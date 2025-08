Kar težko je verjeti, kako pogosto teniška igralka Emma Raducanu menja trenerje. V svojo ekipo je povabila verjetno najbolj zveneče ime do zdaj. Pa ji bo Španec znal pomagati do najboljših rezultatov?

Emma Raducanu je poznana predvsem po senzacionalni zmagi na OP ZDA leta 2021, do katere se je prebila skozi kvalifikacije. To pred tem ni uspelo še nobeni igralki v novejši zgodovini tega športa. Za tem so se pri njej pojavila velika nihanja, pogosti je bila poškodovana, v teniškem svetu pa je znana po tem, da zelo težko najde sebi primernega trenerja.

Dvaindvajsetletna teniška zvezdnica je tokrat v svojo ekipo zvabila Francisca Roiga, nekdanjega dolgoletnega trenerja Rafaela Nadala. Španec je tako postal že njen osmi trener in je verjetno najbolj zveneče ime v njeni ekipi do zdaj. Roig je namreč sodeloval pri vseh 22 zmagah Rafaela Nadala na turnirjih za grand slam.

Francisco Roig je dolga leta sodeloval z Rafaelom Nadalom. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

Španec naj bi že prispel v Cincinnati

Emma Raducanu je v zadnjem obdobju sodelovala z Markom Petcheyjem, s katerim je pokazala določen napredek, vendar pa Petchey trenerskega dela ne more opravljati polni delovni čas, zato je morala Raducanu v lov za novim trenerjem.

Britanski mediji poročajo, da se je Raducanu s 57-letnim teniškim trenerjem začela dogovarjati že med turnirjem v Wimbledonu, sledilo je preizkusno obdobje, zdaj pa naj bi jo že spremljal na turnirju v Cincinnatiju, ki bo priprava na OP ZDA, zadnji turnir za grand slam v letošnji sezoni.

Emma Raducanu je v svoji profesionalni karieri zamenjala že kar nekaj trenerjev. Foto: Reuters

Roig, ki je bil nekdaj tudi sam profesionalni igralec, je bil od začetka Nadalove kariere drugi trener ob Toniju Nadalu in del ekipe od leta 2005 do leta 2022, eno leto pa je sodeloval z italijanskim teniškim igralcem Matteom Berrettinijem.

Vseeno si bo moral Francisco Roig pridobiti zaupanje trenutno 33. igralke sveta, saj se zdi, da trenerjem težko zaupa. A če mu uspe, bi lahko zelo dobro sodelovala. Njegova kakovost ni sporna, saj je dolga leta sodeloval z enim najboljših igralcev vseh časov. Njegovo tehnično znanje bi lahko zelo pomagalo mladi igralki, ki brez dvoma ima talent.

