začelo šušljati letos poleti, ko se je Belgijec med evropskim prvenstvom v nogometu v prenos v živo javil iz svoje hotelske sobe, gledalci pa so lahko v ozadju na postelji videli ženske noge, ki jih je nato zakril s skodelico kave.

