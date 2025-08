Konec čakanja: Luka Dončić okrepil slovensko reprezentanco

"And he's back (glejte, kdo je nazaj, op. p.)," so ob videoposnetku Luke Dončića v slovenski opravi in na treningu v Stožicah zapisali pri Košarkarski zvezi Slovenije. Prvi zvezdnik slovenske izbrane vrste je v dopoldanskem času z reprezentanco že opravil prvi trening, videti pa je, da je odlično razpoložen. "Tudi igralci ga komaj čakajo, vsakič ko pride, normalno, da vpliva tudi na ekipo tako na igrišču kot zunaj njega, seveda v pozitivnem smislu. Želimo si, da bi bile do njegovega prihoda nekatere stvari že prilagojene njemu in da ga lahko maksimalno izkoristimo," je v ponedeljek v povezavi s prihodom Dončića dejal selektor Aleksander Sekulić, ki je 26-letnega košarkarskega zvezdnika naposled dočakal danes.

"Vedno je lepo videti reprezentančne soigralce. V ekipi je nekaj novih obrazov, a sem prepričan, da se bomo hitro ujeli. Vem, da so fantje v teh dneh odlično trenirali in se že veselim petkove tekme z Nemčijo," pa je ob vrnitvi v reprezentanco dejal Dončić.

Dončić se je zadnji teden mudil čez lužo, kjer je v okviru znamke Jordan obiskal New York, Chicago in Los Angeles, kjer pa je v soboto ob podpori klubskih soigralcev podpisal novo triletno pogodbo, s katero bo zaslužil približno 142 milijonov evrov. Zatem je skupaj z nekaterimi člani kluba obiskal še koncert Backstreet Boys, po vseh obveznostih pa je zdaj pripotoval v Slovenijo, kjer se je nemudoma pridružil izbrani vrsti.

V petek proti Nemčiji

Selektor Sekulić tako zdaj na pripravah računa na 17 košarkarjev, pred začetkom EuroBasketa se bo moral zahvaliti petim, tako da strokovni štab čakajo še pomembne odločitve. Slovenci bodo sicer v pripravah na EuroBasket odigrali tudi dve domači pripravljalni tekmi, prvo že v petek (20.15), ko bo v Stožicah gostovala Nemčija, 19. avgusta pa Velika Britanija. Skupno bodo odigrali šest tekem. Reprezentanci Slovenije in Nemčije bosta 10. avgusta v Mannheimu odigrali še povratni obračun, nato Slovence čaka še pot v Latvijo, kjer bodo 15. avgusta moči merili z Litvo in 16. avgusta v Rigi še z reprezentanco Latvije. Nekaj dni pred potjo na prvenstvo se bodo Slovenci odpravili še v Srbijo. S svetovnimi podprvaki in tretjeuvrščeno reprezentanco zadnjih olimpijskih iger se bodo pomerili 21. avgusta.

Seznam kandidatov za nastop na EP (17): Miha Cerkvenik, Žiga Daneu, Luka Dončić, Zoran Dragić, Vit Hrabar, Gregor Hrovat, Robert Jurković, Martin Krampelj, Edo Murić, Aleksej Nikolić, Alen Omić, Mark Padjen, Klemen Prepelič, Rok Radović, Žak Smrekar, Leon Stergar in Luka Ščuka. Odpovedali nastop: Vlatko Čančar, Urban Kroflič, Josh Nebo

Na 42. evropskem prvenstvu bo Slovenija prvi del igrala v poljskih Katovicah. Prvo tekmo bo 28. avgusta (20.30) igrala proti gostiteljici Poljski, nato jo 30. avgusta čaka srečanje s Francijo, dan zatem z Belgijo, 2. septembra se bo pomerila z Islandijo, za konec prvega dela pa 4. septembra še z Izraelom. Poleg Katovic bodo skupinski del gostili še Ciper (Limassol), Finska (Tampere) in Latvija (Riga). Skupinski del se bo končal 4. septembra, v nadaljevanje se bodo uvrstile najboljše štiri ekipe, izločilni boji bodo v Rigi, kjer bo 14. septembra tudi finale.

