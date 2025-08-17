Iga Swiatek prva finalistka turnirja v Cincinnatiju

Poljakinja Iga Swiatek je prva finalistka turnirja serije WTA 1000 v Cincinnatiju. V polfinalu je bila boljša od Kazahstanke Jelene Ribakine s 7:5, 6:3. Za lovoriko se bo pomerila bodisi proti Italijanki Jasmine Paolini bodisi Rusinji Veroniki Kudermetovi.

Štiriindvajsetletnica iz Varšave je po hitrem izpadu v Montrealu le prikazala formo, s katero je pred dobrim mesecem dni osvojila svoj prvi travnati grand slam v Wimbledonu.

V polfinalu je ugnala Ribakino, ki je pred tem ustavila prvo igralko sveta, Belorusinjo Arino Sabalenka. Swiatek se je sploh prvič uvrstila v finale Cincinnatija, v zadnjih dveh letih je vselej obstala v polfinalu.

Skupno bo to za Poljakinjo 13. finale na turnirjih serije WTA 1000, zadnjega je osvojila pred 15 meseci v Rimu na peščeni podlagi. V karieri je doslej v 28 finalnih obračunih osvojila 23 lovorik.

Z zmago v finalu bi Swiatek napredovala na drugo mesto lestvice in na njej prehitela Američanko Coco Gauff. Na vrhu bo ostala Sabalenka.

Drugi polfinale se je začel nekaj po 21. uri, za finalno vstopnico se merita Paolini in Kudermetova.