Poklukar: Pogodba z Leonardom za helikopterje bo podpisana v nekaj dneh

Ministrstvo za notranje zadeve bo pogodbo s podjetjem Leonardo kot izbranim ponudnikom helikopterjev za helikoptersko nujno medicinsko pomoč (HNMP) podpisalo v prihodnjih dneh po uskladitvi še zadnjih podrobnosti. Minister Boštjan Poklukar zadržkov za podpis nima, glede očitkov o korupciji pa pravi, da bo v pogodbi protikorupcijska klavzula.

Poklukar je današnjo izjavo za medije sklical v odgovor na razpravo o izbranih helikopterjih v javnosti, ki jo spremljajo kritike o domnevni neprimernosti plovil in pozivi k preklicu javnega naročila. A minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar vztraja, da je bil postopek javnega naročila izpeljan strokovno in zakonito, na razpis ali izbor pa ni bila podana nobena pritožba ali zahteva za revizijo, zato kot minister nima razloga, da pogodbe ne bi podpisal.

Spomnil je, da je Policija po istem postopku kupila že tri helikopterje, enega v času njegovega prvega ministrovanja, drugega v času ministra Aleša Hojsa in tretjega v času ministrice Tatjane Bobnar. Znova je izpostavil, da so helikopterji, ki jih danes uporabljajo za gorsko reševanje in HNMP, transportni, nova helikopterja pa bosta namenska in certificirana za HNMP. Jasnega odgovora na vprašanje, ali bosta nova helikopterja torej imela dodaten prostor za glavo pacienta za potrebe intubacij, ni podal, je pa večkrat ponovil, da ustrezata standardom, da so stroko upoštevali v največji mogoči meri in da ne ve, zakaj so se reševalci s kritikami oglasili šele po zaključenem javnem naročilu oziroma izbiri ponudnika.

Dobave helikopterjev se veseli, saj gre za pomemben korak k vzpostavitvi sistema HNMP.

Ob očitkih o korupciji je javno pozval vse, da pristojnim organom prijavijo kakršnekoli sume

V nasprotovanju nakupu helikopterjev vidi še "zadnji poskus privatizacije storitve HNMP". Ob očitkih o korupciji je javno pozval vse, da prijavijo kakršnekoli sume pristojnim organom, a konkretno, z imeni, priimki in dejstvi.

Eno prijavo so dobili na Komisiji za preprečevanje korupcije (KPK). Kot so danes pojasnili na KPK, prijava očita kršitve integritete, zlorabe položaja in omogočanje neupravičene koristi določenemu ponudniku pri tem javnem naročilu. Uvedli so predhodni preizkus. Poklukar ob tem pravi, da bo pogodba z Leonardom vsebovala protikorupcijsko klavzulo, če bo ugotovljeno, da je kaj narobe, bo ta klavzula tudi uveljavljena.

Na pobudo poslancev SD za razveljavitev nakupa helikopterjev pa bo odgovoril in jim vse pojasnil, je napovedal.

Na KPK so danes navedli še, da komisija za postopek javnega naročanja ni pristojna, so pa že večkrat opozorili, da bi morala biti prednaročniška faza, se pravi, ko naročnik ugotavlja potrebe, analizira trg, določa specifikacije, bolj transparentna.