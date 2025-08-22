Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

M. T., STA

Petek,
22. 8. 2025,
20.13

38 minut

Petek, 22. 8. 2025, 20.13

Preobrat v helikopterski sagi: stroka si je premislila

M. T., STA

Helikopter | Helikopterje Leonardo za namen helikopterske nujne medicinske pomoči uporabljajo v številnih državah, med drugim v Italiji, na Švedskem, Norveškem, v ZDA in tudi v Avstraliji. | Foto STA

Helikopterje Leonardo za namen helikopterske nujne medicinske pomoči uporabljajo v številnih državah, med drugim v Italiji, na Švedskem, Norveškem, v ZDA in tudi v Avstraliji.

Foto: STA

Predstavniki zdravstvene in letališke stroke so se v četrtek srečali na neformalnem operativnem sestanku. Sklenili so, da bosta delo reševalnih ekip in oskrba pacientov z novimi namenskimi helikopterji lahko boljša kot doslej. Ugotovili so, da so bile zahteve zdravstvene stroke v razpisu večinoma upoštevane, so zapisali v sporočilu po sestanku.

Pogovori med predstavniki zdravstvene stroke in Letalske policijske enote so potekali predvsem v zvezi z ustreznostjo na razpisu izbranih helikopterjev, so navedli v sporočilu za javnost, pod katerega so se podpisali vodja helikopterske nujne medicinske pomoči Brnik Uroš Lampič in zdravnika Iztok Tomazin ter Luka Camlek.

Valentina Prevolnik Rupel
Novice Stroka od začetka vključena v nakup helikopterjev

Zahteve stroke so bile večinoma upoštevane

Ugotovili so, da so bile zahteve zdravstvene stroke v razpisu večinoma upoštevane, in prejeli argumentirane odgovore glede tistih zahtev, ki jih ni bilo mogoče upoštevati, so zapisali v sporočilu za javnost. Navedli so, da so prejeli pojasnilo o razlikah glede posameznih konfiguracij kabin obeh proizvajalcev helikopterjev, predvsem razlike pri uporabi vitla in vnosa pacienta na nameščena nosila v helikopter med letom.

Oskrba bo boljša

Navzoči so se strinjali, da bo oskrba pacienta med poletom zaradi namenske medicinske notranjosti helikopterja v marsičem boljša in lažja kot zdaj. Bodo pa v vsakem primeru potrebna dodatna usposabljanja in definiranja določenih postopkov in dela vseh, ki bodo z njimi nudili helikoptersko nujno medicinsko pomoč in drugo medicinske transporte, so zapisali.

Strinjali so se tudi, da je uporaba vitla vse pomembnejša za hiter dostop ekipe do pacienta ne le pri gorskem reševanju, ampak tudi pri drugih reševanjih ekip helikopterske nujne medicinske pomoči, kar je v izbranem modelu helikopterja mogoče izvajati le pri prečno položenih nosilih.

Martin Premk
Novice Predsednik odbora za obrambo: Z nabavo helikopterjev konec sanj o privatizaciji HNMP

Glavna tarča kritik: Zdravniki imajo na voljo alternativno metodo

Posebej so se posvetili vprašanju problematizirane oskrbe dihalne poti pri prečno položenih nosilih in sklenili, da intubacija v standardnem položaju za glavo pacienta med poletom ne bo mogoča, vendar bo to zdravnik lahko izvedel z uporabo videolaringoskopa, ki ga v enotah helikopterske nujne medicinske pomoči že več let uporabljajo, in sicer z modificiranim pristopom od strani, so navedli.

Boštjan Poklukar
Novice Poklukar: Pogodba z Leonardom za helikopterje bo podpisana v nekaj dneh

Šele prvi korak v izgradnji novega sistema helikopterske pomoči

Vključitev novih namenskih medicinskih helikopterjev AW 169, ki bodo del flote Letalske policijske enote, bo pomenila pomemben napredek glede na trenutno slabo stanje oziroma neustreznost in pomanjkanje plovil, so sklenili v zaključkih. Upajo, da gre šele za prvi korak pri sistematični izgradnji sodobnega, učinkovitega sistema helikopterske nujne medicinske pomoči v Sloveniji v skladu z mednarodnimi standardi in vzori razvitih držav.

Medicinski in letalski del posadk, ki izvajajo helikoptersko nujno medicinsko pomoč in njihovo vodstvo želijo tudi v prihodnje ohraniti in nadgrajevati medsebojno dobro sodelovanje, ki temelji na zaupanju in profesionalnosti s temeljnim ciljem zagotavljati pacientom čim bolj kakovostno helikoptersko nujno medicinsko pomoč na celotnem območju Slovenije, so še navedli.

