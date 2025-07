Očitno se Eugenie Bouchard še ni povsem pripravljena posloviti od profesionalnega tenisa. Finalistka Wimbledona iz leta 2014 in ena najbolj priljubljenih igralk na turneji je v začetku meseca napovedala, da bo turnir v Montrealu njen zadnji v karieri. V ponedeljek je v uvodnem krogu premagala Emiliano Arango, trenutno 82. igralko sveta. Dvoboj se je končal z izidom 6:4, 2:6, 6:2. S tem je Eugenie navdušila številne gledalce, ki so se prišli poslovit od nje, a bodo morali še malo počakati. Koliko časa še?

"Nisem vedela, kaj lahko pričakujem." Foto: Reuters

Nekdanja peta igralka sveta, ki je nazadnje igrala v glavnem žrebu turnirja leta 2023, igra s posebnim povabilom organizatorja in trenutno sploh ni uvrščeno na lestvico WTA. A 31-letne Kanadčanke to ni ustavilo, saj je nekoliko presenetljivo dosegla zmago. Po tej je v intervjuju na igrišču povedala, da se ne bo upokojila, če bo osvojila turnir.

"Bilo je zelo napeto. Zelo sem se zabavala in ponosna sem na to, kako sem igrala, ostala osredotočena ves dvoboj in se borila. Bilo je fizično in psihično naporno. Neverjetno je igrati v Montrealu pred vsemi. Nisem vedela, kaj lahko pričakujem. Danes zjutraj sem se zbudila in si rekla: 'Ne morem nadzorovati rezultata. Želim si le dober pristop, se boriti in se ob svoji igri dobro počutiti.' Uživala sem vsako sekundo. Mislim, da tega nisem pričakovala. Nisem vedela, kaj naj pričakujem, ampak na koncu je bil rezultat pozitiven,"' so zapisali na uradni strani WTA.

Pričakuje zelo težek dvoboj z Belindo Bencic. Foto: Reuters

Pričakuje noro težek dvoboj

V nadaljevanju se je Bouchard, ki je včeraj dosegla 300. zmago na turneji, dotaknila še svoje nasprotnice v drugem krogu Belinde Bencic, ki ji je do zdaj še ni uspelo premagati (0:3).

"Jasno je, da je zelo dobra igralka. Zanimivo je, da sem pred desetimi leti z njo igrala v Torontu, potem pa je zmagala na turnirju. Noro težek dvoboj bo. Verjetno bom na treningu delala določene stvari in razmišljala o tem, kako igrati proti njej. Imela sem že nekaj dvobojev z njo, tako da se že veselim," je povedala Bouchard.

Leta 2014 je navdušila v Wimbledonu, ko je igrala v finalu. Foto: Gulliver/Getty Images

Eugenie Bouchard je kot šele 20-letna teniška igralka navduševala na teniških igriščih in veljala za igralko prihodnosti. Leta 2014 je uprizorila svoj pohod na vrh svetovnega ženskega tenisa. V tistem letu se je na turnirjih za grand slam dvakrat uvrstila v polfinale in enkrat v finale. Veliki finale je dosegla v Wimbledonu. V svoji karieri je doživela vzpone in padce. Njeni uspehi so se zaradi poškodb končali (pre)kmalu, kar je nekdanjo peto igralko sveta na lestvici WTA potisnilo precej nazaj.

Bolj naj bi jo zanimali fotografski objektivi kot tenis

Nekateri teniški poznavalci so ji očitali, da je glavna prioriteta kanadske igralke po vseh uspehih postalo manekenstvo oziroma nastavljanje fotografskim objektivom. Teniška igra in trdo delo sta bila vse bolj na stranskem tiru. Mnogi se danes sprašujejo, zakaj te energije pri njej niso videli na teniških igriščih, kjer je bilo posnetih premalo njenih fotografij. Jim bo po dolgih letih v Torontu dokazala nasprotno?

